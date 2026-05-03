Ny forskning: Därför ska kvinnor bada bastu

Forskarna själva menar att studien fyller ”ett viktigt kunskapsgap” eftersom kvinnor hittills varit underrepresenterade i bastuforskningen.

”Tidigare forskning om bastubad har i stor utsträckning fokuserat på män”, säger Maria Lennkvist, forskare vid Karlstads universitet.

”I de studier där kvinnor har deltagit har de varit för få för att dra säkra slutsatser. Vår studie visar tydligt att bastubad också kan ha stora hälsoeffekter för kvinnor.”

Bastumiljön viktig i sig

Bastubad har en tydlig smärtlindrande effekt och bidrar till förbättrad sömn. En annan viktig upptäckt är betydelsen av själva bastumiljön, hävdar forskarna.

”Det som överraskade oss mest var hur stor roll miljön spelade för upplevelsen”, säger Åsa Engström, forskare vid Luleå tekniska universitet.

”Lugnet, värmen, naturkontakten och stillheten påverkade kvinnornas välbefinnande i hög grad.”

Kvinnorna i studien beskriver bastun som en plats för vila, återhämtning och reflektion – en paus från krav, stress och ständig teknikanvändning.

Bastun ses även som en social mötesplats för djupa samtal utan hierarkier, men också som ett rum för eftertraktad tystnad.