Vilka egenskaper behöver du för att vara attraktiv på arbetsmarknaden om fem år? Svenska chefer har fått säga sitt och resultatet överraskar. Samtidigt efterlyser Jacob Wallenberg en annan sorts medarbetare.
Det här vill cheferna se hos dig om 5 år – svaret överraskar
Kanske minns du när PS konstaterade att nästan fyra av tio kompetenser på arbetsmarknaden kan behöva förändras eller uppdateras fram till 2030?
Det var förra året, när World Economic Forums prognos för framtidens arbetsmarknad visade hur snabbt kraven på arbetskraften väntas förändras.
Med AI:s snabba utveckling är det lätt att tro att teknikintresse står högst på arbetsgivarnas önskelista.
Men när svenska chefer får ranka framtidens viktigaste personliga förmågor hamnar teknikintresse långt ner på listan. I stället är det en betydligt mer vardaglig egenskap som toppar.
Här är chefernas nya ranking
Det visar en ny undersökning från rekryteringsföretaget TNG, som bygger på svar från 949 chefer och specialister runt om i Sverige.
I den samlade rankningen pekar 48 procent ut nyfikenhet som en av framtidens viktigaste mjuka förmågor. Eget lärande kommer tätt efter med 47 procent.
Därefter följer förändringsledning och samarbete, båda på 40 procent, samt etiskt omdöme på 38 procent.
Kommunikation får 30 procent, problemlösning 22 procent och teknikintresse bara 16 procent.
Bland cheferna specifikt är nyfikenhet också högst rankad, med 50 procent, följt av eget lärande på 49 procent och förändringsledning på 45 procent.
Nyfikenhet kan bli allt viktigare
Enligt TNG:s vd Åsa Edman Källströmer blir förmågan att granska och ifrågasätta information särskilt betydelsefull när allt fler arbetsuppgifter utförs med hjälp av AI.
”Nyfikenhet behövs inte bara för att hitta nya möjligheter. Den hjälper oss också att upptäcka när något inte stämmer, något som blir viktigare när AI presenterar svar som ser genomtänkta ut, men som ibland inte är det”, säger hon.
Ett liknande resonemang förde Indeeds dåvarande vd Chris Hyams redan 2024.
Då lyfte han fram nyfikenhet och anpassningsförmåga som särskilt viktiga egenskaper när arbetsuppgifter förändras.
TNG:s nya siffror visar dock att prioriteringarna skiljer sig mellan olika yrkesområden.
Inom finans och ekonomi rankar 74 procent eget lärande högst. Inom IT och digital utveckling är det i stället förändringsledning som toppar med 53 procent, följt av etiskt omdöme på 47 procent.
Wallenberg vill ha mer än specialister
Frågan om framtidens kompetens engagerar också några av Sveriges mäktigaste företagsledare.
I en intervju med Göteborgs-Posten berättar Jacob Wallenberg, ordförande för Investor och Svenskt Näringsliv, att han gärna ser högutbildade medarbetare med tekniska kunskaper och internationella perspektiv.
Men han efterlyser också något annat.
”Men sedan skulle jag lägga till ett perspektiv vi sällan talar om: Vikten av att ha hela människor”.
Wallenberg menar att Sverige har en tradition av att utbilda sig inom ett bestämt yrkesområde. Själv lyfter han fram det anglosaxiska bildningsidealet, där kunskaper inom exempelvis språk och historia kan vara värdefulla även för den som senare arbetar på en bank.
Han får medhåll av industrimannen Carl Bennet, som gärna anställer ingenjörer med humanistiska inslag i utbildningen.
”En bred, kvalitativ utbildning är lika starkt som att ha en specialitet”, säger Bennet till GP.
Micael Johansson, vd för Saab, betonar i sin tur behovet av tekniska specialister. Han räknar med stor efterfrågan på AI-experter och dataingenjörer, men påpekar att försvarsindustrin också behöver skickliga svetsare för att kunna bygga exempelvis ubåtar.
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