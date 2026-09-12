Unik studie: Fem faktorer vid 42 avgör om du blir 90 år

Professorn slår fast: Det förlänger livet

”Graden av skörhet mättes också. Av de män som hade alla fem riskfaktorer vid god hälsa när de var yngre var endast två procent sköra på äldre dar”, berättar den finska kvällstidningen Iltalehti och konstaterar att rapporten också visar att av dem som inte hade någon av faktorerna vid god hälsa var en fjärdedel sköra.

”Den gängse idén är att man antingen lever ett kort och bekvämt liv eller ett långt och tråkigt. Den här studien visar att en hälsosam livsstil kan förlänga livet och göra en mer funktionell”, säger studiens ledare, professor emeritus Timo Strandberg från medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet och HUS, i ett pressmeddelande och tillägger:

Därför är den finska studien unik i sitt slag

ANNONS

”BMI, rökfria tillstånd, kolesterol, blodtryck och blodsocker kan alla mätas och behandlas idag. Om inte med livsstilsförändringar, så om nödvändigt med mediciner, som är säkra och oftast billiga”.

Det unika med studien är att männen följts under hela sitt vuxna liv, vilket understryker vikten av att behandla riskfaktorer innan problem uppstår, enligt professor Timo Strandberg på Helsingfors universitet.

Läs också: Vi lever allt längre – men fler år går åt till sjukdom DagensPS

Läs mer: Glöm evigt liv – nu jagar forskarna fler friska år DagensPS