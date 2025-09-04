Cancer har länge setts som ett ödesdigert resultat av skadliga mutationer i DNA. En cell tappar kontrollen och börjar dela sig ohämmat. Men nu växer en ny bild fram.
Forskare har hittat ett nytt vapen mot cancer
Mest läst i kategorin
Ny trend: Män köper sig ett sexpack istället för att träna
Varför nöja sig med ett halvdant resultat framför spegeln när det finns en genväg till perfektion och ett sexpack. Allt fler män bokar tid hos plastikkirurgen och köper sig ett sexpack som varken kräver proteinshakes eller hundratals situps. En tvättbrädemage går numera att få levererad direkt – mot rätt pris. I Sverige nöjer vi oss …
Ny undersökning: Hälsofaran tre av fyra missar
En stor del av svenskarna har pollenallergi av olika slag. Nu är det dags för höstens allergisäsong. Vi talar om korsallergier. Många svenskar har pollenallergi och antalet pollenallergiker har ökat, enligt offentliga källor. Men trots att den genuina pollensäsongen nu lider mot sitt slut, kan många väntas drabbas av allergiska reaktioner även vinterhalvåret. Olika frukter, …
Så mycket kan du vinna på att pressa ner blodtrycket
Att “intensivt” sänka blodtrycket kan ge stora hälsovinster, visar en ny, internationell studie. Högt blodtryck, även kallat hypertoni, är ett av världens vanligaste hälsoproblem. Enligt WHO påverkar det omkring 1,28 miljarder vuxna mellan 30 och 79 år. I Sverige har andelen unga vuxna som uppger att de har högt blodtryck fördubblats de senaste 20 åren, …
Sensation på hjärtkongressen – därför jublar forskarna
En billig hjärtmedicin från 1800-talet stal showen när världens främsta kardiologer samlades i Madrid. I en ny stor studie visade digitoksin att den kan minska både dödlighet och sjukhusinläggningar – trots att vi länge trodde att pillret hörde hemma på medicinhistoriska museet. Ett piller från historieböckerna Digitoksin har länge betraktats som en antikvitet i medicinskåpet. …
Möglig mat är inte det sämsta
Vi behöver bättre koll på mögel. I dag slänger vi möglig mat även när den kunnat ätas upp. Påbudet kommer från Livsmedelsverket. I dag slänger den genomsnittlige svensken, enligt en uppskattning, 16 kilo mat per person och år. Det är framför allt frukt, grönsaker, bröd och matrester som kastas och en av orsakerna till att …
Det visar sig nämligen att friska celler kan bli kroppens bästa försvar mot cancer.
Studier, refererade av The Economist, visar att så kallade cancerdrivande mutationer är vanliga även i helt friska vävnader. Närmare en fjärdedel av alla hudceller hos en vuxen människa bär på sådana mutationer. I matstrupen kan mer än hälften av ytan hos medelålders personer vara täckt av dem.
Ändå utvecklar inte alla dessa celler tumörer.
Friska celler håller tillbaka farliga
Det som överraskat forskarna är att friska celler med gynnsamma mutationer verkar kunna konkurrera ut de farliga. Genom att växa snabbare och trycka undan de skadliga cellerna kan de i praktiken agera som kroppens egen försvarsmekanism.
I djurförsök har forskare sett att celler med vissa mutationer till och med kan slå ut små tumörer bestående av färre än 100 celler. Detta har gett upphov till en ny strategi: i stället för att enbart försöka döda cancerceller, kan framtidens behandlingar också gå ut på att stärka de friska cellerna.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Diabetesmedicin bromsade cancerceller
Ett exempel är diabetesmedicinen metformin.
I en studie från 2024, ledd av Phil Jones vid Wellcome Sanger Institute, visade forskare att metformin kunde ge friska celler i matstrupen samma metaboliska fördelar som cancerceller med en särskild mutation i genen PIK3CA. När balansen jämnades ut stoppades de skadliga cellernas tillväxt.
