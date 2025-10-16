Vi skyller ofta vår trötthet på fulla kalendrar, kravfyllda arbetsdagar och ett ständigt inflöde av mejl. Men enligt den amerikanske forskaren Paul Leonardi, professor i teknikledning vid University of California, ligger problemet djupare än så. Våra hjärnor är helt enkelt inte byggda för hur vi använder digital teknik i dag.
Tröttare än någonsin? Din teknik kan hålla svaret
Mest läst i kategorin
Minska kraven – tips från karriärcoachen
Karriärcoach Nina Jansdotter fick en fråga från någon som är stressad. Hon ger rådet att minska kraven. Det kan många andra också ha nytta av anser hon. Fråga: Jag är projektledare för flera projekt och jag är ofta stressad över att jag inte hinner med allt som krävs. Jag är rädd att inte leva upp …
Då ökar risken att du dör i cancer – ny studie varnar
Cancerpatienter som känner sig ensamma eller saknar sociala kontakter löper högre risk att dö – både av cancer och andra orsaker. Det visar en ny analys som publicerats i den medicinska tidskriften BMJ Oncology. Idag drabbas drygt var tredje svensk av cancer under sin livstid. Om trettio år kommer antalet äldre över 65 år ha …
Åsne Seierstad om drivkraft, disciplin och gränsen till utmattning
I en intervju med Norska Dagens Næringsliv berättar författaren och journalisten Åsne Seierstad om sina arbetsrutiner, skrivkriser, och varför deadlines är livsnödvändiga. Hon är känd världen över för sina skarpa skildringar av människor i krig och samhällen i omvälvning. Hon har skrivit klassiker som Bokhandlaren i Kabul och Två systrar. Nu är författaren aktuell med …
Läkaren varnar: "Svenskar åker iväg utan skydd – det kan sluta illa"
Solen lockar – men sprutan och skydd glöms. En ny Novus-undersökning visar att sex av tio svenskar inte vet vilka vaccin som behövs inför vinterresan. Samtidigt ökar spridningen av myggburna sjukdomar som denguefeber i populära resmål som Thailand och Vietnam. Många reser iväg helt oskyddade – det kan sluta illa. Svenskar packar passet – men …
Rökelse, biomarkörer och snorkling – Maldiverna gör wellness på nytt sätt
Under en halmtakspaviljong på en privat ö i Maldiverna sitter en indisk läkare och tar pulsen på en gäst. Inte för att räkna slag per minut – utan för att läsa energier, obalanser och dolda mönster i livsrytmen. Välkommen till Four Seasons Landaa Giraavaru och deras nya wellnessprogram PraMa – en lyxig blandning av ayurvedisk …
Leonardi beskriver fenomenet i sin nya bok “Digital Exhaustion: Simple Rules for Reclaiming Your Life”, där han visar hur det ständiga växlandet mellan appar, plattformar och roller skapar en osynlig men mycket påtaglig trötthet.
Hjärnan är inte byggd för digital teknik
”Varje verktyg vi använder kräver kognitivt fokus”, förklarar Leonardi i en artikel i CNN och fortsätter: ”När vi byter mellan olika system måste hjärnan både avsluta och starta om processer, och det klarar vi inte lika snabbt som vi tror.”
Problemet är, menar han, att människan inte har utvecklats för att hantera den här typen av snabba skiften. Till skillnad från fysisk ansträngning där kroppen tydligt signalerar trötthet, saknas varningssystem för digital överbelastning. Resultatet blir en diffus men djup utmattning som många felaktigt tolkar som stress eller sömnbrist.
Läs mer: Åsne Seierstad om drivkraft, disciplin och gränsen till utmattning Dagens PS
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Tre typer av digitala skiften
Leonardi identifierar tre former av ”switchar” som tömmer oss på energi:
- Mellan verktyg: Till exempel när vi hoppar mellan Zoom, Teams och Slack under samma timme. Varje byte kräver att hjärnan anpassar sig till ett nytt gränssnitt.
- Mellan uppgifter: När ett mejl, en notis eller ett samtal avbryter vårt fokus. Att återgå till den ursprungliga uppgiften kräver oväntat mycket mental energi.
- Mellan livsområden: Som när vi mitt under ett jobbmöte får ett sms från barnens skola eller ett samtal från hantverkaren. Dessa skiften, mellan privat och professionellt, är särskilt dränerande.
Sociala medier: En perfekt storm
Leonardi beskriver sociala medier som den mest utmattande tekniken av alla. Han lyfter att det främst är dessa tre saker som samverkar för att dränera oss:
- Uppmärksamhet: Plattformarna skapar ett konstant flöde av notiser och stimuli.
