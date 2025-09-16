Vår lika intensiva som omotiverade jakt på mer protein tar sig ännu ett uttryck. Den här gången handlar det om glass och ett rekord.
Rekord när 7-Eleven glassar på
Det har konstaterats många gånger och i otaliga sammanhang. Svaret är alltid detsamma;
Nej, vi behöver i princip aldrig något proteintillskott.
”Det rekommenderade dagliga intaget för de allra flesta är 0,8 gram per kilo kroppsvikt. Men vi vet från befolkningsundersökningar att de flesta får i sig mer än så och ligger på 1,2 till 1,3 gram per kilo kroppsvikt och dag”, påpekade exempelvis Tommy Lundberg, forskare i fysiologi, hos Karolinska institutet 2023.
Proteintillskott onödigt och stör magen. Dagens PS
”Äter man får man inte proteinbrist”
”Proteinbrist är ovanligt i dagens samhälle där vi har god tillgång till mat. Nästan alla livsmedel innehåller protein, även sådana vi inte associerar med protein. Den som har tillgång till mat och äter den får inte proteinbrist.”
Är det några alls som behöver öka sitt proteinintag? Ett par grupper.
Det är dels äldre, som kan behöva mer protein för att bibehålla muskelmassa och funktioner och dels personer som tränar mycket, men då är det mest för att nå sina personliga träningsmål.
Första förluståret för succébolaget. Dagens PS
”Framgångsrik lansering”
Dessa fakta hindrar oss inte från att glatt kasta oss över produkter, som gör reklam för sig med ”protein” i budskapet.
Så kan följaktligen 7-Eleven nu meddela att ”Propud-mjukglass har blivit en av de mest framgångsrika lanseringarna i kedjans historia”.
”Försäljningen av mjukglass har mer än fördubblats sedan introduktionen av proteinmjukglassen. Och var femte kund har kommit tillbaka och köpt glassen igen inom två veckor, en nivå som närmar sig 7-Elevens omåttligt populära takeaway-kaffe”, konstaterar man belåtet.
Propud-mjukglassen, lanserad i slutet av juni, är laktosfri, proteinrik, utan tillsatt socker och innehåller bara 110 kcal ”per servering” och svarar därmed på alla just nu efterfrågade lockrop.
”Driver tillväxt”
Propud-mjukglassen ersätter inte bara den traditionella mjukglassen utan också driver tillväxt, skriver 7-Eleven.
”Glassen har blivit något av en energikick som våra kunder kan unna sig under arbetsdagen. Vi ser också att så många som var femte kund har kommit tillbaka inom två veckor för att unna sig ännu en proteinmjukglass, vilket är fantastiska siffror”, berättar Marie Wedin hos 7-Eleven.
”Vi vet att protein och minskat socker är starka konsumenttrender. Därför ville vi ta något så klassiskt som mjukglass och utveckla det i en riktning som speglar dagens trender”, avslutar Marie Wedin.
I dag finns Propud i 52 7-Eleven-butiker, men företaget meddelar, utan att någon blir förvånad, att man under det kommande året planerar att börja sälja glassen i fler butiker.
“Framtidens protein” blir kattmat i stället. Dagens PS
Från skrubben till miljarderna – Protean utmanar jättarna. Realtid
Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.
