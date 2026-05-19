”Jag vill bli författare" – karriärcoachen svarar

Utveckla ditt författarskap

Fortsätt skriva regelbundet, även små delar. Försök få in dina alster i bloggar, tidningar och på sociala medier. Du behöver en läsarskara som ger dig feedback.

Det är också värdefullt att du själv läser andras böcker som ett led i att du lär dig hantverket i författarskapet och gå gärna skrivkurser av olika slag. Numera finns det till exempel ett stort urval onlinekurser för blivande författare.

ANNONS

Den ekonomiska delen

För att kunna bli författare på heltid behövs ofta en ekonomisk grund. Undersök möjligheter för dig att spara en del av din nuvarande lön. Du kan även skapa sidoinkomster från skrivande, som frilans.

Eller hitta finansiering via stipendier eller bidrag inom litteratur. Det finns en hel del att söka men ofta är det många sökande så det är inget du kan helt förlita dig på.

Planera hur och när du kan trappa ner på ditt nuvarande jobb eller byta till deltid om din chef går med på det. Då kan du satsa mer på ditt författarskap utan att ta för stora ekonomiska risker. En gradvis övergång samt självkännedom kring om hur du hanterar pengar minskar ekonomisk stress och ökar chanserna för varaktig framgång som författare.

Nätverka mycket

Du behöver även nätverka och öka din synlighet. En väg kan vara att du börjar engagera dig i författarnätverk och sociala medier, som till exempel Linkedin. Detta för att få stöd, inspiration och professionella kontakter. Dessa kan kan öppna dörrar inom förlagsvärlden och andra litterära sammanhang.

Att du har en egen följarskara blir allt viktigare när du vill bli författare, på de stora eller mindre förlagen. Du förväntas nämligen ta ett stort ansvar själv för att sälja och marknadsföra sin bok. Börja därför i tid så att du har följarsiffror att visa upp när du pitchar in din bok till förlag och samarbetspartners.

Det tar tid

Med tålamod, struktur och långsiktighet kan du närma dig drömmen om att bli författare heltidsprofessionellt och skapa en hållbar skrivkarriär. Tänk på att varje litet steg framåt räknas på vägen dit och du lär dig mycket i den processen.

ANNONS

Fundera gärna även över varför du vill bi författare. Vad är det som lockar dig. Vad är det du vill förmedla? Självkännedom kan hjälpa dig staka ut din plan till drömjobbet.