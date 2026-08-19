62-årige Derek Toomey fick en ny mitralklaff utan att bröstkorgen öppnades. Han var uppe och gick dagen efter och tillbaka på jobbet efter två veckor. ”Jag har fått tillbaka livet”, säger han.
Tillbaka på jobbet efter två veckor – ny hjärtklaff sattes in genom ljumsken – "fått tillbaka livet"
På Mater Hospital i Dublin har läkare börjat använda en ny minimalt invasiv metod för patienter som annars kan ha mycket begränsade behandlingsmöjligheter.
Metoden kallas perkutan mitralisklaffprotes, vilket innebär att den nya klaffen förs in genom huden med hjälp av en kateter. I stället för att öppna bröstkorgen förs katetern in genom en ven i ljumsken och leds vidare till hjärtat.
För patienter med allvarlig mitralisklaffsjukdom kan skillnaden vara betydande.
Vid traditionell öppen hjärtkirurgi måste bröstbenet öppnas för att kirurgerna ska komma åt hjärtat. Det är en omfattande operation som kan innebära lång återhämtning och betydande risker – särskilt för patienter som redan har andra allvarliga sjukdomar.
Svårt att andas
Det var just situationen för Derek Toomey, som led av energibrist och andnöd, där han de senaste tre åren har haft en förträngd och förkalkad mitralklaff – där den enklaste vardagssysslan blev en utmaning.
”Jag klarade inte av att gå uppför en hel trappa utan att behöva stanna”, säger Derek Toomey.
”Att klä på sig på morgonen, ta på sig strumporna, böja sig ner för att knyta skorna – jag fick ingen luft. Det var helt absurt”, klargör han.
Patienter som genomgår öppen hjärtkirurgi kan behöva omkring en vecka på intensivvårdsavdelning och totalt 7 till 14 dagar på sjukhus.
Dagar istället för månader med ny metod
Med den nya metoden behövs normalt ingen intensivvård och sjukhusvistelsen är vanligtvis omkring 3 till 5 dagar. Patienten kan dessutom vara fullt rörlig några dagar efter ingreppet, istället för månader som gäller för traditionell öppen hjärtkirurgi.
Metoden är dock fortfarande ny, där läkarteamet vid Mater Hospital började utföra behandlingarna i mars 2026, enligt RTE.
Inte för alla patienter
Hittills har 5 patienter behandlats vid sjukhuset, men den nya metoden lämpar sig inte för alla patienter, klargör Irish Times vidare.
Metoden riktar sig framför allt till patienter som inte bedöms kunna genomgå traditionell öppen hjärtkirurgi på ett säkert sätt.
Fått tillbaka livet
”Jag kan nu gå så långt jag vill”, säger Derek Toomey som är tillbaka på jobbet efter två veckor.
”Jag har fått tillbaka livet”.
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