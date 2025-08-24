Enligt en fysioterapeut finns det sju övningar som kan visa om din kropp åldras bättre än andras.
Klarar du dessa övningar? Då åldras din kropp bättre än andras
Mest läst i kategorin
Superkrafterna i svampar – eller vägen till akuten
De senaste åren har mikrodoser av psykedeliska svampar blivit trendigare än surdeg och kallbad tillsammans. På Instagram flödar tips om att lite svamp i kaffet ger bättre fokus än tio espresso, och på TikTok lovar självutnämnda biohackers att kreativiteten blommar ut som en nysatt basilika. Men parallellt med hypen ökar samtalen till giftinformationscentraler och antalet …
Drick rosa – därför är vattenmelonsjuice nya Aperol
Vattenmelonsjuice är mer än en Instagramvänlig färgklick i glaset. Den är törstsläckande, fullproppad med vitaminer och kan till och med ge ditt hjärta en boost. Kort sagt – sommarens mest stilrena hälsodrink som gör att Aperol plötsligt känns som 2019. Vätskebalansen på topp Vattenmelon består till över 90 procent av vatten. En kopp tärnad melon …
Ny forskning: Då börjar kroppen rasa i raketfart
Ny forskning har kartlagt kroppens åldrande och hittat den punkt då allt plötsligt går snabbare. Runt 50 inträffar en molekylär storm där organ och vävnader åldras i rekordfart – med ökad risk för hjärtproblem, levertrubbel och andra krämpor. Men det finns också hopp för den som vill bromsa raset. Proteinerna som skvallrar om åldrandet i …
Därför luras vi av rubriker – och delar utan att läsa
Jag erkänner. Jag har själv delat en artikel utan att öppna den. Rubriken var så skarp, så rolig, så provocerande – att jag kände mig smart bara av att trycka på dela. Men forskningen visar att jag inte är ensam. Tre av fyra delar nyheter på Facebook utan att läsa texten. Frågan är vad det …
Vad säger din kroppslukt om din hälsa?
Muskig doft, fruktig andedräkt eller en ton av ruttet äpple. Vår egen kroppslukt kan säga mer om vår hälsa än vi anar. När den skotska sjuksköterskan Joy Milne började känna en ny, muskig doft från sin man anade hon först inget särskilt. Men flera år senare fick han diagnosen Parkinsons sjukdom. På ett möte med …
Att åldras är oundvikligt.
Men hur snabbt det går är inte lika självklart.
Vill du veta om din kropp åldras bättre än genomsnittet? En amerikansk fysioterapeut och tränare, Andy Fata-Chan, menar att det går att testa med sju enkla – men avslöjande – övningar.
Klarar du dem smärtfritt och med kontroll i 30-40-årsåldern är du på god väg mot en starkare och friskare framtid.
Det rapporterar CNBC.
1. Armhävningar visar mer än styrka
Armhävningar tränar muskler du använder varje dag. Men de säger också något om hjärtat.
En studie från 2019 visade att män som klarade 40 armhävningar i rad hade betydligt lägre risk för hjärtsjukdomar än de som klarade tio eller färre.
Läs även: Träningen som sabbar din sömn och belastar ditt hjärta. Dagens PS
Senaste nytt
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
2. Pull-ups och greppstyrkan
Pull-ups stärker rygg, axlar, armar och bål – muskler som behövs för allt från matkassar till att hålla balansen i kollektivtrafiken.
Dessutom är greppstyrkan, som övningen kräver, kopplad till lägre dödlighet senare i livet, konstaterar Fata-Chan.
3. Balansen avgör livslängden
Att kunna stå på ett ben sägs vara en indikator på livslängd. I enbensknäböj mot bänk testas både styrka och balans.
Studier visar att personer som inte kan balansera på ett ben i tio sekunder i 50-årsåldern löper högre risk att dö i förtid.
4. Enbensmarklyft – stark baksida ger skydd
Enbensmarklyft tränar baksidan av kroppen – hamstrings och sätesmuskler – som är avgörande för att hålla ryggen stark och steget stabilt. En vältränad baksida minskar risken för ryggont och gör att du kan gå och röra dig smidigare även högre upp i åldrarna.
