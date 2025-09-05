Gillar du sötat kaffe med artificiella sötningsmedel? Inte bra visar en ny studie – som pekar på att hjärnan åldras snabbare genom de konstgjorda tillsatserna.
Ny studie: Sötat kaffe ger föråldrad hjärna
Att processad mat inte är nyttigt har vi vetat ett bra tag.
Sötat kaffe – byter ut sockret
Det gäller dock även vad vi häller i kaffet, visar ny forskning.
Vissa har bytt ut vanligt socker mot artificiella sötningsmedel sedan sockerlarmen ekade högljutt för några år sedan.
Det är dock inte det smartaste vi kan göra om vi värnar om hjärnan, berättar CNN Health.
Det har tillkommit en uppsjö av sötningsmedel som alternativ till socker och de har beskrivits som effektiva sätt att få ner sockerkonsumtionen.
Leder till ökad aptit
Problemet är att tidigare studier har visat att olika sötningsmedel istället ger ökad aptit, och därmed kan lägga på några kilon istället.
De är dessutom direkt hälsofarliga om man ser vad som sker med hjärnan enligt en ny studie från University of São Paulo i Brasilien som visar att artificiella sötningsmedel faktiskt leder till att hjärnan föråldras snabbare.
Problem att minnas
Personer som intog höga nivåer av sötningsmedel hade problem att komma ihåg saker och återkalla ord, jämfört med personer som intog låga nivåer, visar studien som därmed talar sitt tydliga språk.
“Personer som konsumerade mest kalorifria sötningsmedel uppvisade en 62 procent snabbare global kognitiv nedgång än de som konsumerade den lägsta mängden”, säger huvudförfattaren till studien Claudia Kimie Suemoto.
“Det motsvarar 1,6 år av hjärnåldrande”, säger hon.
I studien undersöktes kosten och de kognitiva förmågorna hos runt 13 000 brasilianare mellan 35 och 75 år.
Personerna som konsumerade mest, intog runt en tesked sötningsmedel om dagen, och det kan jämföras med en vanlig läskedryck med sötningsmedel som innehåller över den dosen.
Stor marknadsföring
Sötningsmedel har marknadsfört som ett bra alternativ till socker för personer med diabetes och övervikt som snabbt vill gå ner i vikt.
Det handlar dock om ultraprocessade produkter och bör hanteras som sådana, menar en växande skara experter.
“Det utbredda antagandet att LNCS (sötningsmedel med lågt och inget kaloriinnehåll) representerar ett säkert sockersubstitut kan vara missvisande, särskilt med tanke på deras närvaro i produkter som marknadsförs som ’hälsosammare’ alternativ”, säger läkaren Thomas Holland som också ligger bakom studier i ämnet.
Nya alternativ
Nu vill forskarna genom nya studier ta reda på om “raffinerade sockeralternativ, såsom äppelmos, honung, lönnsirap och kokossocker, kan vara effektiva alternativ” till de artificiella sötningsmedlen.
