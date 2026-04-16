Infektion kan trigga stroke – allt fler unga drabbas

Kroppen överreagerar

Förklaringen är inte dramatisk, men desto mer obehaglig. Infektionen sätter i gång en inflammationsreaktion. Blodet blir mer benäget att koagulera. Kroppen gör sitt jobb – lite för bra.

Resultatet kan bli en propp i hjärnan.

Forskarna såg också förhöjda nivåer av en koagulationsfaktor hos de drabbade, särskilt hos dem som nyligen varit sjuka. Med andra ord: kroppen spelar över.

Stressen spökar i bakgrunden

Det här är inte första gången forskarna hittar oväntade riskfaktorer hos unga.

Tidigare studier från samma forskningsmiljö pekar på psykisk stress – särskilt hos kvinnor – som en tydlig riskfaktor. Inte den där “lite mycket på jobbet”-stress, utan mer långvarig, lågintensiv press. Livspusslet som aldrig riktigt går ihop.

Det är ingen slump att skillnaden syns mellan män och kvinnor. Kvinnor i den här åldern drar ofta ett tyngre lass, både hemma och på jobbet.

Yrsel och balansproblem kan vara tidiga tecken på stroke. (Foto: Pexels)

Det farliga med att inte veta

I Sverige drabbas omkring 600 personer under 50 av stroke varje år.

Totalt handlar det om cirka 24 000 fall, där en betydande andel är i arbetsför ålder.

Det verkligt besvärliga är att symptomen hos unga ofta är diffusa. Lite yrsel. En konstig känsla i kroppen. Svårt att formulera sig. Inte alls den klassiska bilden med hängande mungipa och sluddrigt tal.

Och just därför missas de. Folk går och lägger sig. Tänker att det går över. Det är ett dåligt beslut.

Perfect Weekend Guide: Så känner du igen en stroke

Plötslig svaghet i arm eller ben, särskilt på ena sidan av kroppen.

Svårt att tala eller förstå vad andra säger.

Synproblem eller kraftig huvudvärk utan tydlig orsak.

Vid minsta misstanke: ring 112 direkt. Vänta inte och “se om det går över”.

