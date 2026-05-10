Rekryterare bedragarnas nya måltavla på jobbmarknaden

Genom att stjäla profilbilder och yrkesbiografier från plattformar som LinkedIn skapar bedragarna trovärdiga kopior av verkliga personer. Med dessa digitala masker kontaktar de sedan potentiella offer via krypterade appar som WhatsApp eller Telegram. Erbjudandet är ofta detsamma, ett flexibelt distansarbete med orimligt hög lön för minimal ansträngning.

Läs mer: Jobbsökarens mardröm: ”Spökjobb” DagensPS

En av tre rekryterare utsatta

”Under senare år har Europol och nationella regeringar uppmanat arbetssökande att vara extra försiktiga, mitt i en kraftig ökning av bedrägeriförsök”, skriver Euronews och berättar med hänvisning till forskning från LinkedIn att nästan var tredje rekryterare i Storbritannien och Tyskland är utsatta för identitetsstöld.

Fenomenet har blivit så utbrett att branschorganisationer nu slår larm. Det handlar inte längre om enkla phishing-mejl, utan om en industriell verksamhet där förtroendekapitalet är den främsta valutan. För den enskilda rekryteraren vars identitet blir kapad kan konsekvenserna bli förödande. Professionella rykten som tagit decennier att bygga upp kan raseras på några dagar när arga och lurade personer hör av sig och kräver svar på varför de blivit bestulna på sina besparingar.

Det är vapnet mot bedragare

Rapporteringen visar att transparens har blivit rekryterarnas viktigaste vapen för att motverka utvecklingen. Seriösa aktörer har börjat införa striktare protokoll. Det handlar om allt från att aldrig sköta den första kontakten via chattappar till att konsekvent använda officiella e-postadresser kopplade till företagets domän. Många väljer också att publicera varningar direkt i sina sociala flöden för att förekomma bedragarna.

För de arbetssökande är råden tydliga men svåra att följa i en stressad situation. Om ett jobberbjudande verkar för bra för att vara sant är det nästan uteslutande så. Krav på förskottsbetalningar för utrustning eller utbildningsmaterial är lika med varningsflagg. Likaså är bristen på ett fysiskt möte eller ett videosamtal via officiella kanaler ett tecken på att något inte stämmer.

Läs också: Falska jobbannonser – ett växande problem i sociala medier DagensPS

ANNONS

Unga ser inte varningstecknen

”Även om unga kandidater ofta har starka digitala färdigheter, förbiser många fortfarande varningssignaler på grund av rädsla för att missa något och höga levnadskostnader, vilket gör Generation Z 3,7 gånger mer benägna att bli lurade än Generation X, enligt LinkedIns undersökning”, skriver Euronews som uppger att fler än 100 miljoner yrkesverksamma och fler än 700 000 rekryterare för närvarabde verifierat sina profiler på LinkedIn.

Läs mer: Falska annonser lurar jobbsökande DagensPS

Läs vidare: Var femte jobbannons existerar inte DagensPS