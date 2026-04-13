Släpp fixeringen vid vågen: Så avslöjar midjemåttet om du lyckats

Midjemåttet säger mer än vågen

Det kanske mest intressanta måttet var bukomfånget, vilket vi skrivit om tidigare. Midjan minskade i alla grupper – men mest hos dem som styrketränade.

Hos män minskade midjemåttet i snitt med 9 centimeter i styrkegruppen, jämfört med drygt 6 centimeter i gruppen som inte tränade. Liknande mönster sågs hos kvinnorna.

Och sambandet var tydligt: varje kilo tappat fett motsvarade ungefär 0,84 centimeter mindre runt magen.

Det är inte bara en estetisk detalj. Fettet runt buken är starkt kopplat till ökad risk för hjärt–kärlsjukdom, insulinresistens och typ 2-diabetes. Midjemåttet är i praktiken ett hälsomått – inte bara ett byxmått.

Styrketräning förändrar spelreglerna

Den gamla tumregeln säger att cirka 25 procent av en viktnedgång kommer från muskler och resten från fett. Det stämmer hyggligt om du bara bantar.

Men i styrkegruppen hände något annat. Där kom mer än hela viktnedgången från fett – eftersom deltagarna samtidigt ökade sin muskelmassa.

Män i styrkegruppen ökade i snitt 0,8 kilo fettfri massa. Kvinnor ökade 0,9 kilo.

Det betyder att de inte bara blev lättare. De blev omkomponerade. Mindre fett, mer muskler, smalare midja.

I gruppen utan träning tappade deltagarna däremot en betydande del av vikten i form av muskler. Resultatet kan bli en lättare kropp – men inte nödvändigtvis en starkare eller friskare.

Lugn löpning, stark kropp (Foto: Canva)

Kondition är bra – men inte hela svaret

Konditionsträning placerade sig i mitten. Den bevarade muskler bättre än ingen träning alls, men byggde inte upp dem.

Det är logiskt. Löpning förbättrar hjärta och lungor. Men muskler växer av belastning. Kroppen behåller det den behöver. Ger du den ingen anledning att behålla muskelmassan under ett kaloriunderskott, försvinner den.

Studien följde 304 personer under drygt fem månader av kaloriunderskott. (Foto: Evgeniy Maloletka/AP/TT)

Vad ska du egentligen mäta

Det betyder inte att vågen är värdelös. Men den är ofullständig.

Vill du veta om du lyckats med din viktnedgång ska du inte bara fråga hur många kilo du tappat. Du ska fråga:

Hur mycket fett försvann

Hur mycket muskler behöll jag

Hur mycket minskade midjan

Två personer kan väga exakt lika mycket mindre – men den ena kan ha tappat mest fett och byggt muskler, medan den andra mest tappat muskler.

Vågen gör ingen skillnad på de två. Midjemåttet gör det.

I en tid när snabba lösningar säljs med före– och efterbilder är det nästan provocerande enkelt: mät din midja, lyft något tungt och ät tillräckligt med protein.

Det är inte lika trendigt som en mirakeldiet.

Men det fungerar.

