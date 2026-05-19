Många drömmer om att bli författare och skippa sitt nuvarande jobb helt. Som med det mesta annat skapar inte drömmen sig själv. Att ha disciplin och en plan är viktigt menar Nina Jansdotter, beteendevetare och karriärcoach.
”Jag vill bli författare" – karriärcoachen svarar
Fråga från en läsare:
”Ända sedan jag var en liten har jag drömt om att bli författare. Nu har jag annat jobb, som administratör och jag skriver förvisso en hel del i mitt jobb men drömmen finns kvar. Jag vill bli författare på heltid. Hur gör jag?”
Karriärcoachen svarar:
Drömmen om att bli författare på heltid är både spännande och utmanande. Ett sätt kan vara att du bygger upp din författarkarriär stegvis och parallellt med ditt nuvarande jobb.
Då är det den bra början att du sätter upp tydliga och realistiska delmål för ditt skrivande, Till exempel att du bokar in skrivtider varje vecka,
Bestäm dig för ett visst antal ord eller projekt att färdigställa till en viss tidpunkt. När du har en tydlig plan blir vägen till ditt drömjobb mer konkret.
Disciplin är viktigt
Att planera så är bättre än att du tänker att du skriver när du får tid. Den tiden kommer sällan av sig själv. Författare avsätter tiden som krävs oavsett om de har motivation då eller inte. Det handlar om disciplin. Sätt klockan och skriv när du har bestämt det för att det är din skrivtid.
Utveckla ditt författarskap
Fortsätt skriva regelbundet, även små delar. Försök få in dina alster i bloggar, tidningar och på sociala medier. Du behöver en läsarskara som ger dig feedback.
Det är också värdefullt att du själv läser andras böcker som ett led i att du lär dig hantverket i författarskapet och gå gärna skrivkurser av olika slag. Numera finns det till exempel ett stort urval onlinekurser för blivande författare.
Den ekonomiska delen
För att kunna bli författare på heltid behövs ofta en ekonomisk grund. Undersök möjligheter för dig att spara en del av din nuvarande lön. Du kan även skapa sidoinkomster från skrivande, som frilans.
Eller hitta finansiering via stipendier eller bidrag inom litteratur. Det finns en hel del att söka men ofta är det många sökande så det är inget du kan helt förlita dig på.
Planera hur och när du kan trappa ner på ditt nuvarande jobb eller byta till deltid om din chef går med på det. Då kan du satsa mer på ditt författarskap utan att ta för stora ekonomiska risker. En gradvis övergång samt självkännedom kring om hur du hanterar pengar minskar ekonomisk stress och ökar chanserna för varaktig framgång som författare.
Nätverka mycket
Du behöver även nätverka och öka din synlighet. En väg kan vara att du börjar engagera dig i författarnätverk och sociala medier, som till exempel Linkedin. Detta för att få stöd, inspiration och professionella kontakter. Dessa kan kan öppna dörrar inom förlagsvärlden och andra litterära sammanhang.
Att du har en egen följarskara blir allt viktigare när du vill bli författare, på de stora eller mindre förlagen. Du förväntas nämligen ta ett stort ansvar själv för att sälja och marknadsföra sin bok. Börja därför i tid så att du har följarsiffror att visa upp när du pitchar in din bok till förlag och samarbetspartners.
Det tar tid
Med tålamod, struktur och långsiktighet kan du närma dig drömmen om att bli författare heltidsprofessionellt och skapa en hållbar skrivkarriär. Tänk på att varje litet steg framåt räknas på vägen dit och du lär dig mycket i den processen.
Fundera gärna även över varför du vill bi författare. Vad är det som lockar dig. Vad är det du vill förmedla? Självkännedom kan hjälpa dig staka ut din plan till drömjobbet.