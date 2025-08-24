Dagens PS
Dagensps.se
Hälsa

Klarar du dessa övningar? Då åldras din kropp bättre än andras 

Sju övningar kan visa om din kropp åldras bättre än andras
Sju övningar kan visa om din kropp åldras bättre än andras, menar fysioterapeuten (Foto: Janerik Henriksson/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 24 aug. 2025Publicerad: 24 aug. 2025

Enligt en fysioterapeut finns det sju övningar som kan visa om din kropp åldras bättre än andras. 

Att åldras är oundvikligt. 

Men hur snabbt det går är inte lika självklart.

Vill du veta om din kropp åldras bättre än genomsnittet? En amerikansk fysioterapeut och tränare, Andy Fata-Chan, menar att det går att testa med sju enkla – men avslöjande – övningar. 

Klarar du dem smärtfritt och med kontroll i 30-40-årsåldern är du på god väg mot en starkare och friskare framtid.

Det rapporterar CNBC

1. Armhävningar visar mer än styrka

Armhävningar tränar muskler du använder varje dag. Men de säger också något om hjärtat. 

En studie från 2019 visade att män som klarade 40 armhävningar i rad hade betydligt lägre risk för hjärtsjukdomar än de som klarade tio eller färre.

2. Pull-ups och greppstyrkan

Pull-ups stärker rygg, axlar, armar och bål – muskler som behövs för allt från matkassar till att hålla balansen i kollektivtrafiken. 

Dessutom är greppstyrkan, som övningen kräver, kopplad till lägre dödlighet senare i livet, konstaterar Fata-Chan.

3. Balansen avgör livslängden

Att kunna stå på ett ben sägs vara en indikator på livslängd. I enbensknäböj mot bänk testas både styrka och balans. 

Studier visar att personer som inte kan balansera på ett ben i tio sekunder i 50-årsåldern löper högre risk att dö i förtid.

4. Enbensmarklyft – stark baksida ger skydd

Enbensmarklyft tränar baksidan av kroppen – hamstrings och sätesmuskler – som är avgörande för att hålla ryggen stark och steget stabilt. En vältränad baksida minskar risken för ryggont och gör att du kan gå och röra dig smidigare även högre upp i åldrarna.

Forskning visar dessutom att starka bakre muskelkedjor hänger ihop med mindre smärta, bättre funktionsförmåga och större muskelstyrka över tid. Klarar du övningen utan problem är det därför ett tecken på att din kropp behåller viktiga funktioner som ofta försämras med åldern.

5. Squat jumps – behåll kraften när du åldras

När vi passerar 40 minskar den explosiva styrkan – alltså förmågan att snabbt utveckla kraft – betydligt snabbare än den rena muskelstyrkan. Det gör att vi blir långsammare, mer orörliga och får svårare att parera snabba rörelser.

Genom att träna squat jumps, knäböj med hopp, kan du bromsa det tappet. Övningen stärker benens snabbhet och kraft, vilket i sin tur förbättrar rörlighet och minskar risken för fallolyckor – en av de största hälsoriskerna för äldre.

Kropp
Squat jumps minskar risken för fallolyckor (Foto: Pexels)

6. Hop and stick – balans och starkare skelett

”Hop and stick” är en övning där du hoppar och landar på samma ben med kontroll. Det låter enkelt, men kräver att hjärna och kropp samarbetar fullt ut.

Förmågan att landa mjukt och balanserat tränar inte bara koordination och stabilitet, utan stärker också skelettet. Studier visar att just den här typen av stötbelastning kan förbättra bentätheten och motverka benskörhet – en vanlig orsak till frakturer senare i livet.

7. Utfallet som förlänger rörligheten

Det statiska utfallssteget, split squat isometric hold, förbättrar både höftens rörlighet och framsidans styrka. 

Just dessa faktorer är enligt forskningen avgörande för hur kroppen åldras.

ÅlderövningarTräning
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

