Multitasking är bara snabba spårbyten

Att ha tre fönster öppna och svara i chatten medan du skriver rapporten känns effektivt. I praktiken hoppar du bara snabbt mellan uppgifter. Det tränar avbrott, inte fokus, och gör djupare tankearbete svårare att hålla i.

Sociala medier och notiser är särskilt svåra att värja sig mot. Hjärnan är starkt inställd på social information, vi vill veta vad som händer och vad andra gör, och det är exakt den mekanismen apparna använder. Nya inlägg och signaler utifrån fångar uppmärksamheten och bryter tankeprocessen.

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Så bygger du ett ostört pass

Lösningen är enklare än den låter. Blocka en kort period om dagen för en enda krävande uppgift. Mobilen ur synhåll, notiserna av, inga extra flikar.

Pomodorometoden bygger på arbetspass om 25 minuter, men den tiden passar inte alla. Klarar du bara tio minuter till att börja med, börja där och förläng passet efter hand.

Räkna bakgrundsbruset också. Radio, poddar och video i bakgrunden är inte alltid dåligt, men fyller de varje lucka får uppmärksamheten aldrig chansen att nollställas. Lägg in en tyst stund om dagen, en promenad, en kaffe utan mobil eller en stund läsning utan något i öronen.

Pauserna gör jobbet

Enligt Jörntell handlar det inte om avancerade övningar. Vardagliga aktiviteter som att gå en promenad, laga mat, dagdrömma eller ägna sig åt handarbete skapar naturliga pauser där hjärnan får bearbeta i stället för att ta in nytt. Läsning, film och annan kultur ger en mer sammanhållen form av återhämtning än flödet.

Det är inte heller farligt att låta tankarna vandra ibland. Tvärtom kan tankspriddhet vara nyttig, så länge den inte tar över helt.

Mobilen påverkar dessutom mer än hjärnan. Stel nacke, försvagat grepp och hudirritation är några av besvären som smartphones ger kroppen, och även där är receptet detsamma, regelbundna pauser.

Ett ostört pass om dagen låter lite. Men det är skillnaden mellan att vara upptagen och att faktiskt få något gjort.

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