Dagens PS
Dagensps.se
Karriär

Psykologen: Därför ska du inte vara dig själv 

Vara sig själv?
Var dig själv ibland, men inte alltid. Bättre är det om du kan anpassa dig efter andra (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 21 okt. 2025Publicerad: 21 okt. 2025

Att ”vara sig själv” låter förvisso fint i teorin. Men enligt psykologen Tomas Chamorro-Premuzic är det inte alltid ett vinnande recept i arbetslivet. ”Autenticitet är överskattat”, menar han.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

I arbetslivet är det inte alltid bäst att visa sitt sanna jag – åtminstone inte hela tiden. I stället handlar det om att förstå hur man uppfattas, kunna läsa andra och anpassa sig efter situationen.

Chamorro-Premuzic beskriver det som en fråga om emotionell intelligens.

“Förstå dig själv och andra”

Emotionell intelligens beskrivs av Chamorro-Premuzic som ”förmågan att förstå och hantera både sig själv och andra”. Och just den förmågan, säger han, är en ”grundläggande valuta” på arbetsmarknaden.

”Det gör dig mer anställningsbar, och det gör dig mer givande att ha att göra med”, säger han till CNBC Make It.

Så vilka egenskaper är det egentligen som skiljer de verkligt framgångsrika från alla andra? Här är de tre sociala färdigheter Chamorro-Premuzic menar att alla borde öva på.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

12 okt. 2025
Therese Af Kleen, Almi
Spela klippet
PS Partner

Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt

01 okt. 2025

1. Våga ta emot ärlig feedback

De mest framgångsrika personer han känner, berättar Chamorro-Premuzic, ”ber aktivt om ärlig, kritisk feedback från andra – särskilt från dem som är i en position att bedöma vad du gör, och som är bekväma nog att säga det du behöver höra, inte det du vill höra”.

Problemet är bara att de flesta människor hellre ger positiv återkoppling än uppriktig kritik. Därför gäller det att ställa rätt frågor.

ANNONS

I stället för att fråga ”hur var min presentation?” föreslår han att man säger:

”Vad kunde jag ha gjort bättre och vad kunde jag ha gjort annorlunda? Vad skulle du ha gjort i min situation?”.

Därtill måste du hålla dig lugn när du får svaren.

”Om du har modet att bjuda in negativ, konstruktiv, kritisk feedback, kommer du att minska gapet mellan hur bra du tror att du är – och hur bra du faktiskt är”, säger Chamorro-Premuzic.

Arbetsliv
Framgångsrika personer ”ber aktivt om ärlig, kritisk feedback från andra” (Foto: Pexels)

2. Förstå andra – inte bara dig själv

Social medvetenhet är nästa nyckel.

Chamorro-Premuzic menar att många fokuserar för mycket på sig själva i stället för på människorna runt omkring.

Att kunna läsa av andras känslor och förväntningar gör dig betydligt mer effektiv på jobbet. 

ANNONS

Han kallar det för strategisk självframställning – ”att göra en medveten ansträngning att agera på ett socialt sätt och ta hänsyn till vad andra människor förväntar sig”.

Och det finns en klar fördel i att bry sig om andra: ”Andra människor tänker bara på sig själva, så om du tänker på dem, har du ett stort övertag”. 

Anpassa dig – även när det känns obekvämt

Många tolkar autenticitet som att man ska ”vara som man är” och undvika att ändra sig.
Chamorro-Premuzic menar tvärtom: personlig utveckling kräver att man ibland går emot sitt “naturliga beteende”.

”Om du begränsar dina val och beslut till ditt förflutna och nuvarande jag, kommer du inte att skapa ett framtida jag som är rikare, mer mångsidigt, bredare”. 

Det kan kännas ”obehagligt och svårt” att lämna sin komfortzon – men det är just där de mest framgångsrika människorna utvecklas.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?

Prenumerera nu

I sin nya bok “Don’t Be Yourself: Why Authenticity Is Overrated (and What to Do Instead)” argumenterar Chamorro-Premuzic för att vägen till framgång inte handlar om att vara sann mot sitt gamla jag – utan om att våga bli något mer.

För i arbetslivet, menar han, är inte autenticitet nyckeln. Det är anpassningsförmåga.

ANNONS

Sugen på fler karriärtips? Då kan vi slå ett slag för den här guiden till hur du får ditt drömjobb

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FramgångKarriärtipsPsykolog
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS