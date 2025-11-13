I en tid då proteinpulver, bars och ”high-protein”-produkter fyller hyllorna kan man undra sig: hur mycket protein behöver vi egentligen? Forskning visar att för de flesta vuxna räcker ett normalt varierat matintag, medan äldre och mycket aktiva kan ha ett högre behov.
Hur mycket protein behöver vi egentligen?
Mest läst i kategorin
Receptet: Frukt, grönsaker och svenska blåbär
En amerikansk studie visar att hälsosam mat hjälper patienter med hjärtbesvär. Men det visste vi ju redan från svenska blåbär… Som forskare i Örebro började Cecilia Bergh en studie kring blåbär och dess nytta för patienter som haft hjärtinfarkt, tillsammans med professorn Ole Froberter. ”Det började med Oles forskning om björnar, att björnar inte får …
Det yrket drabbas hårdast av utmattning
Utmattningssyndrom fortsätter att slå hårt mot svensk arbetsmarknad. Men vilka löper egentligen störst risk för utmattning och långvarig sjukfrånvaro? I Sverige räknas utmattningssyndrom som arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Omkring 20 000 personer sjukskrivs varje år för utmattningssyndrom, rapporterar SVT. Nu visar en ny rapport från Afa Försäkring vilka som löper högst risk för utmattningssyndrom. Kvinnor i …
Så föryngrar du hjärnan – utan botox eller biohacking
Dans, musik och måleri kan göra hjärnan upp till sju år yngre. Det låter som en reklam för ett wellness-retreat i Toscana, men kommer faktiskt från Nature Communications – och forskarna menar allvar. Hjärnklockan tickar bakåt En ny studie med över 1 400 deltagare visar att personer som sysslar med kreativa hobbyer har yngre hjärnor …
Ny studie: Lär dig spanska – och lev längre
¡Madre mía, vilken upptäckt! Nu kan vi glömma dyra krämer. Lite “enkel” flerspråkighet kan vara nyckeln till ett längre liv. Pengar kan förvisso köpa livslängd, åtminstone till en viss gräns. Exempelvis lever gifta höginkomsttagare längre än ogifta låginkomsttagare. Annat man kan spendera sina pengar på är dussintals medicinska procedurer som ska få din kropp ung …
Alkoholindustrin mörkar sanningen: "Det finns ingen säker nivå"
Alkoholindustrin vill få gärna att vi ska tro att ett glas vin en sängfösare kan vara nyttig. Men den samlade forskningen säger något helt annat. I generationer har berättelsen om det ”hälsosamma” drickandet levt vidare. Rödvinet ska skydda hjärtat och ölen lugnar nerverna. Men idéerna bygger på selektiva tolkningar och långvarig marknadsföring. “Den samlade forskningen …
Att det är hälsosamt att träna och röra på sig kan inte ha gått någon obemärkt förbi.
Samtidigt får vi ofta höra om vikten av att få i oss tillräckligt med protein för att bygga muskler, som både håller oss starka och skyddar oss mot skador. Speciellt i en tid då allt fler väljer en växtbaserad kost.
Men hur mycket protein bör vi få i oss egentligen?
Missa inte: Så tränar du rätt och lever längre
De flesta får i sig tillräckligt
Enligt Karolinska Institutet får de allra flesta människor i Norden i sig mer än tillräckligt med protein via vanlig mat. Enligt KI rekommenderas det att man får i sig 0,8g per kilo kroppsvikt.
Det skulle innebära att en person som väger 100 kg bör få i sig 80 gram protein per dag, och någon som väger 50 kg bör få i sig hälften så mycket.
Exempelvis så innehåller en kycklingfilé mellan 20-40 gram protein, beroende på storlek, och ett paket tofu innehåller 30-60 gram protein.
Och enligt KI får den genomsnittlige nordbon i sig 1,2–1,3 gram per kilo kroppsvikt per dag, så det finns inget att oroa sig för så länge du tänker på den klassiska “Tallriksmodellen” när du lägger upp din portion.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
När mer protein faktiskt spelar större roll
Även Livsmedelsverket betonar att proteinbrist är ovanligt i Sverige och att vanliga livsmedel som kött, fisk, ägg, mjölkprodukter, baljväxter och spannmål räcker mer än väl för att täcka behovet.
