Rådet att vara sig själv på jobbet passar chefer sämst, enligt organisationspsykologen Tomas Chamorro-Premuzic. Deras första impuls är ofta fel, och makten tar bort de motvikter som annars hade stoppat den.
Var inte dig själv på jobbet – chefens impuls är ofta fel
Chamorro-Premuzic undervisar vid University College London och har skrivit boken Don’t Be Yourself. I en intervju med Handelsblatt beskriver han ledarskap som en roll, där frågan enligt honom bara är om chefen spelar den medvetet.
”En chefs första, ’autentiska’ reaktion är ofta fel.
Ledarskap betyder att redigera sig själv, tygla impulserna och väga orden, och ändå verka naturlig”, säger han.
Han tar exemplet med en medarbetare som efter lång tids arbete stolt visar upp ett resultat som inte håller. Säger chefen rakt ut att det inte duger tappar medarbetaren lusten, och kallar chefen det reflexmässigt fantastiskt förlorar chefen sin trovärdighet. Chamorro-Premuzic föreslår en mellanväg: ”Jag ser hur mycket arbete som ligger bakom. Det finns två, tre punkter som vi måste förbättra rejält. Låt oss gå igenom dem tillsammans nu.”
På svenska arbetsplatser blir det samtalet ofta aldrig av. I utbildningsföretaget Framfots mätning från augusti, med 1 626 svar i 17 branscher, uppger 79 procent att feedback varken ges eller efterfrågas där de jobbar. De som får feedback skattar sin psykologiska trygghet 7,6 poäng högre på en skala till 30 än de som inte får någon.
Själv svarade Chamorro-Premuzic förr direkt på mejl som gjorde honom arg och skrev ”nej, nej, nej”. ”I dag låter jag meddelandet ligga och svarar senare. Då räcker ofta en kort, saklig mening eller bara ett ’okej’”, säger han.
Högst upp är det färre som säger emot
”Med makten försvinner motvikterna. Det blir mindre mothugg, färre konsekvenser och mer tolkningsföreträde. I början blir man ständigt bedömd och tillrättavisad, högst upp mer sällan”, säger Chamorro-Premuzic på Handelsblatts fråga om varför vissa chefer förändras när de når toppen. Makten ger enligt honom större spelrum, och med färre mothugg slår bristande impulskontroll igenom direkt.
Medarbetare som upplever att chefen tar över mötena skattar sin trygghet 7,2 poäng lägre än övriga i Framfots mätning. ”Chefer som dominerar möten skapar en kultur där medarbetare slutar fråga. Oenigheter förblir osynliga”, säger Erik Sjögren, vd för Framfot.
Självbilden sviker dem som söker chefsjobbet
Att märka den tystnaden kräver enligt Chamorro-Premuzic emotionell intelligens, som har lite att göra med att visa känslor. ”Emotionell intelligens innebär främst att förstå hur mitt beteende uppfattas av andra”, säger han.
Deltagare som själva sökt ledarrollen överskattar ofta sin förmåga att läsa av andra, enligt en studie som publicerades i Quarterly Journal of Economics i år.
I experimentet med 555 deltagare presterade team med sådana ledare sämre än team med slumpvis utsedda chefer, och ju högre de som själva sökt rollen skattade sin förmåga att hantera människor, desto sämre klarade de ett test i att läsa av andras känslor.
Forskarna, bland dem Joseph Vecci vid Handelshögskolan i Göteborg, förklarar en del av det sämre resultatet med att ledarna överskattade sin sociala förmåga.
Chamorro-Premuzic vill att chefer tränas i emotionell intelligens och lär sig lyssna mer än de pratar, också när de leder möten. ”Att chefer är de viktigaste personerna i rummet eller i företaget betyder inte att de ska vara de enda som hörs, eller de som hörs mest”, säger han.