Kryddan som sänker ditt kolesterol och räddar hjärtat

Ingefära som antiinflammatorisk superhjälte

Roten är laddad med ämnen som gingerol och shogaol, vilket gör den till en sorts naturlig Ipren. I en ny studie på autoimmuna sjukdomar minskade ingefära aktiviteten hos vissa vita blodkroppar som annars gärna går bärsärk i kroppen. Resultatet: mindre inflammation och kanske färre sjukdagar. Dessutom har den antibakteriella effekter – perfekt när förkylningen knackar på.

Ingefära mot smärta och kolesterol

Ont i knät efter padel? Eller träningsvärk från helgens crossfit-pass? Två gram ingefära om dagen kan minska muskelsmärta, enligt forskare. Vissa studier pekar också på att den lindrar mensvärk nästan lika bra som receptbelagda läkemedel. Inte illa för något som kostar några kronor kilot i grönsaksdisken.

Hjärtat älskar denna krydda

Här blir det riktigt intressant: en genomgång av 26 kliniska studier visar att ingefära kan sänka det onda LDL-kolesterolet och blodtrycket, samtidigt som det höjer det goda HDL. För personer med typ 2-diabetes finns också belägg för bättre blodsockerkontroll. Det är nästan så man vill byta ut apotekspåsen mot en juicecentrifug.

Roten som kan göra padelknän och träningsvärk lite snällare. (Foto: Canva)

Hjälper även hjärnan – kanske

De riktigt stora löftena finns i laboratoriet. Där har forskare sett att ingefära kan skydda hjärnceller från åldrande och till och med bromsa cancercellers tillväxt. Det låter fantastiskt, men ännu är vi långt från att kalla roten för ett botemedel mot Alzheimers eller cancer.

Hur mycket ingefära är lagom

Att riva lite i teet eller ha i en gryta är helt riskfritt. Men den som klämmer i sig fyra gram pulver om dagen kan drabbas av halsbränna och magbesvär. Äter du blodförtunnande eller medicin mot diabetes bör du rådgöra med läkare innan du experimenterar.

Kort sagt: ingefära är inte bara något du köper till sushi. Den är en krydda som kan göra både kroppen och smaklökarna lyckligare.

Mer än bara ett tillbehör till sushi. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide till ingefära mot högt kolesterol

Testa en ingefärsshot på Joe & The Juice, om du vill ha snabbfix.

Hemmavariant: riv en tesked färsk ingefära i varmt vatten med honung och citron.

För hardcore: koka egen ingefärssirap och använd i cocktails – funkar lika bra i GT som i alkoholfri tonic.

Källa: The Independent, NHS, PubMed.

