Var bäst i världen på fotboll – vägrade ta betalt

Annat var det förr.

En av 1980-talets störste, mittbacksgiganten Glenn Hysén, skrev att han själv tjänade 150 000 kronor i månaden som spelare men att snittet då (2013) var en miljon i månaden, och en miljon i veckan för de bästa. Och det var ändå 13 år sedan, pengarna är mycket större i fotbollen 2026.

Engelsk fotbolls mest kände hårding, Vinnie Jones, berättade nyligen i en dokumentär på Netflix att han fick 150 pund i veckan när han skrev på för Wimbledon, som han vann FA-cupen med.

Princip att inte ta betalt

Går vi ännu längre bak i tiden var det snarare väldigt dyrt att vara bäst på fotboll.

I början av 1900-talet betraktades Vivian John Woodward som världens främste fotbollsspelare. Han var en legend inom engelsk fotboll, älskad för sina exceptionella färdigheter på planen.

Men han var också känd för sin orubbliga princip att aldrig ta emot betalning för att spela fotboll.

Trots en karriär fylld av rekord, framgångar och olympiska guld slutade hans liv i fattigdom, sjukdom och ensamhet, enligt plbold.dk som också skrivit om honom.