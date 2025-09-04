Dagens PS
Rysk bensinkris efter Ukrainas attacker

Dagensps.se
Hälsa

Forskare har hittat ett nytt vapen mot cancer

Cancer
Friska celler med gynnsamma mutationer verkar kunna konkurrera ut de farliga, menar forskarna (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 04 sep. 2025Publicerad: 04 sep. 2025

Cancer har länge setts som ett ödesdigert resultat av skadliga mutationer i DNA. En cell tappar kontrollen och börjar dela sig ohämmat. Men nu växer en ny bild fram. 

Det visar sig nämligen att friska celler kan bli kroppens bästa försvar mot cancer.

Studier, refererade av The Economist, visar att så kallade cancerdrivande mutationer är vanliga även i helt friska vävnader. Närmare en fjärdedel av alla hudceller hos en vuxen människa bär på sådana mutationer. I matstrupen kan mer än hälften av ytan hos medelålders personer vara täckt av dem. 

Ändå utvecklar inte alla dessa celler tumörer.

Friska celler håller tillbaka farliga

Det som överraskat forskarna är att friska celler med gynnsamma mutationer verkar kunna konkurrera ut de farliga. Genom att växa snabbare och trycka undan de skadliga cellerna kan de i praktiken agera som kroppens egen försvarsmekanism.

I djurförsök har forskare sett att celler med vissa mutationer till och med kan slå ut små tumörer bestående av färre än 100 celler. Detta har gett upphov till en ny strategi: i stället för att enbart försöka döda cancerceller, kan framtidens behandlingar också gå ut på att stärka de friska cellerna.

Cancer
Celler med vissa mutationer kan slå ut små tumörer bestående av färre än 100 celler, visar forskning (Foto: Canva)
Diabetesmedicin bromsade cancerceller

Ett exempel är diabetesmedicinen metformin. 

I en studie från 2024, ledd av Phil Jones vid Wellcome Sanger Institute, visade forskare att metformin kunde ge friska celler i matstrupen samma metaboliska fördelar som cancerceller med en särskild mutation i genen PIK3CA. När balansen jämnades ut stoppades de skadliga cellernas tillväxt.

Motsatt effekt sågs hos möss som fick en fettrik kost – där växte de problematiska cellerna i stället till. Forskarna noterade också att liknande mönster syns hos människor med fetma.

Läs även: Risken att dö i cancer påverkas av var du bor.

Miljö och inflammation driver på

Men mutationer är inte hela förklaringen till varför cancer uppstår. 

Studier visar att många kända carcinogener, som luftföroreningar och vissa kemikalier, inte orsakar mutationer i första hand. Istället skapar de en kronisk inflammation.

Inflammation är kroppens sätt att läka sår och bekämpa infektioner. Men när den blir långvarig kan den själv orsaka vävnadsskador och driva på utvecklingen av tumörer. 

Charles Swanton vid Francis Crick Institute visade i en studie att luftföroreningar i London ledde till inflammation i lungorna hos möss, vilket i sin tur fick celler med cancerdrivande mutationer att växa.

Forskarna upptäckte att ett protein i immunförsvaret, interleukin-1ß, spelade en central roll i processen. När det blockerades med läkemedel kunde tumörbildning stoppas.

Ett möjligt genombrott

Insikten att det går att både stärka friska celler och dämpa inflammation öppnar för helt nya sätt att förebygga cancer, menar forskarna. Det kan bli särskilt viktigt för människor med ärftliga riskfaktorer, tidigare cancerdiagnoser eller förstadier till tumörer.

Ju längre vi lever, desto fler hinner drabbas av cancer. Därför menar forskarna att vinsterna med den här nya typen av behandling kan bli stora. Om nästa generation läkemedel kan hjälpa kroppen att själv hålla tillbaka farliga celler kan det förändra kampen mot en av världens mest fruktade sjukdomar.

Läs också: Män dör i cancer onödan – checklistan som räddar ditt liv.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

