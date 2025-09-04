Forskare har hittat ett nytt vapen mot cancer

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Diabetesmedicin bromsade cancerceller

Ett exempel är diabetesmedicinen metformin.

I en studie från 2024, ledd av Phil Jones vid Wellcome Sanger Institute, visade forskare att metformin kunde ge friska celler i matstrupen samma metaboliska fördelar som cancerceller med en särskild mutation i genen PIK3CA. När balansen jämnades ut stoppades de skadliga cellernas tillväxt.

Motsatt effekt sågs hos möss som fick en fettrik kost – där växte de problematiska cellerna i stället till. Forskarna noterade också att liknande mönster syns hos människor med fetma.

Miljö och inflammation driver på

Men mutationer är inte hela förklaringen till varför cancer uppstår.

Studier visar att många kända carcinogener, som luftföroreningar och vissa kemikalier, inte orsakar mutationer i första hand. Istället skapar de en kronisk inflammation.

Inflammation är kroppens sätt att läka sår och bekämpa infektioner. Men när den blir långvarig kan den själv orsaka vävnadsskador och driva på utvecklingen av tumörer.

Charles Swanton vid Francis Crick Institute visade i en studie att luftföroreningar i London ledde till inflammation i lungorna hos möss, vilket i sin tur fick celler med cancerdrivande mutationer att växa.

Forskarna upptäckte att ett protein i immunförsvaret, interleukin-1ß, spelade en central roll i processen. När det blockerades med läkemedel kunde tumörbildning stoppas.

Ett möjligt genombrott

Insikten att det går att både stärka friska celler och dämpa inflammation öppnar för helt nya sätt att förebygga cancer, menar forskarna. Det kan bli särskilt viktigt för människor med ärftliga riskfaktorer, tidigare cancerdiagnoser eller förstadier till tumörer.

Ju längre vi lever, desto fler hinner drabbas av cancer. Därför menar forskarna att vinsterna med den här nya typen av behandling kan bli stora. Om nästa generation läkemedel kan hjälpa kroppen att själv hålla tillbaka farliga celler kan det förändra kampen mot en av världens mest fruktade sjukdomar.

