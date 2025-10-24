Dagens PS
Dagensps.se
Karriär

Dagens fråga: Måste du verkligen bli älskad av alla? 

Säga inte ja till allt
I strävan efter att vara omtyckt och hjälpsam glöms ofta egna behov bort och risken för stress och utmattning ökar, menar experten (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 24 okt. 2025Publicerad: 24 okt. 2025

Vi känner alla någon som säger ja till allt på jobbet. Kanske är det du. Kanske tror du att det är vägen till att bli omtyckt. Men enligt kommunikationsexperten Kate Mason kan det vara dags att stanna upp – för din egen skull.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Omtyckta människor minns detaljer, erkänner när de har fel och småpratar gärna. 

Och visst är det trevligt att vara omtyckt. Men måste man verkligen vara älskad av alla för att lyckas? Inte enligt kommunikationsexperten Kate Mason

Risken för stress och utmattning ökar 

Att vilja vara lätt att jobba med är inget problem i sig. Men det finns en gräns där omtanke och hjälpsamhet glider över i något annat – en ständig jakt på att vara allas favorit. Och det kan stå dig dyrt. 

Kate Mason menar att många av oss säger ja av ren reflex, inte för att vi vill eller har tid. Vi gör det för att framstå som trevliga, tillgängliga och okomplicerade.

“Kulturellt har vi kopplat ihop omtyckthet med undergivenhet”, säger Mason till CNBC. Alltså: Vår kultur förknippar ofta att vara omtyckt med att böja sig och säga ja till allt. 

I strävan efter att vara omtyckt och hjälpsam glöms ofta egna behov bort och risken för stress och utmattning ökar.

ANNONS

Senaste nytt

Gränserna suddas ut 

Att vara hjälpsam och tillmötesgående är inte fel i sig, men Mason varnar för att det blir problem när gränserna suddas ut. 

ANNONS

Kliniska psykologen Debbie Sorensen har tidigare pekat på att personer som “people-please” ofta tackar ja till fler uppgifter än de klarar av och riskerar därigenom kronisk stress.

Frågan som stoppar ja-fällan

För att sluta vara en så kallad people-pleaser – en person som i princip alltid säger ja när andra ber om hjälp – bör du, innan du säger ja, stanna upp och fråga dig själv: 

“Vad kommer framtida Kate att vara glad över att hon tackade ja till när nuvarande Kate säger ja?”

Om svaret är tveksamt – då är det sannolikt ett fall av att du säger ja för att vara omtyckt, snarare än för att göra något du egentligen vill eller har kapacitet för.

Så kan du säga nej – utan att sabba relationen

Att säga blankt “nej” kan kännas svårt, särskilt om chefen eller arbetsgivaren kommer med en uppgift. Mason säger att den klassiska meningen “No is a complete sentence” inte alltid funkar i arbetslivet. Istället föreslår hon ett samtal om prioriteringar. Till exempel:

“Jag har fyra andra saker som jag jobbar med den här veckan, så hur vill du att jag ska prioritera det här? Jag tar gärna på mig det, men med tanke på att det finns fyra andra saker…”.

På så sätt visar du att du är engagerad – men också att du har ett ansvar och en arbetsbelastning.

ANNONS

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?

Prenumerera nu

När det handlar om kollegor snarare än chefer, kan en mer direkt formulering fungera:

“Tyvärr har jag inte utrymme att ge det den tid det förtjänar”.

Att sätta gränser så är inte ovänligt — enligt Mason handlar det om att värna sin kirurgiska precision och arbetskapacitet.

Nej
Att säga nej kan kännas som karriärsabotage (Foto: Canva)

Fördelarna med att sluta ställa upp 

När du slutar säga ja reflexmässigt händer flera goda saker: du undviker överbelastning och stress, dina egna gränser blir tydligare och andra i teamet får insikt i hur mycket du faktiskt gör. 

Det skapar också större självkänsla – du blir inte bara den som alltid ställer upp, utan den som har tydlig riktning och prioritet.

Slutligen understryker Mason att:

ANNONS

“Jag kan göra ett val här, och det betyder inte karriärsjälvmord”. 

Med andra ord: att tacka nej ibland handlar inte om att sabotera din karriär – utan om att långsiktigt vårda den.

Vill du veta varför du inte ska vara dig själv? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
JobbKarriärtipsKommunikation
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS