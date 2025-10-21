Att ”vara sig själv” låter förvisso fint i teorin. Men enligt psykologen Tomas Chamorro-Premuzic är det inte alltid ett vinnande recept i arbetslivet. ”Autenticitet är överskattat”, menar han.
Psykologen: Därför ska du inte vara dig själv
I arbetslivet är det inte alltid bäst att visa sitt sanna jag – åtminstone inte hela tiden. I stället handlar det om att förstå hur man uppfattas, kunna läsa andra och anpassa sig efter situationen.
Chamorro-Premuzic beskriver det som en fråga om emotionell intelligens.
“Förstå dig själv och andra”
Emotionell intelligens beskrivs av Chamorro-Premuzic som ”förmågan att förstå och hantera både sig själv och andra”. Och just den förmågan, säger han, är en ”grundläggande valuta” på arbetsmarknaden.
”Det gör dig mer anställningsbar, och det gör dig mer givande att ha att göra med”, säger han till CNBC Make It.
Så vilka egenskaper är det egentligen som skiljer de verkligt framgångsrika från alla andra? Här är de tre sociala färdigheter Chamorro-Premuzic menar att alla borde öva på.
1. Våga ta emot ärlig feedback
De mest framgångsrika personer han känner, berättar Chamorro-Premuzic, ”ber aktivt om ärlig, kritisk feedback från andra – särskilt från dem som är i en position att bedöma vad du gör, och som är bekväma nog att säga det du behöver höra, inte det du vill höra”.
Problemet är bara att de flesta människor hellre ger positiv återkoppling än uppriktig kritik. Därför gäller det att ställa rätt frågor.
I stället för att fråga ”hur var min presentation?” föreslår han att man säger:
”Vad kunde jag ha gjort bättre och vad kunde jag ha gjort annorlunda? Vad skulle du ha gjort i min situation?”.
Därtill måste du hålla dig lugn när du får svaren.
”Om du har modet att bjuda in negativ, konstruktiv, kritisk feedback, kommer du att minska gapet mellan hur bra du tror att du är – och hur bra du faktiskt är”, säger Chamorro-Premuzic.
2. Förstå andra – inte bara dig själv
Social medvetenhet är nästa nyckel.
Chamorro-Premuzic menar att många fokuserar för mycket på sig själva i stället för på människorna runt omkring.
Att kunna läsa av andras känslor och förväntningar gör dig betydligt mer effektiv på jobbet.
Han kallar det för strategisk självframställning – ”att göra en medveten ansträngning att agera på ett socialt sätt och ta hänsyn till vad andra människor förväntar sig”.
Och det finns en klar fördel i att bry sig om andra: ”Andra människor tänker bara på sig själva, så om du tänker på dem, har du ett stort övertag”.
Anpassa dig – även när det känns obekvämt
Många tolkar autenticitet som att man ska ”vara som man är” och undvika att ändra sig.
Chamorro-Premuzic menar tvärtom: personlig utveckling kräver att man ibland går emot sitt “naturliga beteende”.
”Om du begränsar dina val och beslut till ditt förflutna och nuvarande jag, kommer du inte att skapa ett framtida jag som är rikare, mer mångsidigt, bredare”.
Det kan kännas ”obehagligt och svårt” att lämna sin komfortzon – men det är just där de mest framgångsrika människorna utvecklas.
I sin nya bok “Don’t Be Yourself: Why Authenticity Is Overrated (and What to Do Instead)” argumenterar Chamorro-Premuzic för att vägen till framgång inte handlar om att vara sann mot sitt gamla jag – utan om att våga bli något mer.
För i arbetslivet, menar han, är inte autenticitet nyckeln. Det är anpassningsförmåga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Att "vara sig själv" låter förvisso fint i teorin. Men enligt psykologen Tomas Chamorro-Premuzic är det inte alltid ett vinnande recept i arbetslivet. "Autenticitet är överskattat", menar han. I arbetslivet är det inte alltid bäst att visa sitt sanna jag – åtminstone inte hela tiden. I stället handlar det om att förstå hur man uppfattas, …
