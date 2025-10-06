Det är aldrig för sent, sägs det. Enligt två experter kan 40-årsåldern vara den bästa tiden att börja om.
Därför ska du byta karriär mitt i livet: "Nu är den perfekta tiden"
När författaren och kommunikationsrådgivaren Nicolas Jacquemot fyllde 40 satte han sig i skolbänken igen. Han ville börja om, doktorera och hitta ny mening i arbetslivet.
”Mitt i livet upplever många att de står vid ett vägskäl och tänker att ska jag satsa på något nytt är det nu”, säger han till Dagens Nyheter
Och han är inte ensam.
Många vill byta karriär
3,9 miljoner svenskar är öppna för att byta jobb det närmsta året, visar en Sifo-undersökning från Jobbland.
Mest bytesbenägen är den som befinner sig mitt i arbetslivet, mellan 35 och 49 år, där hela 78 procent är öppna för ett nytt jobb. Av dessa vill 31 procent byta till ett meningsfullt arbete medan 25 procent vill testa något nytt.
Samtidigt visar en undersökning från 2022, refererad av DI, att 54 procent av svenskarna helt vill byta yrke, bransch eller sektor någon gång under sitt resterande arbetsliv.
Även här är de som befinner sig mitt i arbetslivet mest positiva till att skola om sig.
Problemet är att många inte vågar. Istället håller man fast vid sin nuvarande yrkesroll för trygghetens skull. Även om man inte trivs.
“Det är lätt att tänka att det är för sent”, säger Nicolas Jacquemot.
Gamla regler gäller inte längre
Under årtionden styrdes arbetslivet av fasta normer: arbetsdagar från nio till fem, livslång lojalitet till ett och samma företag och en karriär utan avbrott i cv:t. Att byta yrke efter 40 ansågs nästan omöjligt.
Men det är förlegat, menar karriärstrategen William Arruda i Forbes. ”De där idéerna är rester från det förflutna och har liten relevans i dag”, skriver han, och pekar på hur ett längre arbetsliv, hybridjobb och ökat fokus på mening förändrat spelplanen.
I dag, säger Arruda, är karriärbyte i 40-årsåldern inte bara möjligt – det kan vara det smartaste draget du gör.
Erfarenhet som superkraft
Vid 40 har många hunnit samla på sig något som yngre kollegor saknar: erfarenhet, kontakter och trygghet.
Han menar att dessa faktorer inte är ett hinder, utan tvärtom nycklar till framgång. Erfarenhet ger både tydlighet och självförtroende. Många vet nu vad som verkligen ger energi och vad som bara dränerar.
“Faktum är att kombinationen av din erfarenhet, din klarhet och dagens föränderliga arbetsliv gör just nu till den perfekta tiden”, skriver Arruda.
Dessutom har tekniken gjort det enklare än någonsin att växla bana. Onlinekurser, AI-verktyg och digitala nätverk ger helt nya möjligheter att bygga kompetens och knyta kontakter i nya branscher.
Från dröm till plan
Både Arruda och Jacquemot betonar att vägen till ett nytt arbetsliv inte behöver vara dramatisk. Jacquemot råder den som funderar på ett karriärbyte att börja i liten skala – till exempel genom att avsätta lite tid varje vecka för att utforska vad man vill göra och vilka kunskaper som behövs.
Han menar också att det kan vara klokt att skriva två listor: en över vad man vill ha mer av i sitt arbetsliv och en över vad man vill ha mindre av. Det, säger han, kan ge en tydlig bild av vilken riktning man egentligen vill ta.
Tre steg för att lyckas
Arruda lyfter fram tre steg för att lyckas med ett karriärbyte.
Först: förstå din motivation. Fråga dig själv varför du vill byta bana – handlar det om att du vill växa, om att din bransch krymper eller om att du vill följa en passion?
Sedan: identifiera vad som håller dig tillbaka. Rädsla, osäkerhet och brist på klarhet är vanliga hinder. Att ”sätta namn på de där hindren är det första steget mot att riva dem”, skriver Arruda.
Och slutligen: definiera dina mål och följ en tydlig plan. Det handlar om att definiera vad du vill uppnå, kartlägga vilka färdigheter du redan har, fylla i eventuella kunskapsluckor och uppdatera ditt personliga varumärke.
En ny karriär på dina villkor
Den som lyckas med bytet gör det ofta genom att kombinera sina tidigare erfarenheter med ny kunskap. Det handlar inte om att börja om från noll, utan om att omvandla sitt yrkesliv till något mer meningsfullt.
Arruda menar att man ska se 40-årsåldern som en språngbräda, inte en broms. ”Ett karriärbyte i 40-årsåldern är inget bakslag eller någon risk, det är en språngbräda”, skriver han.
Och det är kanske just där kärnan finns: mitt i livet finns ofta den perfekta kombinationen av erfarenhet, stabilitet och mod att göra något nytt.
Eller som Arruda sammanfattar det: ”Det är aldrig för sent att skapa en karriär du älskar”.
Alla är dock inte lika övertygade om att ett karriärbyte är rätt väg att gå. Här kan du läsa karriärcoachen Cynthia Pongs tankar om bytet.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
