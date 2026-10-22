Pensionen höjs – men 40 års arbete ger bara 900 kronor extra

Det välkomnas av Pensionärernas riksorganisation, PRO. Men organisationen anser att politikerna behöver göra betydligt mer.

”PRO:s budskap är att det inte räcker. Politikerna behöver ta krafttag för högre inkomstpension, genom att mer pengar går in till pensionssystemet”, säger Joel Stade, sakkunnig i pensionärers ekonomi på PRO, hos PRO Pensionären.

Han menar att större inbetalningar också skulle göra det mer lönsamt att ha arbetat.

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40 års arbete – bara 900 kronor mer

Att ett långt arbetsliv inte alltid ger särskilt mycket extra i pension framgår också av en rapport från SPF Seniorerna.

Enligt organisationens beräkningar får en person som arbetat heltid i 40 år med medianlön omkring 900 kronor mer i total pension efter skatt än nivån för fullt grundskydd.

I beräkningen ingår både allmän pension och tjänstepension.

Rapporten visar också att det krävs en lön i nivå med den fjärdedel av löntagarna som tjänar mest för att få en pension som är omkring 20 procent högre än fullt grundskydd.

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SPF Seniorernas slutsats är att arbete inte lönar sig, eller bara lönar sig marginellt, för omkring tre av fyra löntagare och pensionärer.

”Det finns ett tydligt glapp mellan vad människor förväntar sig av pensionssystemet och vad systemet faktiskt levererar. Ett helt arbetsliv måste synas tydligare i pensionskuvertet”, tycker organisationens förbundsordförande Maria Larsson.

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