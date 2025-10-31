Här är beteendet din chef hatar 

De sätter ner foten mot mobiler på mötet, de misstänker fusk under jobbintervjun och de vill inte gärna anställa “den oanställningsbara generationen”.

Nu kan vi lägga till ytterligare några punkter på chefslistan.

Ett gäng chefer har berättat för CNBC vilka egenskaper som får dem att tappa förtroendet för en medarbetare.

Brist på passion – värre än brist på erfarenhet

Ben Goodwin, medgrundare och vd för dryckesbolaget Olipop, säger att han aldrig skulle anställa någon som inte visar äkta engagemang.

För honom är brist på motivation en solklar varningssignal.

”De måste ha ett verkligt driv i sig”, säger Goodwin. ”De måste vara motiverade”.

Han menar att passion har en kedjeeffekt: när du brinner för ditt jobb blir du också mer mån om företagets mål och mer benägen att utvecklas.

”Mellan passion och teknisk kompetens vinner passion alltid”, säger han. ”Om du har tillräckligt med verklig passion lär du dig vanligtvis kompetensen”.

ANNONS

Men passionen får inte slå över. Goodwin varnar för medarbetare vars ego blir större än uppdraget.

”Vi kan inte anställa personer vars personliga ego någonsin är större än teamets uppdrag”, säger han.