En artikel i Nature påminner dessutom om att kroppen bara kan använda en viss mängd protein åt gången. Överskottet omvandlas helt enkelt till energi eller lagras som fett.
Men de finns de som kan dra nytta av ett högre proteinintag. Det handlar framförallt om två grupper.
Äldre personer tenderar att förlora muskelmassa med åldern, och därför rekommenderas de ofta att äta mer protein, upp emot cirka 1,2 g per kilo kroppsvikt per dag.
För äldre som styrketränar kan ett högre intag vara positivt för att bibehålla muskelproteinsyntesen, visar forskaren Oscar Horwath i en forskningsstudie från Gymnastik- och Idrottshögskolan.
Även personer som tränar hårt, likt elitidrottare, eller de som medvetet försöker bygga muskler kan behöva 1,2-1,6 g/kg/dag, vilket dock fortfarande går att uppnå via vanlig mat med lite planering, enligt KI.
“Det finns en hype i samhället kring protein just nu, men de flesta får i sig tillräckligt. Dock kan äldre personer och de som tränar mycket dra nytta av ett något högre proteinintag, säger Oscar Horwath till Dagens PS.”
Stora forskningsframsteg – men samma grundbudskap
Forskningen om protein och dess funktioner i kroppen utvecklas snabbt. Göteborgs universitet uppmärksammar exempelvis stora vetenskapliga genombrott inom proteinforskning de senaste åren.
Men trots växande kunskap är slutsatsen stabil: för de flesta behövs inga tillskott.
Det viktigaste är att äta varierat, få i sig tillräckligt med energi och sprida proteinintaget över dagens måltider.
Protein är ett av kroppens viktigaste byggmaterial, men i Sverige är det sällan brist som är problemet. Vanlig mat räcker gott och ger dessutom vitaminer, mineraler och andra ämnen som tillskott saknar.
Budskapet är enkelt. Ät varierat och balanserat, så löser det sig.
Läs även: Myt krossad – du behöver inte gå 10 000 steg
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Nu åker även Londons elbilar på trängselskatt
I Stockholm råder sedan tidigare inget undantag för trängselskatt för elbilar, avgiften är densamma oavsett drivmedel, och nu drabbas elbilsägare även av straffavgiften i Storbritanniens huvudstad. Det är Londons borgmästare Sadiq Kahn som har bestämt att den dagliga trängselavgiften för elbilar ska vara 13,50 pund, motsvarande 167 kronor, och 9 pund (111, 50 kronor) för elektriska …
Nya siffror: Så lång tid tar det att sälja bostad där du bor
Säljtiderna fortsätter att öka på bostadsmarknaden. Nya siffror visar att det nu tar betydligt längre tid att få sin bostad såld – och skillnaderna i landet är större än på flera år. Efter en sommar där fler spekulanter dök upp på visningarna hade många mäklare hoppats på ett mer fartfyllt höstläge. Aktiviteten såg lovande ut, …
Därför är miljonärerna rika – och olyckliga
Innebär rikedom trygghet, frihet och lycka? Kanske. Ändå känner sig förvånansvärt många med miljoninkomster både fast, stressade och tomma. “Jag kämpar med en känsla av syfteslöshet nu”, sa den 37-årige miljonären Jack häromdagen.? ”Allt jag kunde tänka var: Är det här allt?”, tillade den rika investeraren Sahil Bloom. “Allt eftersom tiden gick kunde jag inte …
Affärsmodellen: ”De tar betalt för det de har fått betalt för”
Ekonomiska förvaltare tjänar upp till 133 miljoner kronor på att sälja information som de redan fått betalt för att hantera, det hävdar Mäklarsamfundet i en ny rapport. Att bostadsrättsföreningar lägger ut den ekonomiska förvaltningen på entreprenad är idag närmast norm, förutom möjligen i mycket små föreningar.? En av uppgifterna är att tillhandahålla information från och …
Jobba längre – och då ska du undvika ISK
Fler svenskar fortsätter att jobba efter 65. Och helt märkligt är väl inte det; att gå tidigare i pension kan kosta – mycket.? Samtidigt som normen kring pensionen håller på att förändras visar nya siffror att det kan löna sig att välja löneväxling framför ISK. Ja, åtminstone för vissa.? Snart lägger vi ännu en händelserik …