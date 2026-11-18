Nyfikenhet kan bli allt viktigare

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Enligt TNG:s vd Åsa Edman Källströmer blir förmågan att granska och ifrågasätta information särskilt betydelsefull när allt fler arbetsuppgifter utförs med hjälp av AI.

”Nyfikenhet behövs inte bara för att hitta nya möjligheter. Den hjälper oss också att upptäcka när något inte stämmer, något som blir viktigare när AI presenterar svar som ser genomtänkta ut, men som ibland inte är det”, säger hon.

Ett liknande resonemang förde Indeeds dåvarande vd Chris Hyams redan 2024.

Då lyfte han fram nyfikenhet och anpassningsförmåga som särskilt viktiga egenskaper när arbetsuppgifter förändras.

TNG:s nya siffror visar dock att prioriteringarna skiljer sig mellan olika yrkesområden.

Inom finans och ekonomi rankar 74 procent eget lärande högst. Inom IT och digital utveckling är det i stället förändringsledning som toppar med 53 procent, följt av etiskt omdöme på 47 procent.

Wallenberg vill ha mer än specialister

Frågan om framtidens kompetens engagerar också några av Sveriges mäktigaste företagsledare.

I en intervju med Göteborgs-Posten berättar Jacob Wallenberg, ordförande för Investor och Svenskt Näringsliv, att han gärna ser högutbildade medarbetare med tekniska kunskaper och internationella perspektiv.

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Men han efterlyser också något annat.

”Men sedan skulle jag lägga till ett perspektiv vi sällan talar om: Vikten av att ha hela människor”.

Wallenberg menar att Sverige har en tradition av att utbilda sig inom ett bestämt yrkesområde. Själv lyfter han fram det anglosaxiska bildningsidealet, där kunskaper inom exempelvis språk och historia kan vara värdefulla även för den som senare arbetar på en bank.

Han får medhåll av industrimannen Carl Bennet, som gärna anställer ingenjörer med humanistiska inslag i utbildningen.

”En bred, kvalitativ utbildning är lika starkt som att ha en specialitet”, säger Bennet till GP.

Micael Johansson, vd för Saab, betonar i sin tur behovet av tekniska specialister. Han räknar med stor efterfrågan på AI-experter och dataingenjörer, men påpekar att försvarsindustrin också behöver skickliga svetsare för att kunna bygga exempelvis ubåtar.

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