Forskare: Barn från landet oftare deprimerade

Ungefär 20 000 barn har undersökts. Resultatet tyder på olika risker för barn uppväxta på landet respektive i en stad.

Deprimerad landsbygd, stressiga städer

I studien såg man att depression, ångest och social tillbakadragenhet var vanligare hos barn som vuxit upp utanför en stad.

Socioekonomisk utsatthet, dålig vård och sämre utbildning skulle kunna förklara mönstret hos landsbygdsbarnen, enligt forskarna.

Vidare beskriver man fenomenet ”left-behind children”: Fattiga föräldrar lämnar hemmet för att jobba på annan ort. Barnen uppfostras av släktingar – vilket också kan bli ett slags trauma som triggar psykisk ohälsa.

De undersökta barn som istället vuxit upp i kinesiska städer visar istället oftare ADHD-liknande symtom, sociala svårigheter och normbrytande beteenden. Forskarna drar slutsatsen att högre prestationspress i skolan och en mer stressfylld vardag kan vara förklaringen till sådan problematik.