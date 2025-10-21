Psykologen: Därför ska du inte vara dig själv 

Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …

1. Våga ta emot ärlig feedback

De mest framgångsrika personer han känner, berättar Chamorro-Premuzic, ”ber aktivt om ärlig, kritisk feedback från andra – särskilt från dem som är i en position att bedöma vad du gör, och som är bekväma nog att säga det du behöver höra, inte det du vill höra”.

Problemet är bara att de flesta människor hellre ger positiv återkoppling än uppriktig kritik. Därför gäller det att ställa rätt frågor.

I stället för att fråga ”hur var min presentation?” föreslår han att man säger:

”Vad kunde jag ha gjort bättre och vad kunde jag ha gjort annorlunda? Vad skulle du ha gjort i min situation?”.

Därtill måste du hålla dig lugn när du får svaren.

”Om du har modet att bjuda in negativ, konstruktiv, kritisk feedback, kommer du att minska gapet mellan hur bra du tror att du är – och hur bra du faktiskt är”, säger Chamorro-Premuzic.

Framgångsrika personer ”ber aktivt om ärlig, kritisk feedback från andra” (Foto: Pexels)

2. Förstå andra – inte bara dig själv

Social medvetenhet är nästa nyckel.

Chamorro-Premuzic menar att många fokuserar för mycket på sig själva i stället för på människorna runt omkring.

Att kunna läsa av andras känslor och förväntningar gör dig betydligt mer effektiv på jobbet.

Han kallar det för strategisk självframställning – ”att göra en medveten ansträngning att agera på ett socialt sätt och ta hänsyn till vad andra människor förväntar sig”.

Och det finns en klar fördel i att bry sig om andra: ”Andra människor tänker bara på sig själva, så om du tänker på dem, har du ett stort övertag”.

Anpassa dig – även när det känns obekvämt

Många tolkar autenticitet som att man ska ”vara som man är” och undvika att ändra sig.

Chamorro-Premuzic menar tvärtom: personlig utveckling kräver att man ibland går emot sitt “naturliga beteende”.

”Om du begränsar dina val och beslut till ditt förflutna och nuvarande jag, kommer du inte att skapa ett framtida jag som är rikare, mer mångsidigt, bredare”.

Det kan kännas ”obehagligt och svårt” att lämna sin komfortzon – men det är just där de mest framgångsrika människorna utvecklas.

I sin nya bok “Don’t Be Yourself: Why Authenticity Is Overrated (and What to Do Instead)” argumenterar Chamorro-Premuzic för att vägen till framgång inte handlar om att vara sann mot sitt gamla jag – utan om att våga bli något mer.

För i arbetslivet, menar han, är inte autenticitet nyckeln. Det är anpassningsförmåga.

