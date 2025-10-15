Dagens PS
Nu avskaffas pensionsåldern - så påverkas din pension

Då ökar risken att du dör i cancer – ny studie varnar

Cancer
Cancerpatienter som känner sig ensamma eller saknar sociala kontakter löper högre risk att dö (Foto: Janerik Henriksson /TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 15 okt. 2025Publicerad: 15 okt. 2025

Cancerpatienter som känner sig ensamma eller saknar sociala kontakter löper högre risk att dö – både av cancer och andra orsaker. Det visar en ny analys som publicerats i den medicinska tidskriften BMJ Oncology.

Idag drabbas drygt var tredje svensk av cancer under sin livstid. Om trettio år kommer antalet äldre över 65 år ha ökat kraftigt – och därmed antalet cancerpatienter.

Samtidigt har Europa fler dödsfall i cancer än vad vår befolkningsandel motiverar. Nästan 20 procent av alla dödsfall i cancer inträffar i Europa – anmärkningsvärt med tanke på att Europa har mindre än 10 procent av världens befolkning.

Nu menar forskarna att en del av förklaringen kan ligga utanför vården – i något så grundläggande som vår ensamhet. 

Ensamhet kopplas till högre dödlighet

Den kanadensiska forskargruppen bakom studien har gått igenom data från 16 tidigare publicerade studier som tillsammans omfattar över 1,6 miljoner cancerpatienter i länder som Kanada, England, Finland, Frankrike, Irland, Japan och USA.

Resultatet visar att ensamma och socialt isolerade patienter hade 34 procent högre risk att dö av alla orsaker, och 11 procent högre risk att dö specifikt av cancer.

Forskarna skriver: ”Dessa resultat tyder sammantaget på att ensamhet och social isolering kan påverka cancerutfall bortom traditionella biologiska och behandlingsrelaterade faktorer”. 

Stress och inflammation bakom sambandet

Studien skiljer mellan social isolering och ensamhet – två begrepp som ofta blandas ihop.

Att vara socialt isolerad betyder att man saknar kontakter eller relationer. Att vara ensam handlar däremot om en upplevelse av att känna sig frånkopplad eller övergiven, oavsett hur många människor man faktiskt har omkring sig.

I slutändan kan dock både ensamhet och isolering göra oss fysiskt sjuka

Ensamhet kan enligt forskarna utlösa en stressreaktion som försvagar immunförsvaret och orsakar inflammation, vilket i sin tur kan förvärra cancersjukdomen.

Cancer i sig kan också påverka det psykiska måendet. Många patienter beskriver känslor av utmattning, hjärndimma eller bristande förståelse från omgivningen, vilket kan förstärka känslan av isolering.

Ensamhet
Ensamhet och social isolering gör oss sjuka (Foto: Jessica Gow/TT)

Psykisk ohälsa påverkar överlevnaden

Forskarna bakom analysen påpekar att deras resultat inte är definitiva. De ingående studierna har använt olika metoder och tittat på skilda utfall, vilket gör det svårt att dra exakta slutsatser.

Trots det ser de en tydlig trend.

Fynden bygger vidare på den växande mängd forskning som visar att ensamhet och social isolering kan försämra hälsan generellt – något som tidigare kopplats till bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, demens, depression och självmordsbeteenden.

Cancerfall väntas öka med 75 procent

Den nya analysen publiceras samtidigt som världen står inför en kraftig ökning av cancerfall. Enligt forskarna väntas antalet nya cancerdiagnoser stiga med nästan 75 procent till år 2050, framför allt i låginkomstländer där befolkningen både växer och blir äldre.

Mot den bakgrunden menar de att resultaten borde tas på allvar.

Forskarna uppmanar till mer stöd för cancerpatienters mentala hälsa och till fler studier som kan bekräfta sambandet mellan ensamhet, social isolering och dödlighet.

De skriver att framtida forskning bör ”bidra till utvecklingen av riktade psykosociala insatser inom cancervården”. 

Vill du läsa mer om kopplingen mellan ensamhet och livslängd? Då kan vi slå ett slag för den här artikeln.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

