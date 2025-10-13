Amol Kohli började som servitör på restaurangen Friendly’s men nöjde sig inte med det jobbet. Han köpte upp hela restaurangkedjan.
Servitören köpte upp hela restaurangkedjan
Mest läst i kategorin
Hatar du ditt jobb? Gör så här
Många är de, människorna, som stannar kvar i jobb de egentligen inte trivs med. Osäker arbetsmarknad och tuff konkurrens gör att vi gärna väljer trygghet framför passion. Fenomenet har fått ett namn – ”job hugging” – och blir enligt experterna allt vanligare. En växande skara unga mår dåligt på jobbet. Samtidigt planerar var femte svensk …
Dags att höja lönen? Gör inte det här misstaget
En växande skara anställda använder ChatGPT för att kolla upp löner. Nu varnar HR-experten: många gör ett stort misstag. Statistik visar att 85 procent av de som löneförhandlar kommer därifrån med högre lön eller bättre förmåner. Exakt hur hög lönen blir varierar dock. När man snackar löneökning brukar man tala om 2-4 procent som en …
De ”lataste” cheferna lyckas bäst – så gör de
Enligt karriärexperten Caroline Castrillon handlar framgångsrikt ledarskap om att göra mindre – men bättre. Vi vet redan att bra chefer inte krossar sina team. Därtill vet vi att världens bästa chef är en mänsklig sådan, inte en robot. Men vilka chefer lyckas egentligen bäst? Det kan karriärexperten Caroline Castrillon svara på. Färre möten, bättre resultat …
Experten: Så leder världens bästa chef
Många chefer vill vara inspirerande ledare, men hamnar ändå i rollen som den där trötta, stressade och övervakande chefen – den de en gång lovade sig själva att aldrig bli. Åsikterna om hur en bra chef bör vara är många. Ska denne vara bufflig, snäll – eller kanske en mix av båda? Är det en …
Anställda slår tillbaka – så lurar de chefen och slipper kontoret
Företag som Starbucks, Paramount och Microsoft försöker tvinga tillbaka sina anställda till kontoren. Men många medarbetare hittar sina egna vägar för att behålla friheten. Det hela tog sin början i fjol. Då meddelade Amazon att alla anställda ska befinna sig på kontoret fem dagar i veckan. Nyheten, som olyckligt nog råkade nå flera anställda via …
Friendly’s är en restaurangkedja som finns på USA:s östkust.
Började på golvet – jobbade sig upp
Redan som 15-åring började Amol Kohli arbeta för kedjan som servitör, diskare och han lagade även till snabbmaten emellanåt.
Över 20 år senare har han dock arbetat sig upp rejält i rang.
I somras köpte Amol Kohlis investmentbolag Legacy Brands upp Friendly’s-kedjan, berättar CNBC Make it.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Vill äga hela verksamheten
37-åringen minns hur han som tonåring jobbade för 5 dollar i timlön på kedjan, där han plockade med sig mycket kunskap om hur man driver ett stort bolag, tills han nu har tagit över hela verksamheten.
”Jag lärde mig om försäkringar, löner, matkostnader och allt det där andra”, säger han.
Andra franchisetagare driver restaurangerna
Han äger numera Friendly’s-kedjan men låter andra franchisetagare driva de över 60 restaurangerna.
Han vill samtidigt visa andra att det verkligen går att arbeta sig upp i en verksamhet, från diskare till ägare.
Det är ofta möjligt inom just restaurangbranschen menar Kohli, men det gäller att jobba hårt och visa framfötterna.
“Några av de personer som nu sitter i min ledningsgrupp var tidigare diskare och kockar”, säger han och tillägger:
“Detta är en av få branscher i hela världen där man bokstavligen kan börja från den nivån och arbeta sig upp till vd eller chef.”
Läs även:
De fem bästa dejtrestaurangerna i Stockholm. Dagens PS
Vd:n berättar – så blir du en bra entreprenör. Dagens PS
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Servitören köpte upp hela restaurangkedjan
Amol Kohli började som servitör på restaurangen Friendly’s men nöjde sig inte med det jobbet. Han köpte upp hela restaurangkedjan. Friendly’s är en restaurangkedja som finns på USA:s östkust. Började på golvet – jobbade sig upp Redan som 15-åring började Amol Kohli arbeta för kedjan som servitör, diskare och han lagade även till snabbmaten emellanåt. …
Man stal bildelar på jobbet för 12 miljoner och sålde på ebay
En anställd vid ett distributionscenter i Milton Keynes har gripits för att ha stulit bildelar värda över en miljon pund, efter att polisen spårat stölderna till hans ebay-konto. Ett distributionscenter för bildelar i Milton Keynes, Storbritannien, märkte att en stor mängd bildelar hade försvunnit. De lyckades koppla det till ett konto på den digitala auktionsplatsen …
Nya jätten i luften – så ska USA:s dyra satsning fungera
USA har presenterat sitt nya topphemliga flygplan. Den osynliga jätten, byggd med AI i åtanke, är tänkt att ta över efter åldrade modeller. Intresset är stort för det nya topphemliga flygplanet som nu officiellt har presenterats. Det beskrivs som en "sjätte generationens krigsflygplan" och ska ersätta äldre modeller, varav några har flugit i över 60 …
Glöm elbil - cykeln tar över
Elbilen må vara framtidens fordon, men just nu är det cyklarna som leder racet. Över hela världen växer cyklarna i rekordfart. Medan elbilarna fastnar i laddköer rullar cyklisterna förbi. Från Kanada till Köpenhamn tar två hjul över där bilen tappar fart. Missa inte: Miljardären flyttar till Sverige. Dagens PS Glöm elbilen – cykeln tar täten …
Swedbank iskall till Handelsbanken – ser liten chans till kurslyft
Swedbank, genom analyspartnern Kepler Cheuvreux, behåller sin ”Minska”-rekommendation på Handelsbanken inför rapporten om en dryg vecka. Trots en höjd riktkurs till 121 kronor ser banken begränsad uppsida – och bedömer att Handelsbanken riskerar att halka efter konkurrenterna när konjunkturen stärks. Läs även: Aktiespararna köper på magkänsla: Aktien kan stiga 20 procent – Dagens PS Räntenettot …