Löneförhandling kan trigga jobbiga känslor

Desto högre självkänsla du har. Desto lättare brukar det vara att sälja in dig själv på olika sätt.

Löneförhandling triggar känslor

En löneförhandling är nämligen inte bara en förhandling om en påse pengar utan det handlar om ditt eget värde. Hur du ser på dig själv och hur omvärlden värderar dig och dina insatser. En okej lön signalerar, både medvetet och omedvetet att du har en hög rang i flocken. Att du får fortsätta att vara med där.

När du lägger fram din argumentation och chefen är motsträvig kan det därför trigga igång djupare psykologiska mekanismer och rädslor hos dig. En effekt kan vara att du lägger för lågt bud.

Fast detta är inget som de flesta brukar tänka på är orsaken till att de tycker är svårt att löneförhandla pengar med chefen. Men det är en bra väg att gå att inte bara avfärda känslorna som rationella. Ta dig istället tiden att titta på vad dessa känslor vill säga dig.

Ställ dig frågan, vad handlar detta om egentligen?