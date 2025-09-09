Hemligheten bakom riktigt omtyckta människor – så gör du 

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

De minns detaljerna

ANNONS

Att komma ihåg små saker som andra berättat – som ett barns fotbollsmatch eller en kollegas presentation – visar att man verkligen lyssnat.

”Att komma ihåg små detaljer är ett av de enklaste sätten att visa att du bryr dig. Det säger: Du är tillräckligt viktig för mig för att jag ska minnas”.

Ett enkelt tips är att skriva ner en liten detalj efter varje samtal och följa upp nästa gång man ses.

Läs även: Svenskar – mästare på att tiga: Därför ska du höja din röst. Dagens PS

De ger gärna erkännande

Omtyckta personer tvekar inte att lyfta fram andra.

”Deras favoritfras kan vara: Det där var (X persons) briljanta idé”.

Att ge erkännande, särskilt offentligt, skapar tillit och stärker samarbeten.

Omtyckta människor pekar gärna ut andras bedrifter (Foto: Canva)

ANNONS

De svarar alla

Omtyckta personer gör inte skillnad på vem som hör av sig till dem. Oavsett om det är en person på toppen av hierarkin eller någon längst ner, tar de sig tid att svara.

”Det signalerar respekt. Människor minns hur du får dem att känna, och att bli ignorerad får aldrig någon att må bra”, säger Lee.

Ett kort svar räcker. I slutändan handlar det om att aldrig lämna någon utan respons.

Missa inte: Många lögner på jobbet kan bli dyrt. Realtid

De erkänner när de har fel

I stället för att försvara sig tar de ansvar för sina tillkortakommanden.

”Du kan höra dem säga: Det där är mitt fel, eller, Du har rätt, det missade jag”.

Sårbarhet och ärlighet gör en människa mer trovärdig och relaterbar jämfört med den som låtsas vara felfri.

ANNONS

De tar småprat på allvar

Två minuter i korridoren eller en snabb fråga om helgen – småprat spelar roll för omtyckta människor, menar Lee.

”Dessa stunder kan kännas små i sig själva, men de växer med tiden. De gör dig mer mänsklig och hjälper till att bygga starkare relationer”.

Små handlingar med stor effekt

Vad vi kan lära oss av Lee är således att det är vardagliga vanor som bygger relationer och gör människor omtyckta på riktigt.

Det handlar inte om stora gester eller överdriven trevlighet. Istället handlar det om att visa äkta intresse och respekt i det lilla, varje dag.

Läs också: 7 tecken på att din chef har slutat bry sig. Dagens PS