Motsatt effekt sågs hos möss som fick en fettrik kost – där växte de problematiska cellerna i stället till. Forskarna noterade också att liknande mönster syns hos människor med fetma.
Läs även: Risken att dö i cancer påverkas av var du bor. News55
Miljö och inflammation driver på
Men mutationer är inte hela förklaringen till varför cancer uppstår.
Studier visar att många kända carcinogener, som luftföroreningar och vissa kemikalier, inte orsakar mutationer i första hand. Istället skapar de en kronisk inflammation.
Inflammation är kroppens sätt att läka sår och bekämpa infektioner. Men när den blir långvarig kan den själv orsaka vävnadsskador och driva på utvecklingen av tumörer.
Charles Swanton vid Francis Crick Institute visade i en studie att luftföroreningar i London ledde till inflammation i lungorna hos möss, vilket i sin tur fick celler med cancerdrivande mutationer att växa.
Forskarna upptäckte att ett protein i immunförsvaret, interleukin-1ß, spelade en central roll i processen. När det blockerades med läkemedel kunde tumörbildning stoppas.
Ett möjligt genombrott
Insikten att det går att både stärka friska celler och dämpa inflammation öppnar för helt nya sätt att förebygga cancer, menar forskarna. Det kan bli särskilt viktigt för människor med ärftliga riskfaktorer, tidigare cancerdiagnoser eller förstadier till tumörer.
Ju längre vi lever, desto fler hinner drabbas av cancer. Därför menar forskarna att vinsterna med den här nya typen av behandling kan bli stora. Om nästa generation läkemedel kan hjälpa kroppen att själv hålla tillbaka farliga celler kan det förändra kampen mot en av världens mest fruktade sjukdomar.
Läs också: Män dör i cancer onödan – checklistan som räddar ditt liv. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Senaste nytt
Aktiespararnas nya börs-joker: Ser chans till snabb uppgång
Aktiespararnas experter har hittat en ny aktie på börsen som de tycker förtjänar en plats i den så kallade korta portföljen. Alltså aktier som de tror extra mycket på den absolut närmsta tiden. "Investeringen är intressant då det finns flera osäkerhetsmoment i aktien som ger utrymme för kursrörelser", skriver Aktiespararnas Lars Frick och Jacob Svensson …
Fler svenska fattigpensionärer – men här blir pensionärerna rikare
I Sverige riskerar fattigdomen bland pensionärer att växa. Samtidigt blir USA:s 75-plussare allt rikare. Veckan bjöd också på ett nytt pensionsförslag för unga. Det har varit en pensionsvecka full av kontraster: nya varningssignaler om växande fattigdom i Sverige, superrika 75-plussare i USA och ett förslag om att låsa upp pensionen för att hjälpa unga in …
Den hemliga regeln alla glömmer när de flyttar sig på flyget
Att få lite extra utrymme för armbågarna på ett flyg är som att vinna på Triss. Alla resenärer drömmer om den där tomma raden längst bak eller gången med extra plats för benen. Men hur gör man egentligen för att byta plats utan att reta upp kabinpersonalen – eller i värsta fall rubba flygplanets balans …
Ny oljeledning cementerar stödet från Kina
Efter Putins rekordlånga besök i Kina har man enats om en ny och viktig pipeline för oljeleveranser från Ryssland till Kina. Utan Kina hade Ryssland inte kunnat finansiera sitt krig i Ukraina, menar många analytiker. Kina köper stora mängder av den olja och gas som Ryssland exporterar och bistår med viktiga insatsvaror till den ryska …
Så gör du om din nyproducerade bostad har fel
Byggfel i nyproducerade bostäder kostar samhället miljardbelopp varje år och problemen blir allt vanligare. Men vad kan du som konsument göra när felen uppstår? Bakom statistiken döljer sig en byggbransch pressad av tidsbrist och hårda marginaler. Resultatet blir bostäder med brister och en växande skara konsumenter som i stället tvingas kämpa för att få problemen …