Ingefära har länge varit kung i teet och wokpannan. Men nu visar forskningen att den kryddiga roten inte bara kittlar smaklökarna – den kan också hjälpa till att sänka kolesterolet och hålla hjärtat i form. Ett billigt knep i köket som kan vara lika effektivt som dyra apotekskurer.
Kryddan som sänker ditt kolesterol och räddar hjärtat
Mest läst i kategorin
Harvardprofessorn: Så mycket kostar det att bli lycklig
Att köpa en ny klocka eller ännu ett par sneakers gör dig inte lycklig. Men enligt Harvardprofessorn Arthur C Brooks finns det fyra saker du faktiskt kan lägga pengar på som ger utdelning i välbefinnande – och han har själv ökat sin egen lycka med 60 procent. Olycka som grundläge Förväntar du dig att vara …
Vill du bli 100 år? Så här går det till
Det är ingen slump vilka som får fylla 100 år, säger svenska forskare om nu någon trott det. Här är förklaringarna till varför vissa når dit. I många år har forskaren Karin Modig och hennes forskargrupp vid Karolinska institutet sysslat med frågan varför vissa människor lever så länge att de får fira sin 100-årsdag. De …
Ny studie: Så mycket plast andas du in – varje dag
Luften vi andas är full av osynliga plastbitar som kan tränga djupt in i våra lungor. En ny studie visar att vi dagligen kan få i oss tiotusentals plastpartiklar – bara genom att andas. Att hjärnan består av 0,5 procent plast har vi redan blivit varse om. Därtill vet vi att plast numera finns i …
Nytt verktyg kan förutse ärftliga sjukdomar
Forskare i USA har tagit fram ett nytt verktyg som kan hjälpa läkare att bättre förstå vad genetiska testresultat faktiskt innebär. Med hjälp av artificiell intelligens (AI) och patientjournaler kan man nu mer exakt bedöma risken för att utveckla vanliga ärftliga sjukdomar. På så sätt kan man undvika både onödig oro och behandlingar som inte …
Nya hotet mot Ozempic: Fettätande pärlor i desserten
Kan små, ätbara pärlor bli nästa genombrott i kampen mot övervikt? Nya forskningsresultat visar att så kallade microbeads kan få kroppen att göra sig av med fett redan i tarmen. Mer än halva den svenska vuxna befolkningen har övervikt eller obesitas, visar siffror från Folkhälsomyndigheten. I USA har 1 av 3 vuxna övervikt medan 2 …
“Glöm blodtrycksmaskiner och kolesterolsänkande margariner – lösningen kan redan ligga i din fruktskål. Ingefära, denna kryddiga rot som gör julteet varmt och wokarna lite rivigare, visar sig vara rena hälsobomben. Och nej, det är inte bara din yogalärare som påstår det. Forskningen börjar faktiskt komma ikapp mormors huskurer.”
Läs även: Klarar du dessa övningar? Då åldras din kropp bättre än andras
Funkar mot illamående
Att tugga på färsk ingefära eller dricka te med roten är ett välkänt knep för att lindra illamående. Brittiska NHS rekommenderar det till och med för gravida som vill undvika hårdare läkemedel. Studier visar att ingefära kan vara lika effektivt som receptfria tabletter mot sjösjuka eller biverkningar från cellgifter.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Ingefära som antiinflammatorisk superhjälte
Roten är laddad med ämnen som gingerol och shogaol, vilket gör den till en sorts naturlig Ipren. I en ny studie på autoimmuna sjukdomar minskade ingefära aktiviteten hos vissa vita blodkroppar som annars gärna går bärsärk i kroppen. Resultatet: mindre inflammation och kanske färre sjukdagar. Dessutom har den antibakteriella effekter – perfekt när förkylningen knackar på.
Ingefära mot smärta och kolesterol
Ont i knät efter padel? Eller träningsvärk från helgens crossfit-pass? Två gram ingefära om dagen kan minska muskelsmärta, enligt forskare. Vissa studier pekar också på att den lindrar mensvärk nästan lika bra som receptbelagda läkemedel. Inte illa för något som kostar några kronor kilot i grönsaksdisken.
