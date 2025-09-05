Jakten på evig ungdom – nu testas mirakelkuren på hundar

Perfect Weekend har läst senaste numret av Forskning & Framsteg och där framträder en bild av hur läkemedlet, som först upptäcktes i bakterier i Påsköns jord, nu är Silicon Valleys hetaste snackis. Tech-miljardärer, forskare och kändisar från Hollywood tävlar om att få en dos av framtiden. Men fungerar det?

Påskön: först turistmål, nu apotek för evigt liv (Foto: Pixabay)

Från vulkanjord till Wall Street

Rapamycin har länge använts inom vården – framför allt för att förhindra att transplanterade organ stöts bort. Men de senaste tio åren har forskare upptäckt att molekylen verkar kunna förlänga livslängden hos möss, bananflugor – och kanske även människor.

Det stora genombrottet kommer nu i USA där 580 hundar deltar i ett gigantiskt experiment. Varje hund får en tablett – antingen rapamycin eller placebo – och sedan följs deras hälsa under flera år. Hundarna är perfekta försöksdjur eftersom deras åldrande påminner om vårt eget.

”Om rapamycin fungerar på hundar finns all anledning att tro att det också kan fungera på människor”, säger professor Rozalyn Anderson vid University of Wisconsin.