En ny global studie visar att fetmanivåerna stabiliseras i rika länder. I stället minskar problemet – men inte i fattiga länder.
Trendbrottet: Nu blir vi inte fetare längre
En global studie visar att fetmanivåerna stabiliseras i rika länder men fortsätter öka på andra håll.
Det gäller dock bara de rika länderna. I Västeuropa och andra höginkomstdelar av världen har fetman slutat öka – medan fetmanivåerna stiger kraftigt i många låg- och medelinkomstländer.
Den nya, globala forskningen har analyserats data från 232 miljoner människor i 200 länder och territorier. Tidsperspektivet är från 1980 till och med 2024.
Forskarna konstaterar – som generell slutsats – att man inte längre kan beskriva fetma som ”en global epidemi” eftersom ”utvecklingen skiljer sig avsevärt mellan länder, åldersgrupper och kön”.
Styrketräning för att gå ner i vikt? Dagens PS
Bearbetade 4 000 studier
Studien genomfördes av NCD Risk Factor Collaboration, ett nätverk av nästan 2 000 forskare världen över, med hjälp av data från mer än 4 000 befolkningsbaserade studier som mäter längd och vikt hos personer i åldern 5 år och äldre.
Definitionen av fetma som används i denna studie är fortfarande WHO:s BMI-baserade ramverk, trots att BMI vid det här laget är utdömt som ett relativt trubbigt verktyg i sammanhanget.
Enligt forskarna började ökningen av barnfetma avta under 1990-talet i de flesta höginkomstländer i väst – inklusive de i Västeuropa, Nordamerika och Australasien – och hade till stor del planat ut i mitten av 2000-talet.
I vissa länder kan andelen till och med minska försiktigt. Danmark var bland de tidigaste att se avmattningen, med andelen som stabiliserades runt 1990.
Fördröjning bland vuxna
För vuxna följde en liknande trend vanligtvis ungefär ett decennium senare än för barn.
I Västeuropa mer generellt ligger förekomsten av fetma bland vuxna år 2024 generellt sett under 25 procent, och så låg som 11 procent i Frankrike.
I Storbritannien, Kanada och USA varierar andelen fetma bland vuxna från 25 procent till 43 procent.
Men medan många rikare länder verkar ha nått en platå, är situationen mycket annorlunda i stora delar av utvecklingsländerna.
I de flesta låg- och medelinkomstländer i Afrika söder om Sahara, Syd- och Sydostasien, Latinamerika och ö-nationer i Stillahavsområdet fortsätter fetman att öka.
På många håll går även ökningen i allt snabbare takt, konstaterar Euronews.
Nya diettrenden: Effektiv, meningslös eller farlig? Dagens PS
Mer fetma i fattiga länder
År 2024 ökade förekomsten av fetma snabbast av alla – med mer än en halv procentenhet per år – i 36 länder för flickor och 35 länder för pojkar.
De högsta hastigheterna registrerades i Tonga och Samoa för flickor och Peru för pojkar. Ö-nationer i Stillahavsområdet uppvisar några av de mest extrema fallen. I Tonga och Cooköarna är mer än 65 procent av den vuxna befolkningen nu överviktig.
Oroväckande nog ökar andelen nu även i länder där fetma tidigare var mycket sällsynt, som exempelvis Etiopien, Rwanda och Bangladesh.
Studien säger att det inte finns någon enskild förklaring till de globala skillnaderna. I stället formas fetmatrender av en kombination av faktorer som tillgång till ultraprocessade livsmedel, fysisk aktivitet, inkomstnivåer och hälsosystemen.
Forskningar betonar dock att åtgärder mot fetma måste anpassas specifikt till enskilda länder. Studien noterar även att viktminskningsläkemedel kan bli ett viktigt verktyg i framtida fetmahantering, men varnar för att kostnaderna för preparaten ”kan öka ojämlikheterna”.