Ny forskning: Då börjar kroppen rasa i raketfart

Forskare har hittat kroppens brytpunkt, och den är tidigare än du tror. (Foto: Canva)
Uppdaterad: 23 aug. 2025Publicerad: 23 aug. 2025

Ny forskning har kartlagt kroppens åldrande och hittat den punkt då allt plötsligt går snabbare. Runt 50 inträffar en molekylär storm där organ och vävnader åldras i rekordfart – med ökad risk för hjärtproblem, levertrubbel och andra krämpor. Men det finns också hopp för den som vill bromsa raset.

Proteinerna som skvallrar om åldrandet i kroppen

Forskare vid Chinese Academy of Sciences har analyserat vävnadsprover från 76 organ­donatorer i åldrarna 14 till 68. Resultatet blev inget mindre än en “atlas över åldrandet”, där man kan se hur kroppens proteiner förändras över tid. Och det är alltså runt 50 som de flesta organ upplever en “molekylär storm” – en sorts ålderschock där hundratals proteiner plötsligt förändras.

“Det är som att kroppen går från att vara ett jazzband som improviserar till att bli en skramlande hårdrockskonsert”, förklarar en av forskarna i Medical News Today.

Frågan är inte om du åldras, utan hur snabbt det går. (Foto: Canva)
Hjärtat i skottlinjen enligt ny forskning

Det mest dramatiska exemplet hittade man i aortan – kroppens största blodkärl. Här förändrades proteinerna snabbare än i något annat organ. Forskarna menar att just hjärt-kärlsystemet fungerar som ett högtalarsystem för hela kroppens åldrande. När aortan börjar sända ut “senokiner”, särskilda åldrande­signaler, reagerar resten av kroppen. Resultatet blir ökad risk för sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, fettlever och olika former av fibros.

Åldrandet som sjukdomens moder

“Varje geriatrisk sjukdom är egentligen bara en manifestation av underliggande organåldrande”, säger Guang-Hui Liu, studiens huvudförfattare. Med andra ord: att vi får hjärtproblem, leversjukdomar eller minnessvikt är bara olika uttryck för samma grundläggande process – kroppen har helt enkelt blivit sämre på att hålla ordning på sina proteiner.

50 är inte den nya 40 – åtminstone inte på cellnivå. (Foto: Canva)

Ett nytt sätt att tänka sjukvård

Forskare hoppas nu att kunskapen kan användas för att flytta sjukvården från att vara reaktiv till att bli proaktiv. Om vi vet när åldrandet accelererar kan vi också sätta in förebyggande behandlingar i rätt tid. Kanske handlar det i framtiden mindre om att behandla sjukdom och mer om att bromsa själva åldrandet.

Som geriatrikchefen Manisha Parulekar i New Jersey uttrycker det: “Det här är början på en medicin som inte bara förlänger livet, utan också gör de extra åren friskare och roligare.”

Forskarnas atlas visar exakt hur kroppen åldras organ för organ. (Foto: Canva)

Vad betyder det för din kropp som snart fyller 50

Nej, du behöver inte börja googla “anti-age-kurser i Bali” direkt. Men det är kanske ett bra tillfälle att fundera på livsstil. Forskningen visar att även om vi inte kan stoppa åldrandet kan vi påverka hur snabbt det sker. Motion, kost och sömn låter trist och förutsägbart – men tycks fortfarande vara de bästa knepen.

Och ja, du kan fortfarande festa, resa och äta ostbågar. Men kanske inte allt på samma helg.

Perfect Weekend Guide: Så håller du kroppen ung

  • Rör på dig: Fysisk aktivitet stärker hjärta, muskler och hjärna – och gör proteinerna gladare.
  • Ät klokt: Medelhavskost med mycket grönsaker och fisk verkar vara ett vinnande koncept.
  • Sov ordentligt: Kroppen reparerar sig själv på natten. Netflix kan vänta.
  • Håll koll på värdena: Blodtryck, kolesterol och blodsocker ger viktiga ledtrådar om åldrandet går för fort.
  • Odla vänskap: Ett aktivt socialt liv kan vara lika viktigt som gymkortet.

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

