Så blir du mindre dum i huvudet av din telefon

Flytta apparna långt bort

Lägg Instagram, TikTok och X på tredje sidan i mobilen. Gärna gömda i en mapp.

Det låter banalt men fungerar. Hjärnan är lat. Om du måste jobba lite för att hitta appen börjar du plötsligt fundera på om du verkligen behöver öppna den.

Spoiler: oftast inte.

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Förr tappade folk bort sina nycklar. Nu tappar vi bort timmar. (Foto: Canva)

Stäng av alla notiser

Ingen behöver veta i realtid att någon “gillat din story”.

Notiser är digitala myggbett. Ett kanske inte stör så mycket. Men hundra om dagen gör dig till slut galen.

Behåll samtal och viktiga meddelanden. Resten kan gå samma väg som personsökaren.

Köp en väckarklocka

Många börjar och slutar dagen med mobilen eftersom den fungerar som alarm.

Problemet är att väckarklockan råkar innehålla TikTok, nyheter, kontaktannonser och en man i Miami som vill lära dig dropshipping.

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Köp en vanlig klockradio. Ja, de finns fortfarande. Det är lite pensionär över det. Men pensionärer verkar samtidigt betydligt mindre stressade än 27-åringar med skärmtid på nio timmar.

Läs något längre än en caption

Telefonen tränar hjärnan till att konsumera världen i nuggets-format.

Motmedlet är böcker. Eller åtminstone längre texter än “Fem saker bara högpresterande personer gör före klockan 05.14”.

Att läsa tio sidor utan att byta app är numera nästan en olympisk gren.

Skaffa social press

Berätta för vänner att du försöker minska skärmtiden.

Plötsligt blir det pinsamt att sitta och doomscrolla under middagen. Grupptryck fungerar utmärkt även efter gymnasiet. Fråga alla som beställt naturvin fast de egentligen ville ha öl.

Sociala medier är designade för att vara svåra att lämna. Lite som ett kasino utan gratisdrinkar. (Foto: Canva)

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Gör mobilen dummare

Det finns numera produkter som bokstavligen låser mobilen.

Vissa kräver fysisk nyckel. Andra blockerar appar under vissa tider. Någon har till och med byggt en mobil som mest fungerar som en Kindle med samtalsfunktion.

Det låter extremt tills man inser att vuxna människor i dag använder appar för att hindra sig själva från att använda appar.

Träna innan Instagram

En av de smartaste idéerna i artikeln är appar som kräver att du gör armhävningar innan sociala medier öppnas. Det är samtidigt den mest deprimerande samtidsanalysen hittills.

“Vill du öppna TikTok?”

“Absolut. Ge mig 15 burpees först.”

Notiser är små digitala knackningar på axeln. Problemet är att de aldrig slutar. (Foto: Canva)

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Perfect Weekend Guide: Tre enkla regler

Ingen mobil första 30 minuterna på morgonen Inga sociala medier vid middagsbordet Ladda mobilen utanför sovrummet

Det sista är kanske viktigast.

Sovrummet ska helst innehålla två saker: sömn och romantik.

Inte LinkedIn-bråk och reels om fastighetsmarknaden i Dubai.