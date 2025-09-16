Rekord när 7-Eleven glassar på

Det har konstaterats många gånger och i otaliga sammanhang. Svaret är alltid detsamma;

Nej, vi behöver i princip aldrig något proteintillskott.

”Det rekommenderade dagliga intaget för de allra flesta är 0,8 gram per kilo kroppsvikt. Men vi vet från befolkningsundersökningar att de flesta får i sig mer än så och ligger på 1,2 till 1,3 gram per kilo kroppsvikt och dag”, påpekade exempelvis Tommy Lundberg, forskare i fysiologi, hos Karolinska institutet 2023.

”Äter man får man inte proteinbrist”

”Proteinbrist är ovanligt i dagens samhälle där vi har god tillgång till mat. Nästan alla livsmedel innehåller protein, även sådana vi inte associerar med protein. Den som har tillgång till mat och äter den får inte proteinbrist.”

Är det några alls som behöver öka sitt proteinintag? Ett par grupper.

Det är dels äldre, som kan behöva mer protein för att bibehålla muskelmassa och funktioner och dels personer som tränar mycket, men då är det mest för att nå sina personliga träningsmål.

