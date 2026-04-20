AI-fällan stoppar 75 procent av alla jobbsökande

För arbetssökande innebär detta att små tekniska detaljer och ordval kan bli helt avgörande för om man går vidare i processen eller inte.

Det räcker inte längre att ha rätt meriter om dokumentet inte är optimerat för de algoritmer som styr dagens arbetsmarknad.

Artificiell intelligens avgör ditt öde på arbetsmarknaden

Många arbetssökande lever i tron att deras noggrant utformade ansökningar läses av personalvetare, men sanningen är betydligt dystrare, skriver Techradar. Företag använder i allt större utsträckning så kallade Applicant Tracking Systems för att skanna av dokument.

En undersökning genomförd av Global Work AI bland 1 000 arbetssökande visar att en förkrossande majoritet av alla ansökningar rensas bort av maskiner innan en människa ens lyfter på luren.

Dessa system utvärderar inte din potential eller din personlighet. Istället letar de efter specifika mönster och tekniska termer som de har programmerats att prioritera.

Om din profil inte matchar systemets exakta inställningar blir det ett omedelbart och automatiskt nej.