Pensionen höjs nästa år, men kritiken mot det svenska pensionssystemet fortsätter. Enligt en rapport kan 40 års heltidsarbete ge bara 900 kronor mer i pension efter skatt jämfört med fullt grundskydd. Nu kräver pensionärsorganisationen PRO krafttag.
Pensionen höjs – men 40 års arbete ger bara 900 kronor extra
Nästa år väntar högre pensioner för Sveriges pensionärer. Inkomstpensionen höjs med 2,2 procent och garantipensionen med 0,7 procent.
För pensionärer med inkomstpension kan det innebära något bättre köpkraft under 2027.
Det välkomnas av Pensionärernas riksorganisation, PRO. Men organisationen anser att politikerna behöver göra betydligt mer.
”PRO:s budskap är att det inte räcker. Politikerna behöver ta krafttag för högre inkomstpension, genom att mer pengar går in till pensionssystemet”, säger Joel Stade, sakkunnig i pensionärers ekonomi på PRO, hos PRO Pensionären.
Han menar att större inbetalningar också skulle göra det mer lönsamt att ha arbetat.
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40 års arbete – bara 900 kronor mer
Att ett långt arbetsliv inte alltid ger särskilt mycket extra i pension framgår också av en rapport från SPF Seniorerna.
Enligt organisationens beräkningar får en person som arbetat heltid i 40 år med medianlön omkring 900 kronor mer i total pension efter skatt än nivån för fullt grundskydd.
I beräkningen ingår både allmän pension och tjänstepension.
Rapporten visar också att det krävs en lön i nivå med den fjärdedel av löntagarna som tjänar mest för att få en pension som är omkring 20 procent högre än fullt grundskydd.
SPF Seniorernas slutsats är att arbete inte lönar sig, eller bara lönar sig marginellt, för omkring tre av fyra löntagare och pensionärer.
”Det finns ett tydligt glapp mellan vad människor förväntar sig av pensionssystemet och vad systemet faktiskt levererar. Ett helt arbetsliv måste synas tydligare i pensionskuvertet”, tycker organisationens förbundsordförande Maria Larsson.
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Vill se mer pengar till pensionerna
Både PRO och SPF Seniorerna vill därför att mer pengar avsätts till det allmänna pensionssystemet.
PRO vill bland annat höja den effektiva pensionsavgiften till 18,5 procent i ett första steg. Organisationen vill också att den allmänna pensionen ska motsvara minst 60 procent av slutlönen efter ett fullt arbetsliv.
SPF Seniorerna har liknande krav och vill att en höjning av pensionsavgiften ska komma både dagens och framtidens pensionärer till del.
Maria Larsson anser också att den inkomstgrundade pensionen behöver stärkas utan att grundskyddet försämras.
”Ett solidariskt grundskydd och en starkare inkomstgrundad pension behöver inte stå i motsats till varandra, systemet måste klara båda”, säger hon.
Extrapengarna uteblir 2027
PRO vill även förändra reglerna för den så kallade pensionsgasen, som införs 2027 och gör det möjligt att dela ut överskott från pensionssystemet.
För att gasen ska aktiveras måste systemets tillgångar överstiga skulderna med mer än 15 procent.
Pensionssystemet når dock inte upp till den gränsen inför 2027. Balanstalet har beräknats till 1,1472, strax under gränsen på 1,15.
Därför blir det ingen extra utdelning under det första året med de nya reglerna.
PRO vill sänka gränsen för när gasen aktiveras, så att pensionärerna tidigare kan få del av pensionssystemets överskott.