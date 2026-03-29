Så dödar chefer produktiviteten – flit bestraffas med merarbete

Många känner sig utnyttjade

Det som av chefen uppfattas som en komplimang, att man får förtroendet att lösa en kris eller driva ett extra projekt, upplevs ofta helt annorlunda av medarbetaren. Över tid urholkas arbetstillfredsställelsen. I stället för att känna sig sedda börjar stjärnorna känna sig utnyttjade.

Det handlar om en skev arbetsfördelning som skapar en negativ spiral. När de högpresterande medarbetarna får bära den tyngsta ryggsäcken, samtidigt som de mindre engagerade kollegorna slipper undan, skapas en känsla av orättvisa. Resultatet blir inte bara sänkt moral utan också att organisationens viktigaste tillgångar, de personer man har svårast att ersätta, börjar se sig om efter nya jobb.

Talangerna kan bli utbrända

Forskningen pekar på att chefer har en tendens att överskatta uthålligheten hos de som drivs av inre motivation. Man tror att passion fungerar som en outsinlig energikälla. Men även den mest hängivna medarbetare har en gräns. När arbetsbelastningen blir för hög och återhämtningen uteblir förvandlas engagemanget till utmattning.

Detta är särskilt allvarligt i en tid där hybridarbete och digitala verktyg redan har suddat ut gränserna mellan privatliv och jobb. Om chefen då lägger på ytterligare lager av arbete bara för att en medarbetare är ”duktig” accelererar vägen mot utbrändhet, konstaterar Harvard Business Review som i anslaget kastar ut frågan: ”överbelastar du dina mest engagerade medarbetare?”.

”I en sexdagarsstudie fann vi att chefer tilldelade 69 % av de extra uppgifterna till sina mer intrinsiskt motiverade anställda, även när andra anställda presterade lika bra och hade liknande anställningsperioder”, skriver HBR.

Tre steg för att vända trenden

För att bryta mönstret och rädda produktiviteten krävs en medveten strategi från ledningen. Det räcker inte att mäta engagemang, man måste också mäta belastning.

För det första behöver chefer bli bättre på att fördela arbete utifrån kapacitet snarare än enbart vilja. Det innebär att våga ställa krav även på de medarbetare som inte alltid räcker upp handen först.

För det andra måste det finnas en tydlig transparens kring varför vissa uppgifter tilldelas vissa personer. Om en stjärna får ett extra projekt måste något annat lyftas bort från dennes bord. Att bara addera utan att subtrahera är ett recept på misslyckande.

Slutligen krävs ett ledarskap som vågar prioritera bort det som inte är affärskritiskt. I en värld där AI och automatisering förväntas öka tempot ytterligare blir chefens roll som grindvakt för medarbetarnas tid viktigare än någonsin.

Att skydda sina mest engagerade medarbetare handlar inte om att dalta med dem. Det handlar om att säkra företagets långsiktiga överlevnad. För när stjärnorna slocknar blir det väldigt mörkt på kontoret.

