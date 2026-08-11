Var ödmjuk, tacksam och lös dina problem på egen hand. Utmärkta råd? Nja. På dagens arbetsmarknad kan de i stället göra dig osynlig, underbetald och omöjlig att befordra, menar karriärcoachen.
Fem råd från dina föräldrar som kan sabotera din karriär
Många av de råd vi får med oss hemifrån är svåra att invända mot. Var ärlig, behandla andra väl och gör ditt bästa.
Men vissa av föräldrarnas gamla sanningar har passerat bäst före-datum. Det menar karriärcoachen och författaren Melody Wilding, som har arbetat med chefer på bland annat Google, Amazon och Nato.
Hos CNBC pekar hon ut fem välmenande råd som kan bromsa karriären. Problemet är inte att de alltid är fel – utan att de kommer från en arbetsmarknad där lojalitet och hårt arbete belönades på ett annat sätt.
Den världen finns inte längre, menar Wilding.
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”Var alltid ödmjuk”
Det första rådet lär kännas bekant för många svenskar. Det skulle ju nämligen kunna vara hämtat direkt ur jantelagen: Du ska inte tro att du är något.
En dos ödmjukhet är förstås bra. Den som alltid tar åt sig äran blir knappast kontorets mest uppskattade kollega.
Men blygsamheten kan gå för långt, menar Wilding. Den som ständigt beskriver sina framgångar som lagets förtjänst riskerar att dölja sin egen insats. Och chefer kan inte belöna prestationer som de aldrig får syn på.
Wildings råd är därför att fråga chefen vilka projekt som väntar och erbjuda sig att ta ansvar. För den som vill ta sig framåt kan det alltså vara dags att trotsa jantelagen – åtminstone på jobbet.
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”Var tacksam för att du har ett jobb”
Visst är det bra att alltid vara tacksam för sina möjligheter. Men den konstanta tacksamheten kan också bli en fälla, tycker Wilding.
Den kan få anställda att acceptera en lägre lön eller sämre titel eftersom det känns girigt att begära mer.
Andra blir kvar på jobb de ogillar av rädsla för att lämna en trygg anställning.
Men tacksamhet och förmågan att stå upp för sitt eget värde behöver inte vara motsatser. Wilding rekommenderar att man beskriver vilka resultat arbetet har gett, i stället för att bara rada upp utförda arbetsuppgifter.
”Bevara husfriden”
Det tredje rådet är att undvika konflikter. Det kan med tiden förvandlas till ett behov av att alltid vara andra till lags, något som enligt Wilding är särskilt vanligt bland kvinnor.
Den som aldrig säger emot kan uppfattas som en person utan tydliga övertygelser. Det kan i sin tur stå i vägen för en befordran.
Att kunna invända utan att göra konflikten personlig är därför en viktig ledaregenskap. Ibland handlar det helt enkelt om att sätta en gräns och tydliggöra vilket ansvar man faktiskt kan ta.
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”Gör ditt jobb bra, så löser sig resten”
Den som bara sköter sitt arbete väl kommer att belönas förr eller senare? Nja. Förr kunde yrkesskicklighet vara biljetten uppåt. I dag krävs fortfarande kompetens, men den behöver kombineras med en förståelse för relationerna på arbetsplatsen.
Vem känner till ditt arbete? Vem litar på dig? Och vilka personer vill se dina idéer lyckas?
Att göra ett bra jobb räcker alltså inte alltid. Du behöver också se till att rätt personer känner till vad du gör och får förtroende för dig. Ett sätt är att be chefer och andra beslutsfattare om synpunkter på dina förslag. Då blir både arbetet och din kompetens synliga.
”Lös det själv”
Det sista rådet som Wilding slår ner på är att lösa problemen själv. Självständighet kan göra dig både pålitlig och handlingskraftig. Men den som ser varje fråga om hjälp som ett svaghetstecken riskerar att bränna ut sig.
Det kan också uppstå ett oväntat karriärproblem: Du blir så oumbärlig i din nuvarande roll att ingen kan ta över om du befordras.
Poängen är alltså inte att sluta vara ödmjuk, tacksam eller självgående. Det gäller bara att inte vara det så konsekvent att ingen ser vad du gör – eller vågar flytta dig från platsen där du redan står.
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