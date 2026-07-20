Jobb-nobb: Det är inte kompetensen som fäller dig

Läs annonsen ordentligt

Ännu allvarligare än slarvfel, menar flera rekryterare, är att kandidater inte tydligt visar att de faktiskt uppfyller de krav som efterfrågas.

Linda Lagerstrand, senior rekryteringspartner på Arbetsförmedlingen, är tydlig: ”Läs annonsen noga, se vad som efterfrågas och ha fokus på att beskriva dina kvalifikationer så tydligt som möjligt.”

Sök färre jobb, gör bättre ansökningar

Brynbos råd är att hellre söka färre jobb och göra det ordentligt: ”Skriv inte bara ”se CV, se CV”, utan lägg ned tid på att formulera tydliga och konkreta svar.”

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Ta dig genom automatiska filter

En delvis ny utmaning är de digitala filter, så kallade ATS-system. Allt fler företag använder dem för att sortera ansökningar innan en människa ens läst dem. Systemen letar efter specifika ord från kravprofilen.

För att klara dem behöver du använda samma begrepp som finns i annonsen. Använder du andra ord för att beskriva rätt kompetens kan du bli bortsorterad.

Läs igenom kravlistan och notera de specifika termerna arbetsgivaren använder. Står det ”projektledning” i annonsen, skriv ”projektledning” i ditt CV. Står det ”B-körkort”, använd exakt den formuleringen.

Möta en rekryterare

På intervjun handlar problemen sällan om nervositet, utan om bristande förberedelse.

Johan Junggren, rekryterare på Finance Recruitment med över tusen genomförda intervjuer, ser kandidater som knappt vet vilket företag de sitter framför:

”Det är vanligt att man inte är påläst om företaget man sökt jobb på.”

Träna inte för mycket

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Samtidigt varnar han för motsatsen, alltför intränade svar som känns tillgjorda snarare än äkta.

Ärlighet, även om den egna nervositeten, fungerar ofta bättre. ”Är du väldigt nervös så berätta det. Det är inget konstigt att känna så, de flesta är dessutom lite stelare till en början för att sedan växa och bli mer bekväma ju längre tiden går.”

Ställ egna frågor

Ett annat vanligt misstag är att inte ha några egna frågor till intervjuaren. Tänk på att intervjun är minst lika viktig för dig som för den tänkta arbetsgivaren.

Detta är tillfället att själv ta reda på om jobbet faktiskt passar. Och på samma gång visa att du är påläst och nyfiken.

TNG Rekrytering har lite olika tips på frågor man kan ställa. Du kan till exempel fråga vad det första är du skulle få göra om du fick jobbet, eller om det är något i dina svar du ska förtrydliga.

OK att använda AI, men

I Göteborgs-Postens undersökning såg de flesta företag AI-användning som acceptabelt. Åtminstone när det gäller språkkontroll och skrivhjälp.

Men ansökningar som känns AI-genererade väljs bort. Ett exempel är IKEA, vars rekryteringschef Linda Wallin uppger att bolaget aktivt väljer bort ansökningar som är helt AI-genererade.

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”Det vi kunde se, i de personliga breven, var att de var stöpta i samma form, och då blir det svårt för oss att göra ett urval.”, säger hon.

Bollplank är bättre

”Använd AI som bollplank, inte som avsändare”, säger Åsa Edman Källströmer, VD på TNG

”Tekniken kan vässa formuleringen, men innehållet måste fortfarande vara kandidatens eget.”

Personliga brevet på väg bort

Samtidigt är det personliga brevet på väg att försvinna helt hos flera arbetsgivare, oavsett hur det skrivits.

Kriminalvården slopade kravet vid årsskiftet 2025/2026, efter att ha tagit emot 150 000 ansökningar under ett enda år.

Konsekvensen blir att CV:t får en allt viktigare roll, medan förmågan att formulera relevanta, ärliga svar på specifika urvalsfrågor blir den nya platsen där en kandidat faktiskt kan sticka ut.

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Matcha din erfarenhet

Slutsatsen är enkel men svår att följa i praktiken: vägen till fler intervjuer handlar sällan om ett längre eller snyggare CV.

Istället handlar det om om att tydligt matcha sin erfarenhet mot just det jobb man söker. Och komma till intervjun genuint förberedd, snarare än överrepeterad eller oengagerad.