var tredje svensk chef misstänker fusk

Vi har skrivit om fenomenet tidigare.

På TikTok har klipp med titeln “Intervjuer är inte på riktigt längre” fått miljoner visningar.

De visar unga jobbsökare som läser upp svar skrivna av AI medan de intervjuas via video.

En kvinna säger:

”En av mina styrkor är min anpassningsförmåga” – samtidigt som hon använder sin mobil för att läsa upp svar som en AI-app skriver åt henne i realtid.

Nu visar en ny rapport från HR-plattformen Remote att svenska arbetsgivare hör till världens mest misstänksamma när det gäller kandidater som tar hjälp av AI.

Var tredje chef misstänker AI under intervjuer

I 2025 Global Workforce Report, som bygger på svar från 3 650 arbetsgivare världen över, uppger 33 procent av de svenska cheferna att de misstänkt att en kandidat använt AI under en intervju. Det är fler än det globala snittet på 26 procent.

Att använda AI under intervjuer kan innebära att den arbetssökande låter ett verktyg hjälpa till att formulera svar i realtid, något som för bara några år sedan hade låtit som science fiction.

ANNONS

Samtidigt har mer än var fjärde arbetsgivare (27 procent) i Sverige av misstag gått vidare med en kandidat vars CV visat sig vara AI-genererat. Det visar hur snabbt tekniken förändrat rekryteringsprocessen – och hur svårt det kan vara att skilja mellan människa och maskin.