Servitören köpte upp hela restaurangkedjan

Det går att arbeta sig upp i ett yrke. Särskilt när man köper upp hela restaurangkedjan.
Det går att arbeta sig upp i ett yrke. Särskilt när man köper upp hela restaurangkedjan.
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 13 okt. 2025Publicerad: 13 okt. 2025

Amol Kohli började som servitör på restaurangen Friendly’s men nöjde sig inte med det jobbet. Han köpte upp hela restaurangkedjan.

Friendly’s är en restaurangkedja som finns på USA:s östkust.

Började på golvet – jobbade sig upp

Redan som 15-åring började Amol Kohli arbeta för kedjan som servitör, diskare och han lagade även till snabbmaten emellanåt.

Över 20 år senare har han dock arbetat sig upp rejält i rang.

I somras köpte Amol Kohlis investmentbolag Legacy Brands upp Friendly’s-kedjan, berättar CNBC Make it.

Vill äga hela verksamheten

37-åringen minns hur han som tonåring jobbade för 5 dollar i timlön på kedjan, där han plockade med sig mycket kunskap om hur man driver ett stort bolag, tills han nu har tagit över hela verksamheten.

”Jag lärde mig om försäkringar, löner, matkostnader och allt det där andra”, säger han.

Andra franchisetagare driver restaurangerna

Han äger numera Friendly’s-kedjan men låter andra franchisetagare driva de över 60 restaurangerna.

Amol Kohlis köpte upp kedjan Friendly's.
Amol Kohlis köpte upp kedjan Friendly's.

Han vill samtidigt visa andra att det verkligen går att arbeta sig upp i en verksamhet, från diskare till ägare.

Det är ofta möjligt inom just restaurangbranschen menar Kohli, men det gäller att jobba hårt och visa framfötterna.

“Några av de personer som nu sitter i min ledningsgrupp var tidigare diskare och kockar”, säger han och tillägger:

“Detta är en av få branscher i hela världen där man bokstavligen kan börja från den nivån och arbeta sig upp till vd eller chef.”

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

