Lever du med en narcissist? Tecknen du måste känna igen

Forskning visar att narcissistiska drag inte alltid leder till dåliga relationer, men att vissa beteenden kan få tydliga konsekvenser över tid.

Det handlar om en balans mellan yttre självsäkerhet och inre osäkerhet.

Samtidigt visar en stor internationell studie att narcissistiska drag inte är slumpmässigt fördelade.

Tvärtom återkommer samma mönster globalt, oavsett kultur eller land.

Forskningen, som omfattar över 45 000 personer i 53 länder, visar att narcissism är starkast bland yngre vuxna, män och personer som upplever sig ha hög social status.

Charm och konflikt i samma person

En narcissistisk person kan uppfattas som karismatisk och bekräftande i början av en relation.

Det skapar ofta en stark initial attraktion.

Men bilden kan snabbt förändras.

Psykologen Monica Emanell beskriver hur dynamiken kan skifta: “om man är partner och klantar sig kan de bli jättearga och säga att man är dum i huvudet”.

Det handlar om ett mönster där kritik blir svår att hantera. Samtidigt gäller inte samma regler åt andra hållet, vilket skapar obalans i relationen.