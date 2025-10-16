Dagens PS
Dagensps.se
Hälsa

Tröttare än någonsin? Din teknik kan hålla svaret

Vi skyller ofta vår trötthet på fulla kalendrar och kravfyllda arbetsdagar. Men våra hjärnor är helt enkelt inte byggda för hur vi använder digital teknik i dag. Foto: Sinitta Leunen/Unsplash
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 16 okt. 2025Publicerad: 16 okt. 2025

Vi skyller ofta vår trötthet på fulla kalendrar, kravfyllda arbetsdagar och ett ständigt inflöde av mejl. Men enligt den amerikanske forskaren Paul Leonardi, professor i teknikledning vid University of California, ligger problemet djupare än så. Våra hjärnor är helt enkelt inte byggda för hur vi använder digital teknik i dag.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Leonardi beskriver fenomenet i sin nya bok “Digital Exhaustion: Simple Rules for Reclaiming Your Life”, där han visar hur det ständiga växlandet mellan appar, plattformar och roller skapar en osynlig men mycket påtaglig trötthet.

Hjärnan är inte byggd för digital teknik

”Varje verktyg vi använder kräver kognitivt fokus”, förklarar Leonardi i en artikel i CNN och fortsätter: ”När vi byter mellan olika system måste hjärnan både avsluta och starta om processer, och det klarar vi inte lika snabbt som vi tror.”

Problemet är, menar han, att människan inte har utvecklats för att hantera den här typen av snabba skiften. Till skillnad från fysisk ansträngning där kroppen tydligt signalerar trötthet, saknas varningssystem för digital överbelastning. Resultatet blir en diffus men djup utmattning som många felaktigt tolkar som stress eller sömnbrist.

Läs mer: Åsne Seierstad om drivkraft, disciplin och gränsen till utmattning Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

Tre typer av digitala skiften

Leonardi identifierar tre former av ”switchar” som tömmer oss på energi:

  1. Mellan verktyg: Till exempel när vi hoppar mellan Zoom, Teams och Slack under samma timme. Varje byte kräver att hjärnan anpassar sig till ett nytt gränssnitt.
  2. Mellan uppgifter: När ett mejl, en notis eller ett samtal avbryter vårt fokus. Att återgå till den ursprungliga uppgiften kräver oväntat mycket mental energi.
  3. Mellan livsområden: Som när vi mitt under ett jobbmöte får ett sms från barnens skola eller ett samtal från hantverkaren. Dessa skiften, mellan privat och professionellt, är särskilt dränerande.

Sociala medier: En perfekt storm

ANNONS

Leonardi beskriver sociala medier som den mest utmattande tekniken av alla. Han lyfter att det främst är dessa tre saker som samverkar för att dränera oss:

  • Uppmärksamhet: Plattformarna skapar ett konstant flöde av notiser och stimuli.
  • Tolkning: Vi tvingas hela tiden dra slutsatser från fragment av information, vilket kräver mental energi.
  • Känslor: Avund, jämförelser och starka emotioner triggas på löpande band.

”Sociala medier maximerar alla tre krafterna samtidigt. Det gör dem särskilt utmattande”, säger Leonardi till CNN.

Distansarbete suddar ut gränser

Den digitala utmattningen blir ofta mest påtaglig för den som arbetar hemifrån. Leonardi menar att distansarbetare lever i en ständig kamp för att upprätthålla gränsen mellan arbete och privatliv.

”Man får aldrig en naturlig paus. På kontoret kan en pratstund i korridoren fungera som återhämtning, men vid distansarbete sker allt genom verktyg, även det sociala.”

Dessutom tillkommer pressen att ständigt signalera närvaro. ”Att visa sig tillgänglig digitalt blir en form av skådespel som i längden är tröttande”, konstaterar han i CNN:s artikel.

Små teknik-förändringar med stor effekt

Leonardi föreslår flera konkreta sätt att minska belastningen från digital teknik vi använder dagligen. Att stänga av sin egen videobild under möten kan minska självmedvetenheten och spara energi. Att kommunicera och ses personligen när det är möjligt, ger både återhämtning och djupare relationer.

ANNONS

Ett oväntat exempel som Leonardi tar upp gäller föräldrar som fastnat i ändlösa chattrådar om skjutsar och aktiviteter. ”Räkna på om samordningen faktiskt sparar tid. Ibland tar den lika mycket kraft som att köra barnet själv”, säger han.

Samma råd gäller på jobbet: Samla småpratet och planeringen i längre, mer fokuserade möten istället för hundratals snabba meddelanden.

Så undviker du digital utmattning

  • Begränsa antalet digitala verktyg du använder dagligen.
  • Undvik att byta uppgifter mitt i koncentrerat arbete.
  • Skapa tydliga gränser mellan arbete och privatliv.
  • Stäng av din egen videobild under möten för att minska kognitiv belastning.
  • Prioritera personliga möten framför digitala meddelanden när det går.
  • Planera in digitala pauser varje dag, gärna utan skärm.

Källa: CNN, Exhausted? The reason may be how you’re using technology, oktober 2025

Läs mer: Då ökar risken att du dör i cancer – ny studie varnar Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ForskningHälsaTeknik
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

Sandra Sahlén
Sandra Sahlén

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS