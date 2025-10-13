Servitören köpte upp hela restaurangkedjan

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

Vill äga hela verksamheten

37-åringen minns hur han som tonåring jobbade för 5 dollar i timlön på kedjan, där han plockade med sig mycket kunskap om hur man driver ett stort bolag, tills han nu har tagit över hela verksamheten.

”Jag lärde mig om försäkringar, löner, matkostnader och allt det där andra”, säger han.

Andra franchisetagare driver restaurangerna

Han äger numera Friendly’s-kedjan men låter andra franchisetagare driva de över 60 restaurangerna.

Amol Kohlis köpte upp kedjan Friendly’s. (Foto: Amol Kohlis)

Han vill samtidigt visa andra att det verkligen går att arbeta sig upp i en verksamhet, från diskare till ägare.

Det är ofta möjligt inom just restaurangbranschen menar Kohli, men det gäller att jobba hårt och visa framfötterna.

“Några av de personer som nu sitter i min ledningsgrupp var tidigare diskare och kockar”, säger han och tillägger:

“Detta är en av få branscher i hela världen där man bokstavligen kan börja från den nivån och arbeta sig upp till vd eller chef.”

