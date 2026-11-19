1. Lämna plats för det som går fel

I professionella restaurangkök används begreppet mise en place: Råvaror, redskap och arbetsstationer förbereds innan matlagningen börjar. Nawaz menar att samma princip kan användas på kontoret.

Kartlägg när arbetsveckan brukar spåra ur. Kommer de akuta frågorna på måndagsmorgonen eller efter ledningsmötet på torsdagar?

Produktchefen i hennes exempel reserverade tre mötesfria timmar på måndagar och två på torsdagar, när behovet av snabba beslut var som störst. En del av arbetstiden behöver vara tillgänglig för sådant som ännu inte har hänt.

2. Sluta planera som om ingenting förändras

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En detaljerad sexmånadersplan kan snabbt bli inaktuell när marknaden, tekniken eller kundernas behov förändras. Nawaz föreslår att chefer tydligare beskriver förändring som en naturlig del av arbetet.

I stället för att behandla varje beslut som slutgiltigt kan teamet arbeta i kortare cykler och regelbundet ompröva resultaten. Ständiga kursändringar utan förklaring riskerar däremot att skapa frustration och onödigt dubbelarbete.

3. Kommunicera oftare – men kortare

När förutsättningarna snabbt förändras räcker det inte alltid med månadsmöten och kvartalsvisa avstämningar. Ett kort meddelande om veckans viktigaste förändring kan vara mer användbart än en lång presentation som kommer för sent.

Nawaz föreslår veckovisa frågestunder och korta, dagliga uppdateringar om vad som har åstadkommits. Tio minuters tydlig kommunikation kan förebygga timmar av arbete som annars utförs utifrån inaktuella besked.

4. Sluta vara den som löser allt

Många chefer skriver själva det första utkastet, rättar medarbetarnas underlag och försöker ligga steget före varje problem. Nawaz beskriver hur det beteendet gör chefen till en flaskhals: Medarbetarna får mindre utrymme att utvecklas, medan chefens egen arbetsbörda fortsätter att växa.

Alternativet är att låta gruppen ta fram förslagen inom tydliga ramar. Chefen bidrar med erfarenhet, kritiska frågor och beslut i stället för att göra hela förarbetet själv.

5. Boka två timmar utan skärm eller uppgifter

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Nawaz rekommenderar en återkommande period på upp till två timmar i veckan utan skärmar, samtal eller att göra-listor. Tiden ska användas för eftertanke, inte för att hinna ikapp med mejlen. Känns två timmar övermäktigt kan man börja med en kortare stund och sedan successivt utöka tiden.

I ett av hennes exempel insåg en chef under en sådan paus att en medarbetares svårigheter efter en omorganisation bidrog till en växande lista med arbetsuppgifter. Ett samtal gjorde det möjligt att undanröja ett hinder som ytterligare planering inte hade löst.

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