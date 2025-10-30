Att använda AI för att skriva jobbansökningar har blivit vardag. Men nu har tekniken letat sig ännu längre in i rekryteringen.
Var tredje svensk chef misstänker fusk
Erfarna och arbetslösa: Nu vill företagen ha "lagom"
Det har blivit ett bakvänt arbetsliv. De som förr var mest eftertraktade – de erfarna, trygga och självgående – ses nu som ett problem. En växande skara amerikaner som befinner sig mitt i karriären fastnar i ett ingenmansland: för seniora för enklare tjänster, men inte tillräckligt unga eller billiga för att passa in i dagens …
Afterwork – priset för att inte delta
Om du aldrig hänger med på afterwork kan dina kollegor uppleva det som att du markerar ett avståndstagande. Häng därför gärna med ibland, en kort stund i alla fall, tipsar Nina Jansdotter, karriärcoach och beteendevetare. Frågeställningen: "Jag har en fråga. Måste gå med kollegorna på afterwork? De hänger ofta i olika barer tillsammans efter jobbet. …
Avundsjuka – förvandla den till drivkraft
Nina Jansdotter, karriärcoach och beteendevetare beskriver hur avundsjuka kan omvandlas till drivkraft och för att nå egna mål. Avundsjuka är något naturligt och vanligt. Det kan även visa på något du har en brist på något i ditt eget liv och karriär, menar hon. Frågeställningen:"Jag vill knappt erkänna detta för mig själv för det är …
Hon lämnade Google och sålde sin Tesla: "Har full kontroll"
Fyra jobb och ett välfyllt konto senare hamnade Tia Lee Fowlkes på sjukhus. Nu har hon helt ändrat syn på vad som betyder något i livet. När Tia Lee Fowlkes tog examen från Michigan State University 2020 hade hon ett enda mål: att tjäna pengar. För henne var, liksom för många andra, pengar synonymt med …
Så låter du smartare på möten – experten avslöjar knepen
Många suckar när kalendern fylls av ännu en dag med möten. Men enligt karriärexperten William Arruda är det just där – i mötesrummet – som karriärer byggs. Vi har redan tagit reda på hur man räddar ett möte som blev fel. Därtill vet vi hur man duckar meningslösa möten. Vad vi däremot sällan pratar om …
Vi har skrivit om fenomenet tidigare.
På TikTok har klipp med titeln “Intervjuer är inte på riktigt längre” fått miljoner visningar.
De visar unga jobbsökare som läser upp svar skrivna av AI medan de intervjuas via video.
En kvinna säger:
”En av mina styrkor är min anpassningsförmåga” – samtidigt som hon använder sin mobil för att läsa upp svar som en AI-app skriver åt henne i realtid.
Nu visar en ny rapport från HR-plattformen Remote att svenska arbetsgivare hör till världens mest misstänksamma när det gäller kandidater som tar hjälp av AI.
Var tredje chef misstänker AI under intervjuer
I 2025 Global Workforce Report, som bygger på svar från 3 650 arbetsgivare världen över, uppger 33 procent av de svenska cheferna att de misstänkt att en kandidat använt AI under en intervju. Det är fler än det globala snittet på 26 procent.
Att använda AI under intervjuer kan innebära att den arbetssökande låter ett verktyg hjälpa till att formulera svar i realtid, något som för bara några år sedan hade låtit som science fiction.
Samtidigt har mer än var fjärde arbetsgivare (27 procent) i Sverige av misstag gått vidare med en kandidat vars CV visat sig vara AI-genererat. Det visar hur snabbt tekniken förändrat rekryteringsprocessen – och hur svårt det kan vara att skilja mellan människa och maskin.
Osäkerhet kring rättvisa och tillförlitlighet
AI väcker både entusiasm och oro. Enligt rapporten har 34 procent av de svenska arbetsgivarna slutat använda ett AI-verktyg på grund av problem med jämlikhet, effektivitet eller efterlevnad av regler. Många upplever att de mänskliga processerna fortfarande är mer pålitliga när det gäller att hitta rätt kandidat.
Men lika många företag testar nya verktyg. 29 procent av de svenska deltagarna säger att de under det senaste året har börjat använda ett nytt AI-system i sin rekrytering.
“AI har fullkomligt transformerat den globala rekryteringen med nya utmaningar och möjligheter”, säger Job van der Voort, vd och medgrundare av Remote.
“Att hitta rätt talang bland hundratals sökande är svårare än någonsin, men AI har samtidigt förmågan att hjälpa till med att söka igenom och behandla dessa ansökningar”.
Han tillägger att AI kan vara ett bra verktyg för att utforma sitt CV men att det fortfarande krävs tid och energi för att säkerställa sanningsenliga uppgifter.
Sverige sticker ut
Svenska arbetsgivare är mer optimistiska än många andra länder när det gäller AI:s framtida roll i HR-arbetet. 28 procent tror att mellan 71 och 80 procent av alla rutinuppgifter inom HR kommer att skötas av AI redan år 2026 – en betydligt högre andel än det globala snittet på 18 procent.
Men optimismen blandas med spänningar. En fjärdedel av företagen i Sverige rapporterar att anställda använder AI-verktyg utan tydliga riktlinjer, och 26 procent har märkt ökade konflikter mellan tidiga AI-användare och mer försiktiga kollegor.
“Den mänskliga aspekten måste finnas kvar inom HR”, säger van der Voort, och framhåller att AI bör ses som ett stöd snarare än en ersättning. “När AI implementeras i HR med tillförsikt så blir det lättare att hantera och lära sig hur tekniken ska användas för bästa resultat”.
AI är alltså redan här – i mejlen, i cv:n och nu även i intervjuerna. Den stora frågan är väl vem som egentligen intervjuar vem.
Vill du veta mer om hur AI tar över arbetsintervjuer? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.
