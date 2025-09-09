Vissa människor verkar utan ansträngning bli omtyckta. Men det beror inte på att de alltid håller med eller på att de strör komplimanger omkring sig. Enligt kommunikationsexperten handlar det om något helt annat.
Hemligheten bakom riktigt omtyckta människor – så gör du
Vi vet redan vilka sex återkommande drag som skiljer de coola från mängden.
Därtill vet vi både hur man låter smart och hur man framstår som kreativ.
Men vad hjälper det att verka smart och originell, om ingen faktiskt tycker om dig?
”Det görs genom små vardagliga vanor”
Lorraine K. Lee är keynote-talare, LinkedIn Learning-instruktör och författare till boken Unforgettable Presence. Hon har arbetat med både Fortune 500-företag och startups – och hon vet hur man blir omtyckt.
”Riktigt omtyckta människor visar konsekvent ett genuint intresse och en nyfikenhet på andra. De slänger sig inte med stora gester eller uttalanden – de gör det genom små, vardagliga vanor som signalerar värme, uppmärksamhet och respekt”, skriver hon i CNBC.
Enligt Lee är omtyckthet ingen medfödd egenskap, utan en färdighet som går att lära sig.
Här följer fem vanor som kan få dig att bli mer omtyckt:
De minns detaljerna
Att komma ihåg små saker som andra berättat – som ett barns fotbollsmatch eller en kollegas presentation – visar att man verkligen lyssnat.
”Att komma ihåg små detaljer är ett av de enklaste sätten att visa att du bryr dig. Det säger: Du är tillräckligt viktig för mig för att jag ska minnas”.
Ett enkelt tips är att skriva ner en liten detalj efter varje samtal och följa upp nästa gång man ses.
Läs även: Svenskar – mästare på att tiga: Därför ska du höja din röst. Dagens PS
De ger gärna erkännande
Omtyckta personer tvekar inte att lyfta fram andra.
”Deras favoritfras kan vara: Det där var (X persons) briljanta idé”.
Att ge erkännande, särskilt offentligt, skapar tillit och stärker samarbeten.
De svarar alla
Omtyckta personer gör inte skillnad på vem som hör av sig till dem. Oavsett om det är en person på toppen av hierarkin eller någon längst ner, tar de sig tid att svara.
”Det signalerar respekt. Människor minns hur du får dem att känna, och att bli ignorerad får aldrig någon att må bra”, säger Lee.
Ett kort svar räcker. I slutändan handlar det om att aldrig lämna någon utan respons.
Missa inte: Många lögner på jobbet kan bli dyrt. Realtid
De erkänner när de har fel
I stället för att försvara sig tar de ansvar för sina tillkortakommanden.
”Du kan höra dem säga: Det där är mitt fel, eller, Du har rätt, det missade jag”.
Sårbarhet och ärlighet gör en människa mer trovärdig och relaterbar jämfört med den som låtsas vara felfri.
De tar småprat på allvar
Två minuter i korridoren eller en snabb fråga om helgen – småprat spelar roll för omtyckta människor, menar Lee.
”Dessa stunder kan kännas små i sig själva, men de växer med tiden. De gör dig mer mänsklig och hjälper till att bygga starkare relationer”.
Små handlingar med stor effekt
Vad vi kan lära oss av Lee är således att det är vardagliga vanor som bygger relationer och gör människor omtyckta på riktigt.
Det handlar inte om stora gester eller överdriven trevlighet. Istället handlar det om att visa äkta intresse och respekt i det lilla, varje dag.
Läs också: 7 tecken på att din chef har slutat bry sig. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
