Ny studie: Sötat kaffe ger föråldrad hjärna

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Leder till ökad aptit

Problemet är att tidigare studier har visat att olika sötningsmedel istället ger ökad aptit, och därmed kan lägga på några kilon istället.

En studie visar att artificiella sötningsmedel påverkar hjärnan på ett sätt som försvårar viktnedgång. (Bild: Canva)

De är dessutom direkt hälsofarliga om man ser vad som sker med hjärnan enligt en ny studie från University of São Paulo i Brasilien som visar att artificiella sötningsmedel faktiskt leder till att hjärnan föråldras snabbare.

Problem att minnas

Personer som intog höga nivåer av sötningsmedel hade problem att komma ihåg saker och återkalla ord, jämfört med personer som intog låga nivåer, visar studien som därmed talar sitt tydliga språk.

“Personer som konsumerade mest kalorifria sötningsmedel uppvisade en 62 procent snabbare global kognitiv nedgång än de som konsumerade den lägsta mängden”, säger huvudförfattaren till studien Claudia Kimie Suemoto.

“Det motsvarar 1,6 år av hjärnåldrande”, säger hon.

I studien undersöktes kosten och de kognitiva förmågorna hos runt 13 000 brasilianare mellan 35 och 75 år.

Personerna som konsumerade mest, intog runt en tesked sötningsmedel om dagen, och det kan jämföras med en vanlig läskedryck med sötningsmedel som innehåller över den dosen.

Stor marknadsföring

Sötningsmedel har marknadsfört som ett bra alternativ till socker för personer med diabetes och övervikt som snabbt vill gå ner i vikt.

Det handlar dock om ultraprocessade produkter och bör hanteras som sådana, menar en växande skara experter.

“Det utbredda antagandet att LNCS (sötningsmedel med lågt och inget kaloriinnehåll) representerar ett säkert sockersubstitut kan vara missvisande, särskilt med tanke på deras närvaro i produkter som marknadsförs som ’hälsosammare’ alternativ”, säger läkaren Thomas Holland som också ligger bakom studier i ämnet.

Nya alternativ

Nu vill forskarna genom nya studier ta reda på om “raffinerade sockeralternativ, såsom äppelmos, honung, lönnsirap och kokossocker, kan vara effektiva alternativ” till de artificiella sötningsmedlen.

