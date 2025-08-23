Superkrafterna i svampar – eller vägen till akuten

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Psilocybin – tryggt men olagligt

Klassiska “magic mushrooms” innehåller psilocybin och psilocin. De är olagliga i USA på federal nivå men forskningen visar att de är relativt ofarliga vid kontrollerad dos. Faktum är att du i praktiken inte kan äta ihjäl dig på psilocybin. Därför pågår en våg av studier kring depression och PTSD.

Men eftersom psilocybin fortfarande är förbjudet har producenter börjat laborera med andra svampar. Enter Amanita muscaria – röda med vita prickar, sagosvampen från Super Mario. Snygga på bild, men kemiskt laddade med gifter som muskarin och ibotensyra. Dessa kan ge hallucinationer, men också obehagliga biverkningar som illamående och kramper.

En svamp för mycket kan kosta levern. (Foto: Canva)

Från gasmack till akuten

I USA säljs svampchoklad och svampgummies i allt från snabbköp till bensinmackar. Det är knappast där man förväntar sig att hitta sin nya hälsokur. Men just denna brist på kontroll gör att produkterna kan innehålla nästan vad som helst.

Ett exempel är varumärket Diamond Shruumz. Efter att över 180 personer i 34 delstater hamnat på akuten med kräkningar, kramper och hjärtproblem drogs deras produkter tillbaka 2024. FDA gick därefter ut och påpekade att Amanita-svampar inte är “säkra livsmedelstillsatser”. Trots detta ligger de fortfarande på hyllan i vissa butiker.

Svenska paralleller

I Sverige har vi inte sett samma våg av “nootropic-gummies” som i USA, men giftiga svampar är ändå ett årligt återkommande problem. Giftinformationscentralen får varje sommar in hundratals samtal om misstänkta svampförgiftningar. Den farligaste boven i dramat är vit flugsvamp – till utseendet ganska oskyldig, men innehållandes amatoxin som kan ge livshotande leverskador.

Läkartidningen rapporterade sommaren 2024 om flera potentiellt dödliga förgiftningar i Sverige, där just vit flugsvamp spelade huvudrollen. Samtidigt ser polisen en ökad trend av hallucinogena svampar i Västsverige – odlingar hemma, beställningar på nätet och experiment med doser som snabbt kan slå över från “lite flummig kreativitet” till ren skräckupplevelse.

Det är alltså inte bara amerikaner på svampgodis som riskerar ambulansresor. Även svenska skogar och kök kan bjuda på dramatik om du plockar eller äter fel svamp.

Ett lotteri med höga insatser

Det stora dilemmat är att svamp är svåridentifierat även för proffsen. Två arter kan se likadana ut men vara kemiskt helt olika – den ena en delikatess, den andra en dödsdom.

Det betyder inte att mikro­doser är på väg bort. Tvärtom. Men tills regleringen hunnit ikapp TikTok-trenderna gäller det gamla mantrat: vet du inte exakt vad du äter – låt bli.

En promenad i skogen är hälsosam, men bara om du låter svamparna stå kvar. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide till farliga svampar

Psilocybin-svampar (släktet Psilocybe) är olagliga i USA men anses ha låg akut toxicitet.

Amanita muscaria (röd med vita prickar) innehåller gifter som kan ge kramper, hallucinationer och hjärtproblem.

I Sverige är vit flugsvamp en återkommande dödsfälla – flera livshotande förgiftningar rapporterades sommaren 2024.

Polisen ser ökad användning av hallucinogena svampar i Västsverige, ofta via nätköp eller hemmabruk.

FDA varnade 2024 för produkter med Amanita och krävde återkallelser – men försäljningen fortsätter i vissa delstater.

Källa: The Conversation, FDA, Giftinformationscentralen, Läkartidningen, GP

