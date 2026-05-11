Många tycker att det är riktigt jobbigt med löneförhandling och riktigt fasar för det. Här förklarar Nina Jansdotter, karriärcoach och beteendevetare varför.
Löneförhandling kan trigga jobbiga känslor
Det kan vara jobbigt att sitta där i en löneförhandling mitt emot chefen, med bultande hjärta. Du är där för att förklara och försvara ditt värde. I grunden handlar det om att du behöver känna dig tillfreds med dig själv och det du kan.
Desto högre självkänsla du har. Desto lättare brukar det vara att sälja in dig själv på olika sätt.
Löneförhandling triggar känslor
En löneförhandling är nämligen inte bara en förhandling om en påse pengar utan det handlar om ditt eget värde. Hur du ser på dig själv och hur omvärlden värderar dig och dina insatser. En okej lön signalerar, både medvetet och omedvetet att du har en hög rang i flocken. Att du får fortsätta att vara med där.
När du lägger fram din argumentation och chefen är motsträvig kan det därför trigga igång djupare psykologiska mekanismer och rädslor hos dig. En effekt kan vara att du lägger för lågt bud.
Fast detta är inget som de flesta brukar tänka på är orsaken till att de tycker är svårt att löneförhandla pengar med chefen. Men det är en bra väg att gå att inte bara avfärda känslorna som rationella. Ta dig istället tiden att titta på vad dessa känslor vill säga dig.
Ställ dig frågan, vad handlar detta om egentligen?
Vill tillhöra gruppen
Eftersom vi är programmerade att vilja tillhöra ett sällskap snarare än att vandra ensamma på stäppen vill vi inte sticka ut för mycket. Att då förhandla sig till en högre lön kan verka girigt och du riskerar dig att stöta dig med chefen eller andra.
Vi har även Jantelagen, som är en form av osynlig norm som säger att det är fullt att lyfta fram sig själv som bättre än någon annan. Att då uttrycka att jag vill ha mer kan samtidigt kännas som om du sviker teamet och eller ett större yrkeskollektiv.
Bluffsyndromet kan hindra
Kanske känner du då som en skrytmåns som skrävlar om sin egen förträfflighet. När du innerst inne känner du dig mer som en bluff, det så kallade ”impostor syndrome”.
Lider du av det har du problem med att se att du förtjänar din position och lön för att du, enligt dig, halkade in på ett bananskal. Att du egentligen inte allt är så kunnig som en del tror.
Övning ge färdighet
Men det finns en väg ut ur dimman. Skjut inte bara upp din förberedelse för att du inte gillar löneförhandlingar.
Passa på och öva innan din löneförhandling så känner du dig tryggare. Det går utmärkt att använda AI som sparringpartner när du tar fram dina argument. Eller så tränar du med en vän.
Dina löneförhandlings-argument
Ta fram tre starka argument och säg dem några gånger. Då känns det mer naturligt när det väl är dags. Fundera efter din löneförhandling vad du kan förbättra nästa gång. Beröm dig för dina framsteg. Ge dig en själv en klapp på axeln avsett om du fick den lönen du önskade eller ej.