Fem råd från dina föräldrar som kan sabotera din karriär

”Var tacksam för att du har ett jobb”

Visst är det bra att alltid vara tacksam för sina möjligheter. Men den konstanta tacksamheten kan också bli en fälla, tycker Wilding.

Den kan få anställda att acceptera en lägre lön eller sämre titel eftersom det känns girigt att begära mer.

Andra blir kvar på jobb de ogillar av rädsla för att lämna en trygg anställning.

Men tacksamhet och förmågan att stå upp för sitt eget värde behöver inte vara motsatser. Wilding rekommenderar att man beskriver vilka resultat arbetet har gett, i stället för att bara rada upp utförda arbetsuppgifter.

”Bevara husfriden”

Det tredje rådet är att undvika konflikter. Det kan med tiden förvandlas till ett behov av att alltid vara andra till lags, något som enligt Wilding är särskilt vanligt bland kvinnor.

Den som aldrig säger emot kan uppfattas som en person utan tydliga övertygelser. Det kan i sin tur stå i vägen för en befordran.

Att kunna invända utan att göra konflikten personlig är därför en viktig ledaregenskap. Ibland handlar det helt enkelt om att sätta en gräns och tydliggöra vilket ansvar man faktiskt kan ta.

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”Gör ditt jobb bra, så löser sig resten”

Den som bara sköter sitt arbete väl kommer att belönas förr eller senare? Nja. Förr kunde yrkesskicklighet vara biljetten uppåt. I dag krävs fortfarande kompetens, men den behöver kombineras med en förståelse för relationerna på arbetsplatsen.

Vem känner till ditt arbete? Vem litar på dig? Och vilka personer vill se dina idéer lyckas?

Att göra ett bra jobb räcker alltså inte alltid. Du behöver också se till att rätt personer känner till vad du gör och får förtroende för dig. Ett sätt är att be chefer och andra beslutsfattare om synpunkter på dina förslag. Då blir både arbetet och din kompetens synliga.

”Lös det själv”

Det sista rådet som Wilding slår ner på är att lösa problemen själv. Självständighet kan göra dig både pålitlig och handlingskraftig. Men den som ser varje fråga om hjälp som ett svaghetstecken riskerar att bränna ut sig.

Det kan också uppstå ett oväntat karriärproblem: Du blir så oumbärlig i din nuvarande roll att ingen kan ta över om du befordras.

Poängen är alltså inte att sluta vara ödmjuk, tacksam eller självgående. Det gäller bara att inte vara det så konsekvent att ingen ser vad du gör – eller vågar flytta dig från platsen där du redan står.

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