Många har lärt sig att shorts på jobbet är ett no-no. Men Instagram-chefen Adam Mosseri menar att det inte stämmer.
Instagram-chefen: Jag är för shorts på kontoret
Frågan om shorts hör hemma på arbetsplatsen fortsätter att dela kontorsvärlden.
Nu ger Instagrams chef Adam Mosseri sitt stöd till ett mer avslappnat klädkodsideal.
Han är positiv till shorts på kontoret – under rätt förutsättningar.
Mer tillåtande
I podcasten Throwing Fits, som Business Insider refererar till, berättar Mosseri att ämnet är föremål för livliga diskussioner även på Meta, där Instagram ingår.
Enligt honom fungerar shorts i arbetsmiljön, men valet av modell och hur de bärs spelar stor roll.
”Jag är för. Men alla klarar inte av att bära dem på rätt sätt, och alla shorts är inte lika snygga”, säger han i podcasten.
Ändå placerar han sig på den mer tillåtande sidan i en debatt som länge präglat många arbetsplatser, särskilt under sommarmånaderna.
Synen på klädkoder har förändrats i takt med att teknikbranschen fått större inflytande över arbetslivet.
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Återkommande debatt
Företag i Silicon Valley har under lång tid varit kända för en betydligt mer avslappnad klädstil än traditionella finans- och konsultbolag, där kostym och formell affärsklädsel fortfarande ofta är norm.
Pandemin och övergången till distans- och hybridarbete har dessutom bidragit till att många företag lättat på sina tidigare klädregler.
Samtidigt finns det fortfarande arbetsgivare som ser shorts som olämpliga i professionella sammanhang, särskilt vid kundmöten eller representativa uppdrag.
Traditionellt har plagget av många karriärrådgivare ansetts kunna ge ett mindre professionellt intryck och i vissa fall påverka hur en medarbetare uppfattas på arbetsplatsen.
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