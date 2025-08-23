De senaste åren har mikrodoser av psykedeliska svampar blivit trendigare än surdeg och kallbad tillsammans. På Instagram flödar tips om att lite svamp i kaffet ger bättre fokus än tio espresso, och på TikTok lovar självutnämnda biohackers att kreativiteten blommar ut som en nysatt basilika. Men parallellt med hypen ökar samtalen till giftinformationscentraler och antalet svamprelaterade akutbesök.
Superkrafterna i svampar – eller vägen till akuten
När svampgodiset leder till blåljus
Föreställ dig att du köper en påse “nootropic gummies” i en hälsokostbutik. Etiketten lovar skärpa, lugn och kanske en touch av Steve Jobs-aura. Men några timmar senare ligger du på sjukhuset med hjärtklappning, illamående och kramper. Inte riktigt den kreativa kick du beställde.
Problemet är att svampgodis inte är lika transparent som lakritspåsar. I vissa produkter döljer sig allt från psilocybin till koffein, efedrin och ämnen från kratom – utan att det står på förpackningen. Ett virrvarr av molekyler som kan sluta med ambulansfärd snarare än mindfulness.
Senaste nytt
Psilocybin – tryggt men olagligt
Klassiska “magic mushrooms” innehåller psilocybin och psilocin. De är olagliga i USA på federal nivå men forskningen visar att de är relativt ofarliga vid kontrollerad dos. Faktum är att du i praktiken inte kan äta ihjäl dig på psilocybin. Därför pågår en våg av studier kring depression och PTSD.
Men eftersom psilocybin fortfarande är förbjudet har producenter börjat laborera med andra svampar. Enter Amanita muscaria – röda med vita prickar, sagosvampen från Super Mario. Snygga på bild, men kemiskt laddade med gifter som muskarin och ibotensyra. Dessa kan ge hallucinationer, men också obehagliga biverkningar som illamående och kramper.
Från gasmack till akuten
I USA säljs svampchoklad och svampgummies i allt från snabbköp till bensinmackar. Det är knappast där man förväntar sig att hitta sin nya hälsokur. Men just denna brist på kontroll gör att produkterna kan innehålla nästan vad som helst.
Ett exempel är varumärket Diamond Shruumz. Efter att över 180 personer i 34 delstater hamnat på akuten med kräkningar, kramper och hjärtproblem drogs deras produkter tillbaka 2024. FDA gick därefter ut och påpekade att Amanita-svampar inte är “säkra livsmedelstillsatser”. Trots detta ligger de fortfarande på hyllan i vissa butiker.
Svenska paralleller
I Sverige har vi inte sett samma våg av “nootropic-gummies” som i USA, men giftiga svampar är ändå ett årligt återkommande problem. Giftinformationscentralen får varje sommar in hundratals samtal om misstänkta svampförgiftningar. Den farligaste boven i dramat är vit flugsvamp – till utseendet ganska oskyldig, men innehållandes amatoxin som kan ge livshotande leverskador.
Läkartidningen rapporterade sommaren 2024 om flera potentiellt dödliga förgiftningar i Sverige, där just vit flugsvamp spelade huvudrollen. Samtidigt ser polisen en ökad trend av hallucinogena svampar i Västsverige – odlingar hemma, beställningar på nätet och experiment med doser som snabbt kan slå över från “lite flummig kreativitet” till ren skräckupplevelse.
Det är alltså inte bara amerikaner på svampgodis som riskerar ambulansresor. Även svenska skogar och kök kan bjuda på dramatik om du plockar eller äter fel svamp.
Ett lotteri med höga insatser
Det stora dilemmat är att svamp är svåridentifierat även för proffsen. Två arter kan se likadana ut men vara kemiskt helt olika – den ena en delikatess, den andra en dödsdom.
Det betyder inte att mikrodoser är på väg bort. Tvärtom. Men tills regleringen hunnit ikapp TikTok-trenderna gäller det gamla mantrat: vet du inte exakt vad du äter – låt bli.
Perfect Weekend Guide till farliga svampar
- Psilocybin-svampar (släktet Psilocybe) är olagliga i USA men anses ha låg akut toxicitet.
- Amanita muscaria (röd med vita prickar) innehåller gifter som kan ge kramper, hallucinationer och hjärtproblem.
- I Sverige är vit flugsvamp en återkommande dödsfälla – flera livshotande förgiftningar rapporterades sommaren 2024.
- Polisen ser ökad användning av hallucinogena svampar i Västsverige, ofta via nätköp eller hemmabruk.
- FDA varnade 2024 för produkter med Amanita och krävde återkallelser – men försäljningen fortsätter i vissa delstater.
Källa: The Conversation, FDA, Giftinformationscentralen, Läkartidningen, GP
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
