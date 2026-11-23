”En chefs första, ’autentiska’ reaktion är ofta fel.

Ledarskap betyder att redigera sig själv, tygla impulserna och väga orden, och ändå verka naturlig”, säger han.

Han tar exemplet med en medarbetare som efter lång tids arbete stolt visar upp ett resultat som inte håller. Säger chefen rakt ut att det inte duger tappar medarbetaren lusten, och kallar chefen det reflexmässigt fantastiskt förlorar chefen sin trovärdighet. Chamorro-Premuzic föreslår en mellanväg: ”Jag ser hur mycket arbete som ligger bakom. Det finns två, tre punkter som vi måste förbättra rejält. Låt oss gå igenom dem tillsammans nu.”

På svenska arbetsplatser blir det samtalet ofta aldrig av. I utbildningsföretaget Framfots mätning från augusti, med 1 626 svar i 17 branscher, uppger 79 procent att feedback varken ges eller efterfrågas där de jobbar. De som får feedback skattar sin psykologiska trygghet 7,6 poäng högre på en skala till 30 än de som inte får någon.

Själv svarade Chamorro-Premuzic förr direkt på mejl som gjorde honom arg och skrev ”nej, nej, nej”. ”I dag låter jag meddelandet ligga och svarar senare. Då räcker ofta en kort, saklig mening eller bara ett ’okej’”, säger han.

Högst upp är det färre som säger emot

”Med makten försvinner motvikterna. Det blir mindre mothugg, färre konsekvenser och mer tolkningsföreträde. I början blir man ständigt bedömd och tillrättavisad, högst upp mer sällan”, säger Chamorro-Premuzic på Handelsblatts fråga om varför vissa chefer förändras när de når toppen. Makten ger enligt honom större spelrum, och med färre mothugg slår bristande impulskontroll igenom direkt.

Medarbetare som upplever att chefen tar över mötena skattar sin trygghet 7,2 poäng lägre än övriga i Framfots mätning. ”Chefer som dominerar möten skapar en kultur där medarbetare slutar fråga. Oenigheter förblir osynliga”, säger Erik Sjögren, vd för Framfot.