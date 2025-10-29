Dagens PS
Nu sätter cheferna ner foten mot mobiler på mötet

mobiler
Brian Chesky, vd på Airbnb, erkänner själv att han syndar med mobilanvändning under möten. (Foto: Mark Lennihan/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 29 okt. 2025Publicerad: 29 okt. 2025

Brukar du kolla dina mejl eller meddelanden under en dragning? Då är du inte ensam. Men nu vill flera högt uppsatta chefer få stopp på beteendet.

Allt fler företagsledare uttrycker frustration över anställdas mobilanvändning under möten.

Fenomenet har länge varit en källa till irritation i näringslivet, även om det också är mycket vanligt.

Nu har det dock, enligt flera mycket seniora chefer, nått en nivå där det påverkar både effektiviteten och arbetskulturen, skriver Wall Street Journal.

“Stort samhällsproblem”

Bland dem som reagerat finns Airbnb:s vd Brian Chesky, som uppmärksammat att många i ledningsgruppen tappat fokus under möten på grund av telefoner och datorer.

Han har själv medgett att även han fallit in i beteendet, något han menar speglar ett bredare fenomen.

”Ibland tänker jag under ett möte: ’Okej, jag hörde vad du säga. Jag vet vad du ska säga. Jag vet vad ämnet är’. Jag kollar mina meddelanden eller mejl, men när folk ser mig göra det tar de själva upp telefonen. Det här är ett stort samhällsproblem”, säger han.

Gav inte ut Wi-Fi-lösenordet

Även andra högt uppsatta chefer har lyft frågan. JP Morgans vd Jamie Dimon har i flera sammanhang markerat mot digitalt distraherande beteende.

Brad Jacobs, chef för byggproduktsbolaget QXO, beskriver många företagsmöten som passiva och ineffektiva. Han menar att engagemanget ökar markant när deltagarna helt lägger undan sina skärmar.

Vissa företag har redan vidtagit åtgärder. Inom den amerikanska vårdkoncernen UCHealth valde en chef att inte dela ut Wi-Fi-lösenord vid ett arbetsmöte.

Bättre diskussioner

Resultatet blev enligt honom en mer koncentrerad diskussion och bättre interaktion mellan deltagarna.

Han överväger nu att införa symboliska böter, där medarbetare får betala en mindre summa till välgörenhet om de använder telefonen under mötet.

På mjukvarubolaget UKG uppmuntras medarbetare att lägga sina telefoner med skärmen nedåt för att minska frestelsen att titta.

Kan krävas ibland

Kollegor har också börjat påminna varandra om att vara närvarande, vilket enligt företagsledningen bidragit till en mer fokuserad möteskultur.

Alla är dock inte lika kritiska.

Vissa chefer påpekar att gränserna för arbetskommunikation har förändrats och att mobilanvändning ibland kan fylla en funktion – exempelvis när medarbetare snabbt behöver svara på frågor eller koordinera beslut.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

