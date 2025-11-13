Dagens PS
Hur mycket protein behöver vi egentligen?

Protein
Proteinboom i butikerna – men vanliga råvaror som bönor, fisk och ägg kan ge mer än du tror. (Foto: Unsplash)
Tim Waage
Tim Waage
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

I en tid då proteinpulver, bars och ”high-protein”-produkter fyller hyllorna kan man undra sig: hur mycket protein behöver vi egentligen? Forskning visar att för de flesta vuxna räcker ett normalt varierat matintag, medan äldre och mycket aktiva kan ha ett högre behov.

Att det är hälsosamt att träna och röra på sig kan inte ha gått någon obemärkt förbi.

Samtidigt får vi ofta höra om vikten av att få i oss tillräckligt med protein för att bygga muskler, som både håller oss starka och skyddar oss mot skador. Speciellt i en tid då allt fler väljer en växtbaserad kost.

Men hur mycket protein bör vi få i oss egentligen?

De flesta får i sig tillräckligt

Enligt Karolinska Institutet får de allra flesta människor i Norden i sig mer än tillräckligt med protein via vanlig mat. Enligt KI rekommenderas det att man får i sig 0,8g per kilo kroppsvikt.

Det skulle innebära att en person som väger 100 kg bör få i sig 80 gram protein per dag, och någon som väger 50 kg bör få i sig hälften så mycket.

Exempelvis så innehåller en kycklingfilé mellan 20-40 gram protein, beroende på storlek, och ett paket tofu innehåller 30-60 gram protein.

Och enligt KI får den genomsnittlige nordbon i sig 1,2–1,3 gram per kilo kroppsvikt per dag, så det finns inget att oroa sig för så länge du tänker på den klassiska “Tallriksmodellen” när du lägger upp din portion.

När mer protein faktiskt spelar större roll

Även Livsmedelsverket betonar att proteinbrist är ovanligt i Sverige och att vanliga livsmedel som kött, fisk, ägg, mjölkprodukter, baljväxter och spannmål räcker mer än väl för att täcka behovet.

En artikel i Nature påminner dessutom om att kroppen bara kan använda en viss mängd protein åt gången. Överskottet omvandlas helt enkelt till energi eller lagras som fett.

Men de finns de som kan dra nytta av ett högre proteinintag. Det handlar framförallt om två grupper.

Två grupper i samhället kan gynnas av ett högre proteinintag. (Foto:
Erik G Svensson och
Jessica Gow/TT

Äldre personer tenderar att förlora muskelmassa med åldern, och därför rekommenderas de ofta att äta mer protein, upp emot cirka 1,2 g per kilo kroppsvikt per dag.

För äldre som styrketränar kan ett högre intag vara positivt för att bibehålla muskelproteinsyntesen, visar forskaren Oscar Horwath i en forskningsstudie från Gymnastik- och Idrottshögskolan.

Även personer som tränar hårt, likt elitidrottare, eller de som medvetet försöker bygga muskler kan behöva 1,2-1,6 g/kg/dag, vilket dock fortfarande går att uppnå via vanlig mat med lite planering, enligt KI.

“Det finns en hype i samhället kring protein just nu, men de flesta får i sig tillräckligt. Dock kan äldre personer och de som tränar mycket dra nytta av ett något högre proteinintag, säger Oscar Horwath till Dagens PS.”

Stora forskningsframsteg – men samma grundbudskap

Forskningen om protein och dess funktioner i kroppen utvecklas snabbt. Göteborgs universitet uppmärksammar exempelvis stora vetenskapliga genombrott inom proteinforskning de senaste åren.

Många minns säkert den klassiska “tallriksmodellen”. Inte så dum faktiskt, enligt forskarna. (Foto:
ANDERS WIKLUND / TT)

Men trots växande kunskap är slutsatsen stabil: för de flesta behövs inga tillskott.

Det viktigaste är att äta varierat, få i sig tillräckligt med energi och sprida proteinintaget över dagens måltider.

Protein är ett av kroppens viktigaste byggmaterial, men i Sverige är det sällan brist som är problemet. Vanlig mat räcker gott och ger dessutom vitaminer, mineraler och andra ämnen som tillskott saknar.

Budskapet är enkelt. Ät varierat och balanserat, så löser det sig.

Tim Waage
Tim Waage

Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

