Nu sätter cheferna ner foten mot mobiler på mötet

Allt fler företagsledare uttrycker frustration över anställdas mobilanvändning under möten.

Fenomenet har länge varit en källa till irritation i näringslivet, även om det också är mycket vanligt.

Nu har det dock, enligt flera mycket seniora chefer, nått en nivå där det påverkar både effektiviteten och arbetskulturen, skriver Wall Street Journal.

“Stort samhällsproblem”

Bland dem som reagerat finns Airbnb:s vd Brian Chesky, som uppmärksammat att många i ledningsgruppen tappat fokus under möten på grund av telefoner och datorer.

Han har själv medgett att även han fallit in i beteendet, något han menar speglar ett bredare fenomen.

”Ibland tänker jag under ett möte: ’Okej, jag hörde vad du säga. Jag vet vad du ska säga. Jag vet vad ämnet är’. Jag kollar mina meddelanden eller mejl, men när folk ser mig göra det tar de själva upp telefonen. Det här är ett stort samhällsproblem”, säger han.