Forskning visar dessutom att starka bakre muskelkedjor hänger ihop med mindre smärta, bättre funktionsförmåga och större muskelstyrka över tid. Klarar du övningen utan problem är det därför ett tecken på att din kropp behåller viktiga funktioner som ofta försämras med åldern.
5. Squat jumps – behåll kraften när du åldras
När vi passerar 40 minskar den explosiva styrkan – alltså förmågan att snabbt utveckla kraft – betydligt snabbare än den rena muskelstyrkan. Det gör att vi blir långsammare, mer orörliga och får svårare att parera snabba rörelser.
Genom att träna squat jumps, knäböj med hopp, kan du bromsa det tappet. Övningen stärker benens snabbhet och kraft, vilket i sin tur förbättrar rörlighet och minskar risken för fallolyckor – en av de största hälsoriskerna för äldre.
6. Hop and stick – balans och starkare skelett
”Hop and stick” är en övning där du hoppar och landar på samma ben med kontroll. Det låter enkelt, men kräver att hjärna och kropp samarbetar fullt ut.
Förmågan att landa mjukt och balanserat tränar inte bara koordination och stabilitet, utan stärker också skelettet. Studier visar att just den här typen av stötbelastning kan förbättra bentätheten och motverka benskörhet – en vanlig orsak till frakturer senare i livet.
7. Utfallet som förlänger rörligheten
Det statiska utfallssteget, split squat isometric hold, förbättrar både höftens rörlighet och framsidans styrka.
Just dessa faktorer är enligt forskningen avgörande för hur kroppen åldras.
Läs också: Sömn viktigare än träning i ny hälsorapport – här är tre udda tips till bättre nattvila. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Senaste nytt
Hon byggde miljardföretag med lån från mormor
Hon fick låna en skaplig slant av mormor för att förverkliga drömmen om att driva eget – nu väntas bolaget dra in intäkter på nära 2 miljarder kronor. Miljontals människor uppges älska skönhetsimperiet P. Louise som Paige Louise Williams skapat, enligt BBC. De beräknade intäkterna väntas i år bli 138 miljoner pund, alltså 1 780 …
Striden om skogen: Ska Sverige betala för att låta träden stå kvar?
En ny strid har blossat upp i Sverige. Förslaget om att betala skogsägare för att skjuta upp avverkningen splittrar politiker, branschföreträdare och markägare. Bakgrunden är EU:s klimatmål, där unionen senast 2030 måste ta bort 310 miljoner ton koldioxid ur atmosfären. Som det land med störst skogsareal i EU får Sverige en tung roll i att …
Analytiker varnar: Bubbla hotar Kina i marknadsrallyt
Aktier rusar i Kina i skuggan av landets djupa fastighetskris och de amerikanska tullarna – det får bedömare att varna för en bubbla. Enligt vissa analytiker, skriver Bloomberg, är börsrallyt i världens näst största ekonomi Kina inte hållbart mot bakgrund av riskerna. Särskilt pekar experterna på Kinas långtgående fastighetskris, men även Trumps tullar. Det är …
Klarar du dessa övningar? Då åldras din kropp bättre än andras
Enligt en fysioterapeut finns det sju övningar som kan visa om din kropp åldras bättre än andras.? Att åldras är oundvikligt.? Men hur snabbt det går är inte lika självklart. Vill du veta om din kropp åldras bättre än genomsnittet? En amerikansk fysioterapeut och tränare, Andy Fata-Chan, menar att det går att testa med sju …
Rapport: Rysslands ekonomi nära ruinens brant
Enligt ny rapport från Oxford Ekonomics är Rysslands ekonomi på ättestupan och ”står på randen till en recession”. Under mötet med USA:s president Donald Trump i Alaska lyckades den ryske ledaren Vladimir Putin köpa mer tid för sitt krig med Ukraina, och åtminstone tillfälligt avvärja amerikanska sanktioner, konstaterar Fortune. De sanktioner från USA mot Moskva …