Därför ska du byta karriär mitt i livet: "Nu är den perfekta tiden"

Gamla regler gäller inte längre

Under årtionden styrdes arbetslivet av fasta normer: arbetsdagar från nio till fem, livslång lojalitet till ett och samma företag och en karriär utan avbrott i cv:t. Att byta yrke efter 40 ansågs nästan omöjligt.

Men det är förlegat, menar karriärstrategen William Arruda i Forbes. ”De där idéerna är rester från det förflutna och har liten relevans i dag”, skriver han, och pekar på hur ett längre arbetsliv, hybridjobb och ökat fokus på mening förändrat spelplanen.

I dag, säger Arruda, är karriärbyte i 40-årsåldern inte bara möjligt – det kan vara det smartaste draget du gör.

Tillbaka i skolbänken vid 40? (Foto: Pexels)

Erfarenhet som superkraft

Vid 40 har många hunnit samla på sig något som yngre kollegor saknar: erfarenhet, kontakter och trygghet.

Han menar att dessa faktorer inte är ett hinder, utan tvärtom nycklar till framgång. Erfarenhet ger både tydlighet och självförtroende. Många vet nu vad som verkligen ger energi och vad som bara dränerar.

“Faktum är att kombinationen av din erfarenhet, din klarhet och dagens föränderliga arbetsliv gör just nu till den perfekta tiden”, skriver Arruda.

Dessutom har tekniken gjort det enklare än någonsin att växla bana. Onlinekurser, AI-verktyg och digitala nätverk ger helt nya möjligheter att bygga kompetens och knyta kontakter i nya branscher.

Från dröm till plan

Både Arruda och Jacquemot betonar att vägen till ett nytt arbetsliv inte behöver vara dramatisk. Jacquemot råder den som funderar på ett karriärbyte att börja i liten skala – till exempel genom att avsätta lite tid varje vecka för att utforska vad man vill göra och vilka kunskaper som behövs.

Han menar också att det kan vara klokt att skriva två listor: en över vad man vill ha mer av i sitt arbetsliv och en över vad man vill ha mindre av. Det, säger han, kan ge en tydlig bild av vilken riktning man egentligen vill ta.

Tre steg för att lyckas

Arruda lyfter fram tre steg för att lyckas med ett karriärbyte.

Först: förstå din motivation. Fråga dig själv varför du vill byta bana – handlar det om att du vill växa, om att din bransch krymper eller om att du vill följa en passion?

Sedan: identifiera vad som håller dig tillbaka. Rädsla, osäkerhet och brist på klarhet är vanliga hinder. Att ”sätta namn på de där hindren är det första steget mot att riva dem”, skriver Arruda.

Och slutligen: definiera dina mål och följ en tydlig plan. Det handlar om att definiera vad du vill uppnå, kartlägga vilka färdigheter du redan har, fylla i eventuella kunskapsluckor och uppdatera ditt personliga varumärke.

En ny karriär på dina villkor

Den som lyckas med bytet gör det ofta genom att kombinera sina tidigare erfarenheter med ny kunskap. Det handlar inte om att börja om från noll, utan om att omvandla sitt yrkesliv till något mer meningsfullt.

Arruda menar att man ska se 40-årsåldern som en språngbräda, inte en broms. ”Ett karriärbyte i 40-årsåldern är inget bakslag eller någon risk, det är en språngbräda”, skriver han.

Och det är kanske just där kärnan finns: mitt i livet finns ofta den perfekta kombinationen av erfarenhet, stabilitet och mod att göra något nytt.

Eller som Arruda sammanfattar det: ”Det är aldrig för sent att skapa en karriär du älskar”.

