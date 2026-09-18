En vecka med knappt fem timmars sömn per natt får hjärnan att jaga snabba vinster och välja mer slumpmässigt, visar en studie. Samtidigt sover bara 45 procent av svenska arbetstagare bra, en minskning från 49 procent året innan.
En veckas dålig sömn – då ska du inte ta några ekonomiska beslut
Forskare vid Monash University i Australien lät 36 friska unga vuxna leva en vecka med nio timmar i sängen varje natt och en vecka med fem. Mätt med aktivitetsarmband sov deltagarna i snitt 7,96 timmar den utvilade veckan och 4,89 timmar den korta.
Efter varje vecka fick de göra ett test där belöningarna byter plats utan förvarning. Den som vill tjäna mest måste upptäcka skiftet och lägga om strategin. Det är samma logik som på börsen, där gårdagens vinnare plötsligt blir förlorare.
Efter veckan med fem timmar reagerade deltagarna starkare på belöningar och valde mer slumpmässigt. Träffsäkerheten var däremot oförändrad. Hjärnan löste uppgiften, men strategin bakom besluten föll isär.
Deltagarna var ”mer benägna att jaga omedelbara vinster men hade svårt att hålla fast vid konsekventa beslutsstrategier”, skriver forskarna, som själva pekar ut finansiell handel som ett område där resultatet spelar roll. Studien är publicerad i marsnumret 2026 av Sleep.
Färre svenskar sover bra
Bara 8 procent av svenska arbetstagare beskriver sin sömn som mycket bra, och 45 procent som ganska eller mycket bra. Året innan var andelen 49 procent. Det visar rapporten Alla behöver sova från sängföretaget Sova, som presenterades i januari och bygger på 1 260 intervjuer med yrkesarbetande svenskar mellan 25 och 65 år.
Nästan tre av fyra uppger att de minst en gång i månaden är så trötta att prestationen på jobbet påverkas. Ändå pratar 81 procent aldrig om sin sömn med närmaste chef.
Sömnforskaren Christian Benedict vid Uppsala universitet kopplar sömnen direkt till omdömet.
”Du har mycket mer is i magen. Du är mer empatisk. Du har en bättre koncentrationsförmåga och mer beslutsfattande. Sömn befrämjar till och med kreativitet”, säger han till TV4.
Tröttheten som ser normal ut
Det obehagliga i Monash-studien är att prestationen såg normal ut. Deltagarna kände sig tröttare, men svarade lika rätt som när de var utvilade. Det var mönstret bakom besluten som ändrades. Den som sovit dåligt en vecka kan alltså prestera på jobbet och ändå agera mer impulsivt med pengarna.
Samma mekanism beskrivs i beteendeekonomin. Människor fattar mer impulsiva beslut när den mentala energin är låg, oavsett om det gäller aktier, lån eller abonnemang.
Och tröttheten kommer inte bara från sömnbrist. Samtalsterapeuten Björn Rudman beskriver den som en kombination av belastning, krav och brist på återhämtning. Alltså precis de förhållanden många beslutsfattare jobbar under.
Tre regler för dåliga sömnveckor
Slutsatsen är inte att sluta fatta beslut. Den är att välja när.
Sov på saken, bokstavligen. Beslut om att sälja, köpa, låna eller binda räntan tål nästan alltid en natt till. Effekten i studien kom efter en vecka med fem timmar, så en enskild dålig natt är ingen katastrof. En dålig vecka är en varningssignal.
Skriv ned beslutet innan du fattar det. Benedicts knep för bättre sömn är att skriva en lista över vad han vill uppnå kommande vecka. Samma princip fungerar som beslutsbroms. Skriv vad du tänker göra med pengarna, och gör det först nästa dag.
Känn igen dina mönster. Den som vet med sig att stressade lägen leder till snabba beslut har större chans att stanna upp innan ordern läggs.
Forskare undersöker samtidigt om sömnen styr hur snabbt hjärnan rensar ut slaggprodukter, en process som går långsammare vid minnesproblem.
Det som skyddar dina pengar i dag kan alltså också skydda hjärnan på sikt.