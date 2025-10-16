Tröttare än någonsin? Din teknik kan hålla svaret

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

Tre typer av digitala skiften

Leonardi identifierar tre former av ”switchar” som tömmer oss på energi:

Mellan verktyg: Till exempel när vi hoppar mellan Zoom, Teams och Slack under samma timme. Varje byte kräver att hjärnan anpassar sig till ett nytt gränssnitt. Mellan uppgifter: När ett mejl, en notis eller ett samtal avbryter vårt fokus. Att återgå till den ursprungliga uppgiften kräver oväntat mycket mental energi. Mellan livsområden: Som när vi mitt under ett jobbmöte får ett sms från barnens skola eller ett samtal från hantverkaren. Dessa skiften, mellan privat och professionellt, är särskilt dränerande.

Sociala medier: En perfekt storm

Leonardi beskriver sociala medier som den mest utmattande tekniken av alla. Han lyfter att det främst är dessa tre saker som samverkar för att dränera oss:

Uppmärksamhet : Plattformarna skapar ett konstant flöde av notiser och stimuli.

: Plattformarna skapar ett konstant flöde av notiser och stimuli. Tolkning : Vi tvingas hela tiden dra slutsatser från fragment av information, vilket kräver mental energi.

: Vi tvingas hela tiden dra slutsatser från fragment av information, vilket kräver mental energi. Känslor: Avund, jämförelser och starka emotioner triggas på löpande band.

”Sociala medier maximerar alla tre krafterna samtidigt. Det gör dem särskilt utmattande”, säger Leonardi till CNN.

Distansarbete suddar ut gränser

Den digitala utmattningen blir ofta mest påtaglig för den som arbetar hemifrån. Leonardi menar att distansarbetare lever i en ständig kamp för att upprätthålla gränsen mellan arbete och privatliv.

”Man får aldrig en naturlig paus. På kontoret kan en pratstund i korridoren fungera som återhämtning, men vid distansarbete sker allt genom verktyg, även det sociala.”

Dessutom tillkommer pressen att ständigt signalera närvaro. ”Att visa sig tillgänglig digitalt blir en form av skådespel som i längden är tröttande”, konstaterar han i CNN:s artikel.

Små teknik-förändringar med stor effekt

Leonardi föreslår flera konkreta sätt att minska belastningen från digital teknik vi använder dagligen. Att stänga av sin egen videobild under möten kan minska självmedvetenheten och spara energi. Att kommunicera och ses personligen när det är möjligt, ger både återhämtning och djupare relationer.

Ett oväntat exempel som Leonardi tar upp gäller föräldrar som fastnat i ändlösa chattrådar om skjutsar och aktiviteter. ”Räkna på om samordningen faktiskt sparar tid. Ibland tar den lika mycket kraft som att köra barnet själv”, säger han.

Samma råd gäller på jobbet: Samla småpratet och planeringen i längre, mer fokuserade möten istället för hundratals snabba meddelanden.

Så undviker du digital utmattning

Begränsa antalet digitala verktyg du använder dagligen.

Undvik att byta uppgifter mitt i koncentrerat arbete.

Skapa tydliga gränser mellan arbete och privatliv.

Stäng av din egen videobild under möten för att minska kognitiv belastning.

Prioritera personliga möten framför digitala meddelanden när det går.

Planera in digitala pauser varje dag, gärna utan skärm.

Källa: CNN, Exhausted? The reason may be how you’re using technology, oktober 2025

