Det behöver inte vara paranoia. 63 procent av svenska chefer använder i dag någon form av övervakningsprogram för att hålla koll på sina anställda, enligt forskningsprojektet WATCH vid Linköpings universitet. Men bara 40 procent av de anställda vet om det.

Det vanligaste är att chefen helt enkelt kollar om du är markerad som tillgänglig i Teams. Men var fjärde chef använder program som analyserar hur du uttrycker dig i chattar, vilka ord du väljer och hur ofta du skriver.

I USA kallas den här typen av verktyg för ”bossware”. Under pandemin exploderade marknaden och sedan dess har programmen byggts ut med AI-funktioner, ljud- och bildupptagning.

Din data hamnar hos annonsbolagen

Men övervakningen stannar inte hos din arbetsgivare. Det visar ny forskning från Northeastern University.

Forskarna testade nio av de mest populära bossware-plattformarna, däribland Hubstaff, Time Doctor 2 och Monitask.

Resultatet var slående, samtliga nio program delade anställdas namn, mejladresser och arbetsgivarinformation med externa aktörer.

Aktivitetsdata skickades till över 145 domäner, bland dem Google, Meta, LinkedIn och Yandex.

En tredjedel av verktygen spårade dessutom din exakta position i realtid, även när appen kördes i bakgrunden på din telefon.

ANNONS

Det innebär att programmet din arbetsgivare köpt in för att mäta produktivitet samtidigt kan mata reklamjättar med information om var du befinner dig, vad du gör och hur du arbetar.

Även arbetsgivarna själva verkar sällan veta att datan vidarebefordras.