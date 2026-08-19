Tillbaka på jobbet efter två veckor – ny hjärtklaff sattes in genom ljumsken – "fått tillbaka livet"

Metoden kallas perkutan mitralisklaffprotes, vilket innebär att den nya klaffen förs in genom huden med hjälp av en kateter. I stället för att öppna bröstkorgen förs katetern in genom en ven i ljumsken och leds vidare till hjärtat.

För patienter med allvarlig mitralisklaffsjukdom kan skillnaden vara betydande.

Vid traditionell öppen hjärtkirurgi måste bröstbenet öppnas för att kirurgerna ska komma åt hjärtat. Det är en omfattande operation som kan innebära lång återhämtning och betydande risker – särskilt för patienter som redan har andra allvarliga sjukdomar.

Svårt att andas

Det var just situationen för Derek Toomey, som led av energibrist och andnöd, där han de senaste tre åren har haft en förträngd och förkalkad mitralklaff – där den enklaste vardagssysslan blev en utmaning.

”Jag klarade inte av att gå uppför en hel trappa utan att behöva stanna”, säger Derek Toomey.

”Att klä på sig på morgonen, ta på sig strumporna, böja sig ner för att knyta skorna – jag fick ingen luft. Det var helt absurt”, klargör han.

Patienter som genomgår öppen hjärtkirurgi kan behöva omkring en vecka på intensivvårdsavdelning och totalt 7 till 14 dagar på sjukhus.