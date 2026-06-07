Läsning är inte bara avkoppling och stimulans. Du sover bättre och lever, enligt viss forskning, längre. Läs en bok, är doktorns order.
Forskning: Läs en bok och lev längre
”Det är ett fantastiskt sätt att träffa människor, få vänner och ta en paus från livets stress och stress och bara sitta ner och läsa”, säger Aiden Quayle.
”Fest är definitivt inte rätt ord, kanske mer ett ställe att umgås på.”
Avslappnad läsning erbjuder ett hälsosamt sätt att återställa sig i det oändliga skrollandets tidsålder.
Fritidsläsning är fördelaktigt eftersom det gör att hjärnan kan ”avkoppla” genom att absorbera information som inte är knuten till ett visst syfte, säger Sam Helmick, ordförande för American Library Association.
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”Ännu viktigare just nu”
Det handlar om Silent Book Club som i USA nu blir alltmer populärt, i likhet för övrigt med andra läsfester. Booktok och andra företeelser på nätet eller i verkliga livet.
Med depression, stress och sömnångest på uppgång i USA säger Jessica Bone, huvudförfattare till 2025 års studie, att det är ”potentiellt ännu viktigare just nu att bygga upp läsvanor för att stödja människor som hanterar dessa saker.”
Färre läser i USA
Alla dessa evenemang spelar en roll i en informell rörelse för att få fler människor intresserade av läsning för nöjes skull, vilket har minskat under de senaste 20 åren i USA, rapporterar CNN.
Detta enligt en studie från 2025 som analyserade data från American Time Use Survey från mer än 236 000 deltagare.
Jessica Bone, senior forskare vid University College London, sager att den informella bokrörelsen och dessa sammankomster signalerar en trend att återuppliva en kultur av läsning för nöjes skull.
”Kanske är det bara så att den här typen av saker uppmuntrar människor som redan läser att läsa andra typer av böcker … eller att läsa längre”, tillägger hon.
Håller hjärnan i trim
Att utveckla en läsvana kan bredda ordförrådet, öka kunskapen och stimulera fantasin.
Att läsa en eller flera gånger i veckan är förknippat med en minskad risk för kognitiv nedgång för äldre vuxna, enligt en studie från 2020.
Regelbunden läsning har även visat sig främja hälsan. Aktiviteten minskar stress, ångest och depressiva symtom samtidigt som den ger bättre sömn.
Vanan har till och med kopplats till ökad livslängd – en studie från 2017 visade att mer tid som läses är förknippad med lägre dödlighet.
”Låter dig njuta”
Som en extra bonus utvecklar läsning, enligt Sam Helmick, empati.
”Oavsett ålder … stöder det lägre ångest, högre socialiseringsfaktor och förmågan att navigera i världen utan att behöva betala avgiften för livserfarenhet”, säger han.
”Det ger dig en större variation av liv och erfarenheter och låter dig njuta av dessa berättelser och dessa upplevelser utan att faktiskt behöva leva dem.”