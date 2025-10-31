Att vara duktig på sitt jobb räcker inte alltid. Det finns tre röda flaggor som får cheferna att backa.
Här är beteendet din chef hatar
De sätter ner foten mot mobiler på mötet, de misstänker fusk under jobbintervjun och de vill inte gärna anställa “den oanställningsbara generationen”.
Nu kan vi lägga till ytterligare några punkter på chefslistan.
Ett gäng chefer har berättat för CNBC vilka egenskaper som får dem att tappa förtroendet för en medarbetare.
Brist på passion – värre än brist på erfarenhet
Ben Goodwin, medgrundare och vd för dryckesbolaget Olipop, säger att han aldrig skulle anställa någon som inte visar äkta engagemang.
För honom är brist på motivation en solklar varningssignal.
”De måste ha ett verkligt driv i sig”, säger Goodwin. ”De måste vara motiverade”.
Han menar att passion har en kedjeeffekt: när du brinner för ditt jobb blir du också mer mån om företagets mål och mer benägen att utvecklas.
”Mellan passion och teknisk kompetens vinner passion alltid”, säger han. ”Om du har tillräckligt med verklig passion lär du dig vanligtvis kompetensen”.
Men passionen får inte slå över. Goodwin varnar för medarbetare vars ego blir större än uppdraget.
”Vi kan inte anställa personer vars personliga ego någonsin är större än teamets uppdrag”, säger han.
”Om jag inte hör ett vi – då är det en röd flagga”
Även Monica Cepak, vd för vårdplattformen Wisp, är allergisk mot stora egon. Hon avslöjar att hon ställer en särskild fråga under intervjuer:
“Vad är det svåraste problemet du har löst på jobbet – och hur gjorde du det?”
Om kandidaten börjar med ”jag, jag, jag”, vet hon direkt att det är fel person.
”Om jag inte hör “vi” någonstans, är det vanligtvis en röd flagga”, säger hon.
De bästa kandidaterna, menar hon, beskriver lösningar som är gemensamma till sin natur – där man samarbetar, ber om hjälp och löser problem tillsammans.
Brist på omtanke och samarbetsvilja
En annan chef som håller hårt på lagandan är Bill Phelps, vd för snabbmatskedjan Dave’s Hot Chicken.
Han kallar toxiska personer – de som saknar empati och generositet – för den största faran i en organisation.
Enligt Phelps är brist på omtanke och samarbetsvilja inte bara otrevligt, utan också smittsamt. Det påverkar stämningen, moralen och i förlängningen resultatet.
”När du är otroligt generös kommer allt tillbaka till dig”, säger Phelps. ”Och det är den största lärdomen. Generositet tar inte pengar ur fickan, den lägger mer pengar i den”.
Han tillägger att han inte tycker om att säga upp folk, men att det ibland är nödvändigt för att skydda företagskulturen.
”Jag känner ingen stolthet i att sparka människor, men jag känner stolthet i att ha en otrolig kultur”, säger han. ”Du måste göra det som krävs för att bevara den”.
Oavsett bransch verkar alltså framgångsreceptet vara detsamma:
Lämna egot vid dörren, visa att du bryr dig – och glöm inte att säga ”vi” lite oftare än ”jag”.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
