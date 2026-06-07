Forskning: Läs en bok och lev längre

Färre läser i USA

Alla dessa evenemang spelar en roll i en informell rörelse för att få fler människor intresserade av läsning för nöjes skull, vilket har minskat under de senaste 20 åren i USA, rapporterar CNN.

ANNONS

Detta enligt en studie från 2025 som analyserade data från American Time Use Survey från mer än 236 000 deltagare.

Jessica Bone, senior forskare vid University College London, sager att den informella bokrörelsen och dessa sammankomster signalerar en trend att återuppliva en kultur av läsning för nöjes skull.

”Kanske är det bara så att den här typen av saker uppmuntrar människor som redan läser att läsa andra typer av böcker … eller att läsa längre”, tillägger hon.

Håller hjärnan i trim

Att utveckla en läsvana kan bredda ordförrådet, öka kunskapen och stimulera fantasin.

Att läsa en eller flera gånger i veckan är förknippat med en minskad risk för kognitiv nedgång för äldre vuxna, enligt en studie från 2020.

Regelbunden läsning har även visat sig främja hälsan. Aktiviteten minskar stress, ångest och depressiva symtom samtidigt som den ger bättre sömn.

Vanan har till och med kopplats till ökad livslängd – en studie från 2017 visade att mer tid som läses är förknippad med lägre dödlighet.

Nyttigt på alla sätt och vis. Bra för hälsan med en bok och så låter läsning dig njuta av diverse upplevelser ”utan att faktiskt behöva leva dem”. (Foto: Christine Olsson/TT)

ANNONS

”Låter dig njuta”

Som en extra bonus utvecklar läsning, enligt Sam Helmick, empati.

”Oavsett ålder … stöder det lägre ångest, högre socialiseringsfaktor och förmågan att navigera i världen utan att behöva betala avgiften för livserfarenhet”, säger han.

”Det ger dig en större variation av liv och erfarenheter och låter dig njuta av dessa berättelser och dessa upplevelser utan att faktiskt behöva leva dem.”

Raggpotential: Rätt böcker i bokhyllan. Dagens PS