Hur mycket protein behöver vi egentligen?

Att det är hälsosamt att träna och röra på sig kan inte ha gått någon obemärkt förbi.

Samtidigt får vi ofta höra om vikten av att få i oss tillräckligt med protein för att bygga muskler, som både håller oss starka och skyddar oss mot skador. Speciellt i en tid då allt fler väljer en växtbaserad kost.

Men hur mycket protein bör vi få i oss egentligen?

De flesta får i sig tillräckligt

Enligt Karolinska Institutet får de allra flesta människor i Norden i sig mer än tillräckligt med protein via vanlig mat. Enligt KI rekommenderas det att man får i sig 0,8g per kilo kroppsvikt.

Det skulle innebära att en person som väger 100 kg bör få i sig 80 gram protein per dag, och någon som väger 50 kg bör få i sig hälften så mycket.

Exempelvis så innehåller en kycklingfilé mellan 20-40 gram protein, beroende på storlek, och ett paket tofu innehåller 30-60 gram protein.

Och enligt KI får den genomsnittlige nordbon i sig 1,2–1,3 gram per kilo kroppsvikt per dag, så det finns inget att oroa sig för så länge du tänker på den klassiska “Tallriksmodellen” när du lägger upp din portion.