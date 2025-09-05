Dagens PS
Jakten på evig ungdom – nu testas mirakelkuren på hundar

Hundar på labb: de riktiga influensers of longevity (Foto: Pixabay)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 05 sep. 2025Publicerad: 05 sep. 2025

Drömmen om att stoppa åldrandet och evig ungdom har funnits sedan Ponce de León letade efter ungdomens källa i Karibien. Femhundra år senare är platsen en annan – Påskön i Stilla havet – och elixirens namn är rapamycin.

Perfect Weekend har läst senaste numret av Forskning & Framsteg och där framträder en bild av hur läkemedlet, som först upptäcktes i bakterier i Påsköns jord, nu är Silicon Valleys hetaste snackis. Tech-miljardärer, forskare och kändisar från Hollywood tävlar om att få en dos av framtiden. Men fungerar det?

Påskön: först turistmål, nu apotek för evigt liv (Foto: Pixabay)
Från vulkanjord till Wall Street

Rapamycin har länge använts inom vården – framför allt för att förhindra att transplanterade organ stöts bort. Men de senaste tio åren har forskare upptäckt att molekylen verkar kunna förlänga livslängden hos möss, bananflugor – och kanske även människor.

Det stora genombrottet kommer nu i USA där 580 hundar deltar i ett gigantiskt experiment. Varje hund får en tablett – antingen rapamycin eller placebo – och sedan följs deras hälsa under flera år. Hundarna är perfekta försöksdjur eftersom deras åldrande påminner om vårt eget.

”Om rapamycin fungerar på hundar finns all anledning att tro att det också kan fungera på människor”, säger professor Rozalyn Anderson vid University of Wisconsin.

Livsförlängning
Bryan Johnson har själv genomgått kontroversiella livsförlängnings-metoder, som att ta emot en liter plasma från sin tonårsson – i hopp om att bromsa åldrandet. (Foto: Bryan Johnson)
Tech-miljardärernas nya leksak

Samtidigt som forskarna gör sitt jobb har Kaliforniens miljardärer gjort evig ungdom till en investeringsgren. Bryan Johnson – känd för att mäta sitt biologiska ålder i sociala medier – är bara en av många som pumpar in pengar i forskningen.

Sara Hägg, forskare vid Karolinska institutet, förklarar varför:
”Tech-miljardärer bidrar till intresset för att bromsa åldrandet. De har pengarna, de har viljan och de blir själva äldre.”

Läs även: FN-rapporten: Tillit slår både pengar och trygghet i lyckoligan

Rapamycin – piller eller placebo, det är frågan (Foto: Pixabay)

Den biologiska klockan och evig ungdom

Vad händer då egentligen i kroppen när vi åldras?

  • Våra celler tappar förmågan att reparera skador.
  • Kronisk inflammation gör oss mer sårbara.
  • Energifabrikerna i cellerna – mitokondrierna – blir trötta.
  • Till slut bildas så kallade zombieceller som bara hänger kvar utan att bidra.

Resultatet: rynkor, sämre immunförsvar och en kropp som inte längre orkar springa maraton.

Träning och sallad – fortfarande bäst

Men även om rapamycin får mycket uppmärksamhet är det fortfarande de klassiska råden som gäller. Ät nyttigt, sov ordentligt, drick måttligt och rör på dig. Forskning visar att fysisk aktivitet bromsar många av de negativa effekterna av åldrande – från hjärta och lungor till muskler och ämnesomsättning.

Så frågan är: vill du satsa på en daglig joggingtur eller på en pillerkur från Påskön?

Källa: Forskning & Framsteg

Är 120 det nya 60? Forskningen hoppas på det (Foto: Pixabay)

Perfect Weekend Guide till evig ungdom

  • Rapamycin: Upptäcktes i bakterier på Påskön på 1960-talet.
  • Hundexperimentet: Pågår i USA med 580 hundar som försökskaniner.
  • Kändisfaktor: Bryan Johnson och andra tech-miljardärer testar gärna själva.
  • Det säkra kortet: Fysisk träning, bra mat och god sömn är fortfarande bästa receptet på lång livslängd.

Forskare har hittat ett nytt vapen mot cancer

Cancer har länge setts som ett ödesdigert resultat av skadliga mutationer i DNA. En cell tappar kontrollen och börjar dela sig ohämmat.
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

