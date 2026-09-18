En veckas dålig sömn – då ska du inte ta några ekonomiska beslut

Efter varje vecka fick de göra ett test där belöningarna byter plats utan förvarning. Den som vill tjäna mest måste upptäcka skiftet och lägga om strategin. Det är samma logik som på börsen, där gårdagens vinnare plötsligt blir förlorare.

Efter veckan med fem timmar reagerade deltagarna starkare på belöningar och valde mer slumpmässigt. Träffsäkerheten var däremot oförändrad. Hjärnan löste uppgiften, men strategin bakom besluten föll isär.

Deltagarna var ”mer benägna att jaga omedelbara vinster men hade svårt att hålla fast vid konsekventa beslutsstrategier”, skriver forskarna, som själva pekar ut finansiell handel som ett område där resultatet spelar roll. Studien är publicerad i marsnumret 2026 av Sleep.

Färre svenskar sover bra

Bara 8 procent av svenska arbetstagare beskriver sin sömn som mycket bra, och 45 procent som ganska eller mycket bra. Året innan var andelen 49 procent. Det visar rapporten Alla behöver sova från sängföretaget Sova, som presenterades i januari och bygger på 1 260 intervjuer med yrkesarbetande svenskar mellan 25 och 65 år.

Nästan tre av fyra uppger att de minst en gång i månaden är så trötta att prestationen på jobbet påverkas. Ändå pratar 81 procent aldrig om sin sömn med närmaste chef.

Sömnforskaren Christian Benedict vid Uppsala universitet kopplar sömnen direkt till omdömet.

”Du har mycket mer is i magen. Du är mer empatisk. Du har en bättre koncentrationsförmåga och mer beslutsfattande. Sömn befrämjar till och med kreativitet”, säger han till TV4.