Dagens fråga: Måste du verkligen bli älskad av alla? 

Gränserna suddas ut

Att vara hjälpsam och tillmötesgående är inte fel i sig, men Mason varnar för att det blir problem när gränserna suddas ut.

Kliniska psykologen Debbie Sorensen har tidigare pekat på att personer som “people-please” ofta tackar ja till fler uppgifter än de klarar av och riskerar därigenom kronisk stress.

Frågan som stoppar ja-fällan

För att sluta vara en så kallad people-pleaser – en person som i princip alltid säger ja när andra ber om hjälp – bör du, innan du säger ja, stanna upp och fråga dig själv:

“Vad kommer framtida Kate att vara glad över att hon tackade ja till när nuvarande Kate säger ja?”

Om svaret är tveksamt – då är det sannolikt ett fall av att du säger ja för att vara omtyckt, snarare än för att göra något du egentligen vill eller har kapacitet för.

Så kan du säga nej – utan att sabba relationen

Att säga blankt “nej” kan kännas svårt, särskilt om chefen eller arbetsgivaren kommer med en uppgift. Mason säger att den klassiska meningen “No is a complete sentence” inte alltid funkar i arbetslivet. Istället föreslår hon ett samtal om prioriteringar. Till exempel:

“Jag har fyra andra saker som jag jobbar med den här veckan, så hur vill du att jag ska prioritera det här? Jag tar gärna på mig det, men med tanke på att det finns fyra andra saker…”.

På så sätt visar du att du är engagerad – men också att du har ett ansvar och en arbetsbelastning.

När det handlar om kollegor snarare än chefer, kan en mer direkt formulering fungera:

“Tyvärr har jag inte utrymme att ge det den tid det förtjänar”.

Att sätta gränser så är inte ovänligt — enligt Mason handlar det om att värna sin kirurgiska precision och arbetskapacitet.

Att säga nej kan kännas som karriärsabotage (Foto: Canva)

Fördelarna med att sluta ställa upp

När du slutar säga ja reflexmässigt händer flera goda saker: du undviker överbelastning och stress, dina egna gränser blir tydligare och andra i teamet får insikt i hur mycket du faktiskt gör.

Det skapar också större självkänsla – du blir inte bara den som alltid ställer upp, utan den som har tydlig riktning och prioritet.

Slutligen understryker Mason att:

“Jag kan göra ett val här, och det betyder inte karriärsjälvmord”.

Med andra ord: att tacka nej ibland handlar inte om att sabotera din karriär – utan om att långsiktigt vårda den.

