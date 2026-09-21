Jehovas vittnen gör en historisk förändring av sina regler kring blod. Medlemmar kan nu själva välja att ta emot bland annat röda blodkroppar, plasma och blodplättar. För sjukvården kan beskedet innebära färre situationer där läkare och sjuksköterskor tvingas stå bredvid när en patient av religiösa skäl avstår från behandling som skulle kunna rädda livet.
Historisk blodvändning hos Jehovas vittnen – kan rädda liv
I årtionden har Jehovas vittnens inställning till blodtransfusioner skapat några av sjukvårdens svåraste etiska situationer.
En vuxen patient kan vara svårt sjuk, läkaren vet vilken behandling som behövs – men patienten säger nej.
Nu ändrar trossamfundet reglerna, rapporterar TV2.
Fyra viktiga delar av blodet blir tillåtna
Jehovas vittnen meddelade den 18 september att medlemmar framöver själva får avgöra om de vill ta emot fyra av blodets viktigaste beståndsdelar: röda blodkroppar, vita blodkroppar, blodplättar och plasma.
Det är en rejäl förändring.
Tidigare har organisationen gjort skillnad mellan vissa mindre blodfraktioner, som enskilda medlemmar kunnat acceptera, och de huvudsakliga blodkomponenterna.
Nu flyttas alltså även de senare över till den enskildes beslut.
Jehovas vittnen förbjuder dock fortfarande transfusion av helblod.
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Kan förändra situationen på akuten
För vårdpersonal är frågan långt ifrån teoretisk.
Blodtransfusioner kan behövas efter stora olyckor, operationer och kraftiga blödningar, men också vid vissa sjukdomar.
I Sverige bygger vården samtidigt på patientens samtycke. En vuxen patient som kan fatta egna beslut har en långtgående rätt att tacka nej till behandling, även när konsekvenserna kan bli mycket allvarliga.
Det har gjort Jehovas vittnens blodförbud till ett återkommande dilemma för läkare och sjuksköterskor.
Man kan veta vad som sannolikt skulle rädda patienten – men ändå vara förhindrad att ge behandlingen.
Den nya hållningen löser inte hela problemet eftersom helblod fortfarande är förbjudet. Men om fler patienter accepterar exempelvis röda blodkroppar eller plasma kan antalet extrema situationer minska betydligt.
För personal som arbetar med trauma, operationer och intensivvård kan förändringen därför handla om något mycket konkret: fler möjligheter att behandla svårt sjuka patienter – och färre gånger man behöver se en patient försämras eller dö därför att blodbehandling avvisas av religiösa skäl.
Även blodgivning öppnas
Förändringen går åt båda håll.
Jehovas vittnen kan nu också själva besluta om de vill donera blod som används för att framställa blodprodukter för andra patienter.
Tidigare i år ändrades dessutom reglerna så att medlemmar i vissa situationer kan låta tappa och lagra sitt eget blod för framtida medicinsk behandling.
Det betyder inte att Jehovas vittnen har släppt sin religiösa syn på blod.
Men gränsen mellan tro och modern sjukvård har flyttats.
Och på ett sjukhus kan den förflyttningen i vissa fall vara skillnaden mellan att vårdpersonalen står maktlös – och att den faktiskt får möjlighet att rädda ett liv.
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