Läs även: Därför luras vi av rubriker – och delar utan att läsa
Hjärtat älskar denna krydda
Här blir det riktigt intressant: en genomgång av 26 kliniska studier visar att ingefära kan sänka det onda LDL-kolesterolet och blodtrycket, samtidigt som det höjer det goda HDL. För personer med typ 2-diabetes finns också belägg för bättre blodsockerkontroll. Det är nästan så man vill byta ut apotekspåsen mot en juicecentrifug.
Hjälper även hjärnan – kanske
De riktigt stora löftena finns i laboratoriet. Där har forskare sett att ingefära kan skydda hjärnceller från åldrande och till och med bromsa cancercellers tillväxt. Det låter fantastiskt, men ännu är vi långt från att kalla roten för ett botemedel mot Alzheimers eller cancer.
Hur mycket ingefära är lagom
Att riva lite i teet eller ha i en gryta är helt riskfritt. Men den som klämmer i sig fyra gram pulver om dagen kan drabbas av halsbränna och magbesvär. Äter du blodförtunnande eller medicin mot diabetes bör du rådgöra med läkare innan du experimenterar.
Kort sagt: ingefära är inte bara något du köper till sushi. Den är en krydda som kan göra både kroppen och smaklökarna lyckligare.
Perfect Weekend Guide till ingefära mot högt kolesterol
- Testa en ingefärsshot på Joe & The Juice, om du vill ha snabbfix.
- Hemmavariant: riv en tesked färsk ingefära i varmt vatten med honung och citron.
- För hardcore: koka egen ingefärssirap och använd i cocktails – funkar lika bra i GT som i alkoholfri tonic.
Källa: The Independent, NHS, PubMed.
Läs även: Ny forskning: Då börjar kroppen rasa i raketfart
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Senaste nytt
Så får du en weekendresa i sista minuten – utan att spräcka kontot
Du missade att boka en weekendresa i tid, kollegorna är redan på väg till Rivieran och själv sitter du kvar i soffan. Men lugn – med lite flexibilitet, en bussbiljett och en app i mobilen kan du fortfarande ordna en weekendresa i sista minuten utan att kontot går i bitar. Här är tre sätt att …
Detta är Medelhavets sista oupptäckta paradis
Landet är på väg att bli Medelhavets nya guldklimp. Här hittar du stränder som påminner om Maldiverna, berg lika dramatiska som i Schweiz och historiska städer som ser ut att vara hämtade ur en roman av Ismail Kadare. Och det bästa av allt: priserna är fortfarande så låga att man kan äta en 11-rätters middag …
Michelin-kock riskerar fängelse
En influencer beställde en rätt för 40 euro av en kock men fick en nota på över 100. Nu har thailändska myndigheter blandat sig i – och den 82-åriga Michelin-kocken Jay Fai riskerar både böter och fängelse. "En omelett för 40 euro är rimligt. Men när notan landar på över 100 euro för lite ägg …
7 saker du alltid ska ta med till "ditt kök" i semesterhuset
Det finns få saker som dödar känslan i semesterhuset snabbare än att kliva in i hyrhuset och inse att det finns femton smörknivar men noll skärbrädor. Att laga mat på semestern kan vara kul – om du har med dig rätt grejer. Här är sju saker som förvandlar hyrköket från en mardröm till en kulinarisk …
Kryddan som sänker ditt kolesterol och räddar hjärtat
Ingefära har länge varit kung i teet och wokpannan. Men nu visar forskningen att den kryddiga roten inte bara kittlar smaklökarna – den kan också hjälpa till att sänka kolesterolet och hålla hjärtat i form. Ett billigt knep i köket som kan vara lika effektivt som dyra apotekskurer. "Glöm blodtrycksmaskiner och kolesterolsänkande margariner – lösningen …