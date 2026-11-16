Ett samtal med rätt person kan öppna dörren till ett nytt jobb. Problemet är att många berättar alldeles för mycket om sig själva. En tidigare Google-rekryterare tycker att man bör hålla presentationen till högst 30 ord.
Rekryterarens råd: Beskriv dig själv med högst 30 ord
Att knyta kontakter kan vara ett sätt att komma vidare i karriären. Men vad ska du egentligen säga när du får möjlighet att prata med någon på ett företag där du skulle vilja arbeta?
Enligt rekryteringsexperten Farah Sharghi gör många misstaget att börja rabbla tidigare jobb och prestationer.
Sharghi har arbetat med rekrytering på bland annat Google, TikTok, Uber och The New York Times. Hos CNBC berättar hon hur samtal med personer i branschen kan leda till både rekommendationer och anställningsintervjuer.
Men då måste den du pratar med förstå vad du faktiskt söker.
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Över 30 000 jobb annonserades aldrig
I oktober var 338 643 personer inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Det motsvarar 6,3 procent, jämfört med 6,8 procent samma månad förra året. Under månaden fick 30 674 inskrivna arbetssökande ett arbete.
Förra året var motsvarande antal 33 338.
Jobbannonser är förstås inte den enda vägen till en anställning. Under andra kvartalet 2026 fanns det 159 500 lediga jobb i Sverige, enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Av dessa var 32 100 inte annonserade. Arbetsgivarna försökte rekrytera på andra sätt, vilket motsvarar ungefär vart femte ledigt jobb.
Att knyta kontakter kan exempelvis vara ett sätt att få kännedom om jobbmöjligheter som inte syns i annonserna.
Tre saker på högst 30 ord
När du träffar någon som arbetar på ett företag där du själv skulle vilja få jobb rekommenderar Sharghi att du förbereder en kort presentation.
Den ska innehålla vad du arbetar med i dag, vilken typ av jobb du vill ha och varför du har kontaktat just den här personen.
Hon tar som exempel en analytiker inom logistik som vill börja arbeta med strategi. Analytikern kontaktar en person som tidigare gjort samma karriärbyte och förklarar kort varför.
”Du är inte där för att imponera på dem”, skriver Sharghi.
Om personen senare vill rekommendera dig till en arbetsgivare behöver hen kunna förklara vem du är och varför du skulle passa för jobbet.
Enligt Sharghi kan en kort och tydlig presentation göra det enklare.
Fråga hur arbetsgivaren mäter resultat
Många som träffar någon för att lära sig mer om ett yrke frågar hur en vanlig arbetsdag ser ut.
Sharghi tycker att frågan ger för lite information. Hon rekommenderar i stället att du tar reda på vad personen uppskattar mest med arbetet.
En annan fråga hon föreslår är:
”Hur mäts dina prestationer i slutet av året?”
Det kan ge en bättre bild av vilka resultat arbetsgivaren förväntar sig. Informationen kan sedan användas för att lyfta fram relevanta erfarenheter under en anställningsintervju.
Så kan ett samtal leda till fler kontakter
Även frågan om vilka råd en erfaren person skulle ge till någon som är ny i branschen kan vara mindre användbar än den verkar.
Enligt Sharghi blir svaren ofta allmänna uppmaningar om att arbeta hårt eller vara nyfiken.
Hon föreslår att du i stället frågar vilka egenskaper personen uppskattar hos en nyanställd som fungerat särskilt bra. Det kan ge konkreta exempel på vad som värdesätts på arbetsplatsen.
Du kan också fråga vad som överraskat personen mest med jobbet eller vad hen önskar att hen hade vetat innan anställningen.
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