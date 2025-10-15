Då ökar risken att du dör i cancer – ny studie varnar

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

Stress och inflammation bakom sambandet

Studien skiljer mellan social isolering och ensamhet – två begrepp som ofta blandas ihop.

Att vara socialt isolerad betyder att man saknar kontakter eller relationer. Att vara ensam handlar däremot om en upplevelse av att känna sig frånkopplad eller övergiven, oavsett hur många människor man faktiskt har omkring sig.

I slutändan kan dock både ensamhet och isolering göra oss fysiskt sjuka.

Ensamhet kan enligt forskarna utlösa en stressreaktion som försvagar immunförsvaret och orsakar inflammation, vilket i sin tur kan förvärra cancersjukdomen.

Cancer i sig kan också påverka det psykiska måendet. Många patienter beskriver känslor av utmattning, hjärndimma eller bristande förståelse från omgivningen, vilket kan förstärka känslan av isolering.

Ensamhet och social isolering gör oss sjuka (Foto: Jessica Gow/TT)

Psykisk ohälsa påverkar överlevnaden

Forskarna bakom analysen påpekar att deras resultat inte är definitiva. De ingående studierna har använt olika metoder och tittat på skilda utfall, vilket gör det svårt att dra exakta slutsatser.

Trots det ser de en tydlig trend.

Fynden bygger vidare på den växande mängd forskning som visar att ensamhet och social isolering kan försämra hälsan generellt – något som tidigare kopplats till bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, demens, depression och självmordsbeteenden.

Cancerfall väntas öka med 75 procent

Den nya analysen publiceras samtidigt som världen står inför en kraftig ökning av cancerfall. Enligt forskarna väntas antalet nya cancerdiagnoser stiga med nästan 75 procent till år 2050, framför allt i låginkomstländer där befolkningen både växer och blir äldre.

Mot den bakgrunden menar de att resultaten borde tas på allvar.

Forskarna uppmanar till mer stöd för cancerpatienters mentala hälsa och till fler studier som kan bekräfta sambandet mellan ensamhet, social isolering och dödlighet.

De skriver att framtida forskning bör ”bidra till utvecklingen av riktade psykosociala insatser inom cancervården”.

