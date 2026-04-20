Så skvallrar du snyggt – kan bli positivt för gruppen

Positivt skvaller

Ett sätt att hålla sig på god fot med ”utanför”-gruppen är att skvallra om positiva saker.

”Positivt skvaller kan bidra till att känslan av samhörighet ökar. När vi pratar gott om varandra känner vi gemenskap och kommunikationsklimat blir behagligt. Vi inkluderas och inkluderar. Vi bygger ett starkare ’vi’ och motverkar känslan av utanförskap. Det bidrar i sin tur till att stärka medarbetares arbetsglädje och nöjdhet med arbetet”, skriver kommunikations- och ledarskapsexperten Ewa Braf.

Även när du ägnar dig åt positivt skvaller gäller det dock att hålla tungan rätt i mun. Som med mycket annat är det upp till den som lyssnar att tolka vad du säger. Trots att dina intentioner är goda kan peppande skvaller uppfattas som ironiskt, favoriserande och exkluderande mot dem du inte pratar om.

När skvallret går över gränsen

Det finns situationer där negativt skvaller inte bara kan orsaka dålig stämning, utan också rättsliga konsekvenser för dig som skvallrar.

Förtal

När du sprider information som gör att en person uppfattas som brottslig eller klandervärd, då är det inte omöjligt att du begår förtalsbrott. Lagen uppfattas på sina håll som snårig, och åtal får ofta medial uppmärksamhet.

Ett exempel är mannen som ville sälja en soffa på Facebook och antydde att ex-partnern varit otrogen mot honom på soffan.

”Rengjord från allt förutom dåliga minnen”, kunde man då läsa i annonstexten.

En lokalpolis kommenterade åtalet:

”Anledning till anmälan är just att anmälare tillika målsägande upplever att hon framställs som klandervärd i sitt levnadssätt, vilket utsatt henne för andras missaktning. Detta då annonsen fått stor spridning i media och på sociala medier enligt anmälaren”,

Tystadsplikt

Andra typer av förbjudet skvaller är sådant som handlar om kunder, patienter och liknande – där du troligtvis har tystnadsplikt.

Ett fall som uppmärksammades för några år sedan gällde en vårdanställd i Jönköping som spred uppgifter om patienter på Flashback.