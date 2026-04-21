Forskare pekar ut ny bov bakom åldrandet

Proteinet som inte bara dödar

MLKL har tidigare kopplats till programmerad celldöd, skriver TM. En slags intern avvecklingsplan när något gått fel.

Nu visar forskningen något mer intressant: proteinet verkar också slita på cellerna utan att döda dem.

När forskarna utsatte stamceller för stress – inflammation, DNA-problem och andra klassiska åldrandefaktorer – aktiverades MLKL. Resultatet blev skador på mitokondrierna, cellernas energicentraler.

Kort sagt: cellerna får sämre batteri.

När vi åldras tappar stamcellerna både tempo och precision i sin produktion. (Foto: TT)

Mindre energi, snabbare åldrande

När energisystemet kraschar händer det som alltid händer när batteriet dör. Allt går långsammare.

Stamcellerna förlorar sin förmåga att förnya sig. Immunförsvaret blir snedfördelat. Kroppen reagerar sämre på sjukdomar.

Det är åldrande i koncentrerad form.

Bromsa processen – i teorin

Den verkligt intressanta delen är vad som händer när man stänger av MLKL.

I försöken fungerade stamcellerna bättre. De producerade friskare immunceller och visade mindre DNA-skador, trots att de utsattes för samma stress.

Det öppnar för en rätt lukrativ tanke: läkemedel som bromsar åldrandet på cellnivå.

Forskningen visar hur kroppens inre balans gradvis rubbas med åren. (Foto: TT)

Från labb till livsstil

Innan någon börjar boka tid för evig ungdom: det här är fortfarande forskning på möss.

Men riktningen är tydlig. Åldrande handlar inte bara om tid, utan om hur kroppen hanterar stress och energi.

Och där finns det plötsligt något att påverka.

Det är inte ett botemedel. Men det är en affärsidé som redan luktar Silicon Valley och biotechmiljarder.

