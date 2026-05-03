Bastubad kan ha flera positiva effekter på kvinnors hälsa. Det handlar bland annat om minskad smärta, bättre sömn och ökad återhämtning.
Ny forskning: Därför ska kvinnor bada bastu
Forskare vid Karlstads universitet och Luleå tekniska universitet har gemensamt gjort en studie kring kvinnor och bastubad.
Resultaten visar att bastubad kan ge flera positiva effekter på kvinnors hälsa, i form av minskad smärta, bättre sömn och ökad återhämtning.
Forskarna själva menar att studien fyller ”ett viktigt kunskapsgap” eftersom kvinnor hittills varit underrepresenterade i bastuforskningen.
”Tidigare forskning om bastubad har i stor utsträckning fokuserat på män”, säger Maria Lennkvist, forskare vid Karlstads universitet.
”I de studier där kvinnor har deltagit har de varit för få för att dra säkra slutsatser. Vår studie visar tydligt att bastubad också kan ha stora hälsoeffekter för kvinnor.”
Bastumiljön viktig i sig
Bastubad har en tydlig smärtlindrande effekt och bidrar till förbättrad sömn. En annan viktig upptäckt är betydelsen av själva bastumiljön, hävdar forskarna.
”Det som överraskade oss mest var hur stor roll miljön spelade för upplevelsen”, säger Åsa Engström, forskare vid Luleå tekniska universitet.
”Lugnet, värmen, naturkontakten och stillheten påverkade kvinnornas välbefinnande i hög grad.”
Kvinnorna i studien beskriver bastun som en plats för vila, återhämtning och reflektion – en paus från krav, stress och ständig teknikanvändning.
Bastun ses även som en social mötesplats för djupa samtal utan hierarkier, men också som ett rum för eftertraktad tystnad.
Kan bli en del av vården?
Forskarna menar att resultaten öppnar för nya möjligheter inom hälsofrämjande arbete och vård.
”Forskning visar att bastubad har potential att vara en kostnadseffektiv hälsofrämjande insats. Det skulle på sikt kunna bli en intervention som ges på recept, exempelvis inom vård, rehabilitering och äldreomsorg”, menar Åsa Engström.
Att få en aktivitet på recept kan ge ökad motivation, struktur och en känsla av att bli sedd som hel person, vilket i sig kan ha positiva terapeutiska effekter, påpekar forskarna.
Inte alltid lämpligt
Studien visar även att bastubad inte alltid är lämpligt. Kvinnorna upplevde negativa effekter när de var uttorkade, inte hade ätit tillräckligt, kände stark stress eller hade feber.
”Det är viktigt att se bastubad som en hälsofrämjande aktivitet som behöver ske under rätt förutsättningar”, säger Maria Lennkvist.
Nu vill forskarna följa kvinnor över en längre tid för att få bättre grepp om sambanden mellan smärtlindring och regelbundna bastubad.
”Vi ser tydliga effekter, men vi behöver fördjupa kunskapen ytterligare för att förstå exakt hur sambanden ser ut”, avslutar Maria Lennkvist.