Bilden på ditt cv kan ställa till det – rekryterarnas råd

Som tack för besväret hävdar andra att cv:t ändå är mer eller mindre meningslöst.

Men hur var det egentligen med fotot?

Det kan du gärna lämna utanför, råder Jenny Battershell, marknadschef på rekryteringsföretaget Goodwin Recruiting.

Bilder kan, bland annat, förvirra de automatiska system som läser av jobbansökningar, berättar hon för AP.

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Bilden kan störa systemen

En jobbansökan ska vara enkel och tydlig. Fotografier kan förvirra de automatiska system som används för att läsa av cv:n, eftersom systemen är utformade för att skanna text.

Bilden du valde med sådan omsorg kan alltså skapa problem redan där.

Sedan finns risken att den som granskar ansökan fastnar vid något i ditt utseende. Battershell berättar om en kandidat som gjorde en lyckad telefonintervju, men blev bortvald när arbetsgivaren såg personens ovanliga hårfärg. Ett foto på cv:t kan ge sådana fördomar utrymme.

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