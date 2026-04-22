Barn från landsbygden drabbas oftare av depression än barn som växt upp i en stad. Samtidigt kan exempelvis ADHD vara vanligare i städerna.
Forskare: Barn från landet oftare deprimerade
Barn drabbas av olika typer av psykisk ohälsa beroende på om de växer upp på landsbygden eller i en stad. Det visar en kinesisk forskningsstudie som publicerades förra veckan.
Ungefär 20 000 barn har undersökts. Resultatet tyder på olika risker för barn uppväxta på landet respektive i en stad.
Deprimerad landsbygd, stressiga städer
I studien såg man att depression, ångest och social tillbakadragenhet var vanligare hos barn som vuxit upp utanför en stad.
Socioekonomisk utsatthet, dålig vård och sämre utbildning skulle kunna förklara mönstret hos landsbygdsbarnen, enligt forskarna.
Läs mer: Svenskar dumpar barnafödandet – har inte råd
Vidare beskriver man fenomenet ”left-behind children”: Fattiga föräldrar lämnar hemmet för att jobba på annan ort. Barnen uppfostras av släktingar – vilket också kan bli ett slags trauma som triggar psykisk ohälsa.
De undersökta barn som istället vuxit upp i kinesiska städer visar istället oftare ADHD-liknande symtom, sociala svårigheter och normbrytande beteenden. Forskarna drar slutsatsen att högre prestationspress i skolan och en mer stressfylld vardag kan vara förklaringen till sådan problematik.
Pojkar mer drabbade än flickor
Hos barnen som redan hade en psykiatrisk diagnos var skillnaderna mellan stad och landsbygd ännu större.
Barn från landet visade oftare depressiva och sociala problem, medan stadsbarn i högre grad hade beteendesvårigheter och i vissa fall visade aggressivitet.
Läs mer: Putins hårda grepp: Gör barnen till nationalister
Studien visade också att pojkar i större utsträckning påverkas mentalt av var de bor än vad flickor gör.
Kan inte översättas direkt
Trots att 20 000 undersökta barn låter som ett rejält urval kommenterar en skribent på Euronews att man inte kan bortse från faktumet att studien koncentrerades till en enda region i Kina.
Stads- respektive landsbygdslivet ser olika ut i världen, och det är svårt att dra några större slutsatser från studiens resultat. Forskarna menar dock att studien kan ge grund för en mer verklighetsanpassad sjukvård:
”Genom att fördela resurser mer utifrån faktiska mönster i psykisk ohälsa kan man skapa ett mer effektivt och inkluderande system för mental hälsa i olika regioner.”