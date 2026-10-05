Du har valt ett foto där du ser både trevlig och kompetent ut. Ändå kan det vara värt att lämna bilden utanför jobbansökan. Rekryterare pekar på flera problem och risker.
Bilden på ditt cv kan ställa till det – rekryterarnas råd
Att skriva ett vinnande cv är knepigt. Du ska ha bra meriter men inte för många, du ska inte skicka samma cv till alla och glöm för guds skull inte bort att välja dina ord med omsorg.
Som tack för besväret hävdar andra att cv:t ändå är mer eller mindre meningslöst.
Men hur var det egentligen med fotot?
Det kan du gärna lämna utanför, råder Jenny Battershell, marknadschef på rekryteringsföretaget Goodwin Recruiting.
Bilder kan, bland annat, förvirra de automatiska system som läser av jobbansökningar, berättar hon för AP.
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Bilden kan störa systemen
En jobbansökan ska vara enkel och tydlig. Fotografier kan förvirra de automatiska system som används för att läsa av cv:n, eftersom systemen är utformade för att skanna text.
Bilden du valde med sådan omsorg kan alltså skapa problem redan där.
Sedan finns risken att den som granskar ansökan fastnar vid något i ditt utseende. Battershell berättar om en kandidat som gjorde en lyckad telefonintervju, men blev bortvald när arbetsgivaren såg personens ovanliga hårfärg. Ett foto på cv:t kan ge sådana fördomar utrymme.
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”Kontaktar personen ändå”
Emily Lauro, områdeschef på ett rekryteringsföretag, säger att varken ett mindre lyckat foto eller avsaknaden av ett skulle få henne att välja bort en kvalificerad kandidat.
”Om någon söker jobb och inte har någon bild, och personens kvalifikationer matchar jobbet, kontaktar jag personen ändå”, säger hon till AP.
Du måste gå att känna igen
Väljer du att ändå ha en bild på ditt cv är det viktigt att den liknar dig.
Fotografen Chris Gillett säger att förtroendet kan ta skada om du ser tydligt annorlunda ut när ni träffas.
Någon bestämd regel för hur ofta bilden behöver bytas har han inte. Men du ska fortfarande gå att känna igen.
Lauro ger ett liknande råd:
”Se ut som du gör på din bästa professionella dag och inte som en helt annan person”.
Fundera också på vilket intryck du vill ge. En startupgrundare kanske vill utstråla energi och nytänkande, medan en ekonomisk rådgivare vill förmedla pålitlighet och trygghet.
AI kan göra jobbet – och väcka frågor
AI har gjort det enklare och billigare att skaffa ett professionellt porträtt. Ett gäng selfies i småtaskigt ljus kan numera förvandlas till bilder med betydligt mer kontorskänsla.
Men det går lätt överstyr. Resultatet kan se hårt redigerat och orealistiskt ut. Då kan arbetsgivaren börja fundera över om bilden är äkta, när uppmärksamheten borde ligga på din erfarenhet och dina kvalifikationer.
Den som har en begränsad budget har också andra möjligheter. Frilansjournalisten Philip Eil tipsar om att fråga en fotografstudent eller en vän. På konferenser erbjuds ibland professionell porträttfotografering gratis.
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