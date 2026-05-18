Trendbrottet: Nu blir vi inte fetare längre

Fördröjning bland vuxna

ANNONS

För vuxna följde en liknande trend vanligtvis ungefär ett decennium senare än för barn.

I Västeuropa mer generellt ligger förekomsten av fetma bland vuxna år 2024 generellt sett under 25 procent, och så låg som 11 procent i Frankrike.

I Storbritannien, Kanada och USA varierar andelen fetma bland vuxna från 25 procent till 43 procent.

Men medan många rikare länder verkar ha nått en platå, är situationen mycket annorlunda i stora delar av utvecklingsländerna.

I de flesta låg- och medelinkomstländer i Afrika söder om Sahara, Syd- och Sydostasien, Latinamerika och ö-nationer i Stillahavsområdet fortsätter fetman att öka.

På många håll går även ökningen i allt snabbare takt, konstaterar Euronews.

Nya diettrenden: Effektiv, meningslös eller farlig? Dagens PS

BMI används som mått när en ny stor studie visar att vi slutat öka vad gäller fetma i rika länder. Samtidigt är BMI ett tveksamt mått, enligt allt fler experter. (Foto: Tim Aro/TT)

Mer fetma i fattiga länder

ANNONS

År 2024 ökade förekomsten av fetma snabbast av alla – med mer än en halv procentenhet per år – i 36 länder för flickor och 35 länder för pojkar.

De högsta hastigheterna registrerades i Tonga och Samoa för flickor och Peru för pojkar. Ö-nationer i Stillahavsområdet uppvisar några av de mest extrema fallen. I Tonga och Cooköarna är mer än 65 procent av den vuxna befolkningen nu överviktig.

Oroväckande nog ökar andelen nu även i länder där fetma tidigare var mycket sällsynt, som exempelvis Etiopien, Rwanda och Bangladesh.

Studien säger att det inte finns någon enskild förklaring till de globala skillnaderna. I stället formas fetmatrender av en kombination av faktorer som tillgång till ultraprocessade livsmedel, fysisk aktivitet, inkomstnivåer och hälsosystemen.

Forskningar betonar dock att åtgärder mot fetma måste anpassas specifikt till enskilda länder. Studien noterar även att viktminskningsläkemedel kan bli ett viktigt verktyg i framtida fetmahantering, men varnar för att kostnaderna för preparaten ”kan öka ojämlikheterna”.

Forskning: Därför är kvinnors vikt missvisande. Dagens PS