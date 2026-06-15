Det är fascinerande att vi människor lyckades uppfinna en liten maskin (din telefon) som både kan beställa taxi, boka hotell och samtidigt få oss att titta på samma reel tre gånger i rad där någon gör pasta i ett parmesanhuvud.
Så blir du mindre dum i huvudet av din telefon
Nu börjar motreaktionen komma. Inte i form av meditation i skogen eller att kasta mobilen i Mälaren. Utan små smarta knep för att lura hjärnan. Lite som att sätta barnlås på sig själv.
Här är Perfect Weekend-guiden till hur du använder mobilen utan att mobilen använder dig.
Gör mobilen ful
Det mest effektiva knepet är också det tråkigaste.
Byt till gråskala.
Instagram utan färger känns ungefär som att äta popcorn utan salt. Det går, men man tappar snabbt lusten. Både Apple och Android har inställningar för detta. Silicon Valley har byggt apparna som ett kasino. Du får svara med samma mynt.
Flytta apparna långt bort
Lägg Instagram, TikTok och X på tredje sidan i mobilen. Gärna gömda i en mapp.
Det låter banalt men fungerar. Hjärnan är lat. Om du måste jobba lite för att hitta appen börjar du plötsligt fundera på om du verkligen behöver öppna den.
Spoiler: oftast inte.
Stäng av alla notiser
Ingen behöver veta i realtid att någon “gillat din story”.
Notiser är digitala myggbett. Ett kanske inte stör så mycket. Men hundra om dagen gör dig till slut galen.
Behåll samtal och viktiga meddelanden. Resten kan gå samma väg som personsökaren.
Därför ska du starta om mobilen – oftare än du tror
Glöm allt du lärt dig om att “starta om vid behov”. Din mobil är som en trött bartender på Stureplan – den jobbar vidare tills någon tvingar den att ta
Köp en väckarklocka
Många börjar och slutar dagen med mobilen eftersom den fungerar som alarm.
Problemet är att väckarklockan råkar innehålla TikTok, nyheter, kontaktannonser och en man i Miami som vill lära dig dropshipping.
Köp en vanlig klockradio. Ja, de finns fortfarande. Det är lite pensionär över det. Men pensionärer verkar samtidigt betydligt mindre stressade än 27-åringar med skärmtid på nio timmar.
Läs något längre än en caption
Telefonen tränar hjärnan till att konsumera världen i nuggets-format.
Motmedlet är böcker. Eller åtminstone längre texter än “Fem saker bara högpresterande personer gör före klockan 05.14”.
Att läsa tio sidor utan att byta app är numera nästan en olympisk gren.
Skaffa social press
Berätta för vänner att du försöker minska skärmtiden.
Plötsligt blir det pinsamt att sitta och doomscrolla under middagen. Grupptryck fungerar utmärkt även efter gymnasiet. Fråga alla som beställt naturvin fast de egentligen ville ha öl.
Gör mobilen dummare
Det finns numera produkter som bokstavligen låser mobilen.
Vissa kräver fysisk nyckel. Andra blockerar appar under vissa tider. Någon har till och med byggt en mobil som mest fungerar som en Kindle med samtalsfunktion.
Det låter extremt tills man inser att vuxna människor i dag använder appar för att hindra sig själva från att använda appar.
Rota fram din gamla mobil: ”Många svenskar sitter på tusenlappar”
Den ser kanske mest ut som teknikskrot från en svunnen tid. Men den gamla mobilen längst ner i byrålådan kan faktiskt vara värd en hel del. ”Många
Träna innan Instagram
En av de smartaste idéerna i artikeln är appar som kräver att du gör armhävningar innan sociala medier öppnas. Det är samtidigt den mest deprimerande samtidsanalysen hittills.
“Vill du öppna TikTok?”
“Absolut. Ge mig 15 burpees först.”
Perfect Weekend Guide: Tre enkla regler
- Ingen mobil första 30 minuterna på morgonen
- Inga sociala medier vid middagsbordet
- Ladda mobilen utanför sovrummet
Det sista är kanske viktigast.
Sovrummet ska helst innehålla två saker: sömn och romantik.
Inte LinkedIn-bråk och reels om fastighetsmarknaden i Dubai.