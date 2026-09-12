En finsk studie som pågått i 50 år visar att medelålders män har oddsen på sin sida att bli 90 år om de lever så här.
Unik studie: Fem faktorer vid 42 avgör om du blir 90 år
Studien, som är en uppföljning, visar att män i 40-årsåldern som har ordning på fem riskfaktorer har 42 procents chans att bli 90 år.
Helsingfors universitet har följt nästan 2 700 finska män sedan 1960- och 70-talen fram till slutet av deras liv.
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De fem riskfaktorerna du ska tänka på
Forskarna lyfter fram fem faktorer som påverkar kardiovaskulär risk: rökning, kroppsmassaindex, blodtryck, kolesterol och blodsocker.
Studien började när männen var i genomsnitt 42 år. Männen som var friska och haft ett sunt leverne inte bara minimerar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, deras funktionsförmåga, livskvalitet och lycka mentalt var också bättre än hos andra när de åldrades.
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Professorn slår fast: Det förlänger livet
”Graden av skörhet mättes också. Av de män som hade alla fem riskfaktorer vid god hälsa när de var yngre var endast två procent sköra på äldre dar”, berättar den finska kvällstidningen Iltalehti och konstaterar att rapporten också visar att av dem som inte hade någon av faktorerna vid god hälsa var en fjärdedel sköra.
”Den gängse idén är att man antingen lever ett kort och bekvämt liv eller ett långt och tråkigt. Den här studien visar att en hälsosam livsstil kan förlänga livet och göra en mer funktionell”, säger studiens ledare, professor emeritus Timo Strandberg från medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet och HUS, i ett pressmeddelande och tillägger:
Därför är den finska studien unik i sitt slag
”BMI, rökfria tillstånd, kolesterol, blodtryck och blodsocker kan alla mätas och behandlas idag. Om inte med livsstilsförändringar, så om nödvändigt med mediciner, som är säkra och oftast billiga”.
Det unika med studien är att männen följts under hela sitt vuxna liv, vilket understryker vikten av att behandla riskfaktorer innan problem uppstår, enligt professor Timo Strandberg på Helsingfors universitet.
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