Ny forskning har kartlagt kroppens åldrande och hittat den punkt då allt plötsligt går snabbare. Runt 50 inträffar en molekylär storm där organ och vävnader åldras i rekordfart – med ökad risk för hjärtproblem, levertrubbel och andra krämpor. Men det finns också hopp för den som vill bromsa raset.
Ny forskning: Då börjar kroppen rasa i raketfart
Vattenmelonsjuice är mer än en Instagramvänlig färgklick i glaset. Den är törstsläckande, fullproppad med vitaminer och kan till och med ge ditt hjärta en boost. Kort sagt – sommarens mest stilrena hälsodrink som gör att Aperol plötsligt känns som 2019. Vätskebalansen på topp Vattenmelon består till över 90 procent av vatten. En kopp tärnad melon …
Jag erkänner. Jag har själv delat en artikel utan att öppna den. Rubriken var så skarp, så rolig, så provocerande – att jag kände mig smart bara av att trycka på dela. Men forskningen visar att jag inte är ensam. Tre av fyra delar nyheter på Facebook utan att läsa texten. Frågan är vad det …
Muskig doft, fruktig andedräkt eller en ton av ruttet äpple. Vår egen kroppslukt kan säga mer om vår hälsa än vi anar. När den skotska sjuksköterskan Joy Milne började känna en ny, muskig doft från sin man anade hon först inget särskilt. Men flera år senare fick han diagnosen Parkinsons sjukdom. På ett möte med …
Sushi och thaimat har länge haft hälsostämpel i Sverige. Men nya blodsockermätningar visar att den såsdränkta laxrullen kan få kurvan att skjuta i höjden mer än en bit prinsesstårta. Resultatet: toppar, dippar och en ofrivillig tupplur på eftermiddagsmötet. Det nya hälsotricket stavas glukossensorer. Små klisterlappar på armen som visar hur maten på tallriken skickar ditt …
Allt fler svenskar som aldrig har rökt får lungcancer. Trenden är särskilt tydlig bland kvinnor, där antalet fall har ökat kraftigt de senaste 20 åren. Radon i bostäder, passiv rökning och luftföroreningar pekas ut som viktiga riskfaktorer. Från astmamisstanke till cancerbesked När Katie Hulan, 37 år, sökte vård för sin envisa hosta trodde läkaren först …
Forskare vid Chinese Academy of Sciences har analyserat vävnadsprover från 76 organdonatorer i åldrarna 14 till 68. Resultatet blev inget mindre än en “atlas över åldrandet”, där man kan se hur kroppens proteiner förändras över tid. Och det är alltså runt 50 som de flesta organ upplever en “molekylär storm” – en sorts ålderschock där hundratals proteiner plötsligt förändras.
“Det är som att kroppen går från att vara ett jazzband som improviserar till att bli en skramlande hårdrockskonsert”, förklarar en av forskarna i Medical News Today.
Hjärtat i skottlinjen enligt ny forskning
Det mest dramatiska exemplet hittade man i aortan – kroppens största blodkärl. Här förändrades proteinerna snabbare än i något annat organ. Forskarna menar att just hjärt-kärlsystemet fungerar som ett högtalarsystem för hela kroppens åldrande. När aortan börjar sända ut “senokiner”, särskilda åldrandesignaler, reagerar resten av kroppen. Resultatet blir ökad risk för sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, fettlever och olika former av fibros.
Åldrandet som sjukdomens moder
“Varje geriatrisk sjukdom är egentligen bara en manifestation av underliggande organåldrande”, säger Guang-Hui Liu, studiens huvudförfattare. Med andra ord: att vi får hjärtproblem, leversjukdomar eller minnessvikt är bara olika uttryck för samma grundläggande process – kroppen har helt enkelt blivit sämre på att hålla ordning på sina proteiner.
Ett nytt sätt att tänka sjukvård
Forskare hoppas nu att kunskapen kan användas för att flytta sjukvården från att vara reaktiv till att bli proaktiv. Om vi vet när åldrandet accelererar kan vi också sätta in förebyggande behandlingar i rätt tid. Kanske handlar det i framtiden mindre om att behandla sjukdom och mer om att bromsa själva åldrandet.
Som geriatrikchefen Manisha Parulekar i New Jersey uttrycker det: “Det här är början på en medicin som inte bara förlänger livet, utan också gör de extra åren friskare och roligare.”
Vad betyder det för din kropp som snart fyller 50
Nej, du behöver inte börja googla “anti-age-kurser i Bali” direkt. Men det är kanske ett bra tillfälle att fundera på livsstil. Forskningen visar att även om vi inte kan stoppa åldrandet kan vi påverka hur snabbt det sker. Motion, kost och sömn låter trist och förutsägbart – men tycks fortfarande vara de bästa knepen.
Och ja, du kan fortfarande festa, resa och äta ostbågar. Men kanske inte allt på samma helg.
Perfect Weekend Guide: Så håller du kroppen ung
- Rör på dig: Fysisk aktivitet stärker hjärta, muskler och hjärna – och gör proteinerna gladare.
- Ät klokt: Medelhavskost med mycket grönsaker och fisk verkar vara ett vinnande koncept.
- Sov ordentligt: Kroppen reparerar sig själv på natten. Netflix kan vänta.
- Håll koll på värdena: Blodtryck, kolesterol och blodsocker ger viktiga ledtrådar om åldrandet går för fort.
- Odla vänskap: Ett aktivt socialt liv kan vara lika viktigt som gymkortet.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