- Tolkning: Vi tvingas hela tiden dra slutsatser från fragment av information, vilket kräver mental energi.
- Känslor: Avund, jämförelser och starka emotioner triggas på löpande band.
”Sociala medier maximerar alla tre krafterna samtidigt. Det gör dem särskilt utmattande”, säger Leonardi till CNN.
Distansarbete suddar ut gränser
Den digitala utmattningen blir ofta mest påtaglig för den som arbetar hemifrån. Leonardi menar att distansarbetare lever i en ständig kamp för att upprätthålla gränsen mellan arbete och privatliv.
”Man får aldrig en naturlig paus. På kontoret kan en pratstund i korridoren fungera som återhämtning, men vid distansarbete sker allt genom verktyg, även det sociala.”
Dessutom tillkommer pressen att ständigt signalera närvaro. ”Att visa sig tillgänglig digitalt blir en form av skådespel som i längden är tröttande”, konstaterar han i CNN:s artikel.
Små teknik-förändringar med stor effekt
Leonardi föreslår flera konkreta sätt att minska belastningen från digital teknik vi använder dagligen. Att stänga av sin egen videobild under möten kan minska självmedvetenheten och spara energi. Att kommunicera och ses personligen när det är möjligt, ger både återhämtning och djupare relationer.
Ett oväntat exempel som Leonardi tar upp gäller föräldrar som fastnat i ändlösa chattrådar om skjutsar och aktiviteter. ”Räkna på om samordningen faktiskt sparar tid. Ibland tar den lika mycket kraft som att köra barnet själv”, säger han.
Samma råd gäller på jobbet: Samla småpratet och planeringen i längre, mer fokuserade möten istället för hundratals snabba meddelanden.
Så undviker du digital utmattning
- Begränsa antalet digitala verktyg du använder dagligen.
- Undvik att byta uppgifter mitt i koncentrerat arbete.
- Skapa tydliga gränser mellan arbete och privatliv.
- Stäng av din egen videobild under möten för att minska kognitiv belastning.
- Prioritera personliga möten framför digitala meddelanden när det går.
- Planera in digitala pauser varje dag, gärna utan skärm.
Källa: CNN, Exhausted? The reason may be how you’re using technology, oktober 2025
Läs mer: Då ökar risken att du dör i cancer – ny studie varnar Dagens PS
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Alla fuskar på jobbintervjun – och vem kan klandra dem?
Jobbintervjun, en gång symbolen för det mänskliga mötet mellan arbetsgivare och kandidat, har blivit ett spel – där båda sidor använder artificiell intelligens för att vinna. Och det är inte längre klart vem som faktiskt pratar med vem. På TikTok har klipp med titeln “Intervjuer är inte på riktigt längre” fått miljoner visningar. De visar …
Tröttare än någonsin? Din teknik kan hålla svaret
Vi skyller ofta vår trötthet på fulla kalendrar, kravfyllda arbetsdagar och ett ständigt inflöde av mejl. Men enligt den amerikanske forskaren Paul Leonardi, professor i teknikledning vid University of California, ligger problemet djupare än så. Våra hjärnor är helt enkelt inte byggda för hur vi använder digital teknik i dag. Leonardi beskriver fenomenet i sin …
Minska kraven – tips från karriärcoachen
Karriärcoach Nina Jansdotter fick en fråga från någon som är stressad. Hon ger rådet att minska kraven. Det kan många andra också ha nytta av anser hon. Fråga: Jag är projektledare för flera projekt och jag är ofta stressad över att jag inte hinner med allt som krävs. Jag är rädd att inte leva upp …
Nu ska börsens AI jaga fuskare på sociala medier
Falska rykten, manipulerade aktietips och samordnade kampanjer sprids snabbt på nätet – och kan få aktiekurser att svänga kraftigt. Nu tar Deutsche Börse hjälp av AI för att sätta stopp för fusket på sociala medier. Deutsche Börse, som bland annat driver Frankfurtbörsen, använder sig nu av AI-teknologi för att övervaka sociala medier. Verktyget kan upptäcka …
Forskarnas larm: Miljontals drabbas av havens kollaps
Forskarnas larm visar att korallreven är det ekosystem som nu nått en kritisk punkt där skador till följd av den globala uppvärmingen kan vara oåterkalleliga. Korallreven göder miljontals människor runtom i världen med bland annat mat, men även levebröd från fisket och turism. Men nu varnar forskare i en rapport från University of Exeter att …