Ny forskning: Då börjar kroppen rasa i raketfart

Hjärtat i skottlinjen enligt ny forskning

Det mest dramatiska exemplet hittade man i aortan – kroppens största blodkärl. Här förändrades proteinerna snabbare än i något annat organ. Forskarna menar att just hjärt-kärlsystemet fungerar som ett högtalarsystem för hela kroppens åldrande. När aortan börjar sända ut “senokiner”, särskilda åldrande­signaler, reagerar resten av kroppen. Resultatet blir ökad risk för sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, fettlever och olika former av fibros.

Åldrandet som sjukdomens moder

“Varje geriatrisk sjukdom är egentligen bara en manifestation av underliggande organåldrande”, säger Guang-Hui Liu, studiens huvudförfattare. Med andra ord: att vi får hjärtproblem, leversjukdomar eller minnessvikt är bara olika uttryck för samma grundläggande process – kroppen har helt enkelt blivit sämre på att hålla ordning på sina proteiner.

50 är inte den nya 40 – åtminstone inte på cellnivå. (Foto: Canva)

Ett nytt sätt att tänka sjukvård

Forskare hoppas nu att kunskapen kan användas för att flytta sjukvården från att vara reaktiv till att bli proaktiv. Om vi vet när åldrandet accelererar kan vi också sätta in förebyggande behandlingar i rätt tid. Kanske handlar det i framtiden mindre om att behandla sjukdom och mer om att bromsa själva åldrandet.

Som geriatrikchefen Manisha Parulekar i New Jersey uttrycker det: “Det här är början på en medicin som inte bara förlänger livet, utan också gör de extra åren friskare och roligare.”

Forskarnas atlas visar exakt hur kroppen åldras organ för organ. (Foto: Canva)

Vad betyder det för din kropp som snart fyller 50

Nej, du behöver inte börja googla “anti-age-kurser i Bali” direkt. Men det är kanske ett bra tillfälle att fundera på livsstil. Forskningen visar att även om vi inte kan stoppa åldrandet kan vi påverka hur snabbt det sker. Motion, kost och sömn låter trist och förutsägbart – men tycks fortfarande vara de bästa knepen.

Och ja, du kan fortfarande festa, resa och äta ostbågar. Men kanske inte allt på samma helg.

Perfect Weekend Guide: Så håller du kroppen ung

Rör på dig : Fysisk aktivitet stärker hjärta, muskler och hjärna – och gör proteinerna gladare.

: Fysisk aktivitet stärker hjärta, muskler och hjärna – och gör proteinerna gladare. Ät klokt : Medelhavskost med mycket grönsaker och fisk verkar vara ett vinnande koncept.

: Medelhavskost med mycket grönsaker och fisk verkar vara ett vinnande koncept. Sov ordentligt : Kroppen reparerar sig själv på natten. Netflix kan vänta.

: Kroppen reparerar sig själv på natten. Netflix kan vänta. Håll koll på värdena : Blodtryck, kolesterol och blodsocker ger viktiga ledtrådar om åldrandet går för fort.

: Blodtryck, kolesterol och blodsocker ger viktiga ledtrådar om åldrandet går för fort. Odla vänskap: Ett aktivt socialt liv kan vara lika viktigt som gymkortet.

