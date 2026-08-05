Instagram-chefen: Jag är för shorts på kontoret

Han är positiv till shorts på kontoret – under rätt förutsättningar.

Mer tillåtande

I podcasten Throwing Fits, som Business Insider refererar till, berättar Mosseri att ämnet är föremål för livliga diskussioner även på Meta, där Instagram ingår.

Enligt honom fungerar shorts i arbetsmiljön, men valet av modell och hur de bärs spelar stor roll.

”Jag är för. Men alla klarar inte av att bära dem på rätt sätt, och alla shorts är inte lika snygga”, säger han i podcasten.

Ändå placerar han sig på den mer tillåtande sidan i en debatt som länge präglat många arbetsplatser, särskilt under sommarmånaderna.

Synen på klädkoder har förändrats i takt med att teknikbranschen fått större inflytande över arbetslivet.

Läs mer: Shorts på kontoret – mer accepterat med nya generationen. Dagens PS