Rekryterarens råd: Beskriv dig själv med högst 30 ord

Tre saker på högst 30 ord

När du träffar någon som arbetar på ett företag där du själv skulle vilja få jobb rekommenderar Sharghi att du förbereder en kort presentation.

Den ska innehålla vad du arbetar med i dag, vilken typ av jobb du vill ha och varför du har kontaktat just den här personen.

Hon tar som exempel en analytiker inom logistik som vill börja arbeta med strategi. Analytikern kontaktar en person som tidigare gjort samma karriärbyte och förklarar kort varför.

”Du är inte där för att imponera på dem”, skriver Sharghi.

Om personen senare vill rekommendera dig till en arbetsgivare behöver hen kunna förklara vem du är och varför du skulle passa för jobbet.

Enligt Sharghi kan en kort och tydlig presentation göra det enklare.

Fråga hur arbetsgivaren mäter resultat

Många som träffar någon för att lära sig mer om ett yrke frågar hur en vanlig arbetsdag ser ut.

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Sharghi tycker att frågan ger för lite information. Hon rekommenderar i stället att du tar reda på vad personen uppskattar mest med arbetet.

En annan fråga hon föreslår är:

”Hur mäts dina prestationer i slutet av året?”

Det kan ge en bättre bild av vilka resultat arbetsgivaren förväntar sig. Informationen kan sedan användas för att lyfta fram relevanta erfarenheter under en anställningsintervju.

Så kan ett samtal leda till fler kontakter

Även frågan om vilka råd en erfaren person skulle ge till någon som är ny i branschen kan vara mindre användbar än den verkar.

Enligt Sharghi blir svaren ofta allmänna uppmaningar om att arbeta hårt eller vara nyfiken.

Hon föreslår att du i stället frågar vilka egenskaper personen uppskattar hos en nyanställd som fungerat särskilt bra. Det kan ge konkreta exempel på vad som värdesätts på arbetsplatsen.

Du kan också fråga vad som överraskat personen mest med jobbet eller vad hen önskar att hen hade vetat innan anställningen.

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